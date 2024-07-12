«Идеальная во всем». Дочь Маликова поразила фанатов точеной фигурой

Дочь композитора Маликова Стефания показала фигуру в бикини

Фото: РИА «Новости»

Дочь композитора и певца Дмитрия Маликова Стефания сфотографировалась на отдыхе в бикини. Снимки девушка опубликовала в социальной сети Instagram*.

«Ах, море, море», — подписала серию снимков она.

На кадрах 24-летняя Маликова позировала на песчаном берегу моря. На ней был белый раздельный купальник. Тонкую талию девушка подчеркнула украшением из бирюзовых бус. При этом лицо она решила спрятать за пышными волосами.

На другой фотографии Маликова предстала полностью погруженной в море, но сквозь прозрачную воду видно ее фигуру и те же бусы, но уже на шее.

steshamalikova/Instagram*
Фото: steshamalikova/Instagram*

«А можно мне такую фигуру?», «Идеальная во всем», «Самая красивая», — написали девушке поклонники.

Накануне американская актриса Шэрон Стоун разместила в соцсетях смелый снимок. Она позировала перед камерой топлес в одних плавках.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне.Что известно к этому часу

Большой обман маленького российского кино

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Семейная ипотека. Кто сможет получить ее по новым условиям

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте