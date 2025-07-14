14 июля 2025 01:45 Обвинила в изнасиловании и отсудила состояние. Роскошная жизнь и нелепая смерть первой жены Трампа 0 0 0 Фото: John Barrett/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Знаменитости

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Громкие разводы

Первая жена Дональда Трампа Ивана была не просто бывшей моделью и светской львицей. В отличие от других его спутниц она имела деловую хватку и внесла вклад в развитие бизнес-империи. Почему их брак развалился и чем окончился громкий развод — в материале 360.ru.

Бурная личная жизнь Иваны Трамп До замужества Ивана носила фамилию Зельничкова. Она родилась в Чехословакии в небольшом старинном моравском городе Готвальдов, который теперь носит название Злин. Отец-чех работал инженером-электриком, мать-австрийка — телефонисткой.

Фото: Sonia Moskowitz/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Звездную карьеру она начала на Чехословацком телевидении в детском телесериале Pan Tau, потом подалась в лыжный спорт. Ивана утверждала, что прошла отбор в чехословацкую сборную на зимних Олимпийских играх 1972 года, хотя Чехословацкий олимпийский комитет отрицал этот факт. Личная жизнь Зельничковой кипела. Сначала она вышла замуж за австрийского инструктора по лыжным гонкам Альфреда Винкльмайра и получила гражданство Австрии, но через два года после свадьбы подала на развод. Затем закрутила роман с чешским драматургом Иржи Штайдлом, а после его внезапной гибели в ДТП переехала в Канаду и связалась с владельцем лыжного бутика в Монреале Джорджем Сыроватко, с которым встречалась еще до первого брака.

Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

После него познакомилась с Дональдом Трампом, затем на два года вышла за бизнесмена Риккардо Маццуччелли. Еще восемь лет провела с итальянским аристократом графом Роффредо Гаэтани, пока не обручилась с итальянским актером Россано Рубиконди. Встреча с Трампом и дети С Трампом Ивана познакомилась в 1976 году во время поездки на показ мод в Нью-Йорк. Он подошел к будущей жене, когда та вместе с друзьями ждала столик в баре Maxwell’s Plum на Верхнем Ист-Сайде, где крутились настоящие Мистеры Биги.

Высокий блондин с голубыми глазами. Он сказал: «Я Дональд Трамп, и я вижу, что вы ищете столик. Я могу вам помочь». Я посмотрела на друзей и сказала: «Хорошая новость в том, что мы очень быстро найдем столик. Плохая новость в том, что этот парень будет сидеть с нами». Ивана Трамп

Новый знакомый оплатил счел и ушел. Такое бескорыстие приятно удивило Ивану. Выйдя из бара, она увидела Трампа в лимузине, бизнесмен подвез ее и предложил встречаться. Однажды возлюбленный, не зная о спортивном прошлом Иваны, пригласил ее на горнолыжный курорт в Аспен. Она притворилась, что страдала горной болезнью, и наблюдала за тем, как Трамп неуклюже учился кататься. Обман раскрылся, когда на второй день он уговорил спутницу спуститься с горы. По словам Иваны, Трамп сильно разозлился и пообещал больше никогда не кататься на лыжах.

Фото: Tony Edenden/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Менее чем через год они обвенчались в Мраморной коллегиальной церкви, а через девять месяцев отпраздновали рождение сына Дональда-младшего. Через четыре года родилась Иванка, еще через два — Эрик. Ивана очень гордилась детьми. Они получили хорошее образование, демонстрировали блестящие манеры, ответственность и трудоспособность, подарили ей 10 внуков и никогда не просили денег у родителей. Вклад в бизнес-империю Трампа К моменту встречи с будущим президентом США Ивана сделала в Канаде карьеру лыжного инструктора и модели, попутно обучаясь в Университете Макгилла. Ивана сотрудничала с универмагом Eaton’s, дизайнерским магазином Auckie Sanft и оргкомитетом летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале.

Фото: Globe Photos/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

После замужества Ивана вместе с Дональдом работала над несколькими строительными проектами, включая знаменитый Trump Tower на Манхэттене, Trump Taj Mahal Casino Resort в Атлантик-Сити и реконструкцию отеля Grand Hyatt в Нью-Йорке. В The Trump Organization супруга бизнесмена занимала пост вице-президента по дизайну интерьеров, затем перешла в казино-курорт Trump Castle и отель Plaza. «Он дал мне шанс. Я приехала [в Америку] бедной. У меня было чувство стиля, поэтому он поручил мне дизайн интерьера отеля Grand Hyatt. Я была на седьмом месяце беременности и поднималась по лестнице, следя за тем, чтобы все было по расписанию», — рассказала Ивана. Современники описывали ее как харизматичного трудоголика и считали, что Трамп специально искал жену — партнера по бизнесу. После развода Ивана по соглашению с агентством Уильяма Морриса выпустила линию одежды, украшений и косметики, затем возглавила модную компанию «Дом Иваны» и купила 33% акций второй по величине ежедневной газеты Хорватии.

