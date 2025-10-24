Сегодня 17:08 Роковое пророчество для медсестры Шурочки: как жила и любила Мария Стерникова 0 0 0 Фото: Кадры из фильма «Нежность», «Мимо окон идут поезда» Знаменитости

Кино

Женщины

Театры

Актеры

Москва

Артисты

В истории советского кинематографа есть имена, которые не гремят на первых полосах, но при этом навсегда врезаются в память зрителей. Одной из таких актрис была Мария Стерникова — хрупкая женщина с железным характером, чей образ медсестры Шурочки из «Гостьи из будущего» стал символом доброты и искренности для миллионов. Однако за кадром оставалась совсем другая, полная драматизма история.

Детство и юность Марии Стерниковой Марии, родившейся 18 мая 1944 года в Москве, было суждено стать актрисой. Ее детство прошло не в обычном дворе, а за кулисами легендарного МХАТ, где ее мама была гримером у таких титанов сцены, как Алла Тарасова и Ангелина Степанова. Уже тогда маленькая Маша стала подражать актерам, и в итоге детская мечта сбылась. После школы она с легкостью поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова, который стал настоящей звездной кузницей: вместе со Стерниковой учились Ирина Мирошниченко, Вера Алентова, Андрей Мягков. Еще в середине 60-х, до окончания обучения, Мария начала сниматься в кино, и первые успехи не заставили себя долго ждать. Взлет карьеры и первая роковая любовь Кинодебюты молоденькой артистки были впечатляющими. Еще будучи студенткой, она сыграла главные роли в пронзительных киноповестях «Мимо окон идут поезда» и «Нежность». Девушку стали узнавать на улицах, предложений о съемках становилось все больше. Казалось, впереди — блестящая карьера. Но жизнь распорядилась иначе. В театральной библиотеке она познакомилась с молодым переводчиком-синхронистом Алексеем Стычкиным. Между ними мгновенно закрутился роман. Опасаясь конкуренции за возлюбленную, Алексей быстро позвал ее замуж. Несмотря на протесты матери, 19-летняя Маша согласилась. Молодожены жили бедно, но весело. Идиллию омрачило предсказание случайной цыганки, пообещавшей артистке три брака. Тогда Стычкин пришел в ярость, однако слова действительно были пророческими.

Фото: Кадр из фильма «Нежность»

Карьера супруги раздражала Алексея. Когда ему предложили контракт в Иране, он без обсуждений согласился, и Марии, которая тогда была на пике востребованности, пришлось отказаться от всех съемок и уехать вместе с мужем. Два года в Тегеране, рождение дочери Екатерины, жизнь в роли домохозяйки — артистку поглотил быт. И после возвращения в Москву пропасть между супругами только росла. Алексей мечтал об Америке, Мария — о возвращении на сцену. Они расстались, но Стерникова всегда отзывалась о бывшем муже только положительным образом, особенно подчеркивая его прекрасные отцовские качества.

Фото: Кадр из фильма «Мимо окон идут поезда»

Второй брак и испытание славой Новую любовь она встретила, казалось бы, случайно — в аэропорту. Сердце знаменитости покорил обаятельный и талантливый Валерий Носик, звезда «Операции „Ы“». Артисты снимались вместе, но на площадке им не доводилось пообщаться. Стеснительная записка на салфетке, которую Носик передал Стерниковой, положила начало их роману. Ситуация осложнялась тем, что оба были несвободны: Мария еще формально была замужем, Валерий — женат на Лии Ахеджаковой. Но новая любовь оказалась сильнее. К тому же Стерникова забеременела. Вскоре влюбленные поженились. Валерий прекрасно заботился не только об общем новорожденном сыне Александре, но и о дочери Марии Кате. Кроме того, однажды он практически спас жизнь Стерниковой, писала «Экспресс газета». После вторых родов у артистки развилась тяжелейшая аритмия, которую врачи никак не могли вылечить. Состояние женщины стремительно ухудшалось, и Валерий стал искать альтернативные способы.

Фото: Кадр из фильма «Нежность»

Услышав от знакомых о деревенской целительнице, он буквально силой отвез супругу в глухую деревню. Ритуал с водой, который та прописала, казался абсурдным, но помог — Мария вернулась в Москву полностью здоровой. Пережитое испытание сблизило пару, но, увы, спустя время и этот союз дал трещину, не выдержав испытания славой, которая обрушилась на Носика после оглушительного успеха «Большой перемены». Вместе с ней пришли и проблемы с алкоголем. Мария боролась за избранника два года, но в итоге ушла. Брак, принесший покой Третью попытку обрести семейное счастье Стерникова предприняла в стенах Малого театра, где служила с 1975 года. Ее избранником стал коллега Алексей Кудинович, и именно в этом браке она обрела долгожданный душевный покой. Удивительно, но ей удалось невозможное — создать дружеский круг, в котором мирно общались все ее мужья: и бывшие, и настоящий. Они поддерживали отношения и даже вместе ездили к сыну в армию. Наследник Стерниковой Александр Носик, ставший известным актером, всегда тепло отзывается о своих «отцах».

Фото: Кадр из фильма «Гостья из будущего»

Болезнь и смерть Марии Стерниковой Последние годы жизни актрисы были омрачены тяжелым недугом. Болезнь Альцгеймера безжалостно стирала ее память, по крупицам забирая яркую, насыщенную жизнь. Она забывала тексты, роли, а затем и вовсе начала теряться на улицах Москвы. Сыну Александру приходилось организовывать настоящие поиски, когда мать уходила из дома. Это было тяжелым испытанием для всей семьи. Мария Александровна ушла из жизни 20 мая 2023 года, пережив свою славу, память и двух мужей. Ее похоронили в столице на Ваганьковском кладбище рядом с могилой матери.