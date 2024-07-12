«Идеальная во всем». Дочь Маликова поразила фанатов точеной фигурой

Дочь композитора и певца Дмитрия Маликова Стефания сфотографировалась на отдыхе в бикини. Снимки девушка опубликовала в социальной сети Instagram*.

«Ах, море, море», — подписала серию снимков она.

На кадрах 24-летняя Маликова позировала на песчаном берегу моря. На ней был белый раздельный купальник. Тонкую талию девушка подчеркнула украшением из бирюзовых бус. При этом лицо она решила спрятать за пышными волосами.

На другой фотографии Маликова предстала полностью погруженной в море, но сквозь прозрачную воду видно ее фигуру и те же бусы, но уже на шее.