Фото: Wolfgang KÃ¼hn/imago stock&people / www.globallookpress.com

Не забыла она и о публичности. Ивана дважды пришла на шоу Опры Уинфри, снялась в фильме «Клуб первых жен», вела шоу о знакомствах «Молодой мужчина Иваны» и заняла седьмое место в британском реалити «Большой брат: знаменитости». Она вела колонку в журнале Globe, выпустила несколько книг, в том числе роман «Только ради любви» и автобиографию, издала журнал «Жизнь в стиле Иваны». Громкий развод Трампа Брак разрушила любвеобильность Трампа. Во время отпуска в Аспене в 1989 году в ресторане к Иване подошла бывшая королева красоты Марла Мейплз. «Я Марла, и я люблю твоего мужа. А ты?» — сказала она жене возлюбленного.

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Ивана пришла в ярость. Подав заявление на развод, она обвинила мужа в изнасиловании. По ее словам, Трампа разозлил пластический хирург, сделавший ему пересадку волос. Со словами «Твой доктор меня погубил!» муж набросился на нее. Позднее, когда бракоразводные страсти утихли, она смягчила показания. Ивана призналась, что чувствовала себя оскверненной, поскольку любовь и нежность, которые муж обычно проявлял к ней, отсутствовали, и обвинила адвокатов в коверканье фактов. Хотя Трамп божился, что расставание пройдет хорошо и ни бывшая жена, ни дети не останутся обиженными, Ивана рассказала журналистам о страданиях семьи. Иванка приходила из школы в слезах, а Эрик боялся разлучиться с матерью.

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Бывшая жена оспорила брачный договор и получила компенсацию в размере 14 миллионов долларов, 45-комнатный особняк в Гринвиче, квартиру в Trump Plaza, право пользоваться резиденцией в Мар-а-Лаго каждый март. Но главным стало то, что она сохранила дружеские отношения с бывшим мужем.

Дональд воспринял развод как бизнесмен. Ему пришлось вести переговоры и победить. Как только финансовая сторона была урегулирована, мы стали друзьями. Ивана Трамп

Суд передал опеку над детьми Иване, отец часто виделся с ними. Карманными деньгами отпрысков распоряжалась мать, выдавая по полторы тысячи долларов в месяц. Когда они окончили университет, она переложила заботу о наследниках на плечи бывшего мужа. Несостоявшаяся первая леди США По понятным причинам ко второй жене Трампа Ивана относилась без симпатии. Она отказалась даже принять ее публичные извинения. Совсем иная ситуация с Меланией Трамп. Ивана с самого начала симпатизировала ей. В 2016 году, комментируя участие бывшего мужа в президентских выборах, она сказала, что его нынешняя жена прекрасно справится с ролью первой леди, так как умеет адаптироваться. Конечно, этот титул — жены президента США — она хотела бы примерить на себя. Ивана рассказывала, что Трамп мог бы переехать в Белый дом гораздо раньше, в годы брака с ней, но скандальный развод разрушил все планы.

Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

«Возможно, за пять лет до нашего развода Рейган или кто-то еще принес ему письмо и сказал: „Ты должен баллотироваться на пост президента“. Он думал об этом. Но потом случился развод, случился скандал, и американские женщины полюбили меня, а его возненавидели. Но он постоянно обдумывал эту идею», — сказала она. В мемуарах Ивана заявляла, что предпочла бы стать тайным советником президента, а не женой. Однако в одном из интервью она в шутку назвала именно себя первой леди. «У меня есть прямой номер Белого дома. Но я не хочу звонить ему туда, потому что там Мелания. И я не хочу вызывать ревность или что-то в этом роде, потому что я, по сути, первая жена Трампа, понятно? Я первая леди, понятно?» — сказала она.

Фото: imago stock&people/imago stock&people / www.globallookpress.com

Ивана умерла ровно три года назад, 14 июля 2022 года, в возрасте 73 лет в результате несчастного случая, упав с лестницы у себя дома в Нью-Йорке. В соцсети Truth Social бывший муж опубликовал трогательный некролог, назвав ее замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила великую и вдохновляющую жизнь. Ее похоронили в Национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере.