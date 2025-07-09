Сегодня 06:09 «Служебный роман» с оппозицией. Как сейчас живет и чем зарабатывает Лия Ахеджакова 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Народная артистка России, некогда любимая миллионами за роли в «Иронии судьбы» и «Служебном романе», Лия Ахеджакова предпочла склоки — сцене. Участие в оппозиционных митингах, скандал с украинским флагом — и вот уже ни театра, ни зрителей, ни былой славы. Как актриса, получившая все от страны, сама растоптала свою карьеру, где сейчас живет, и как зарабатывает сейчас — в материале 360.ru.

«Бывшая звезда» с Болотной площади Лия Ахеджакова долгое время оставалась одной из самых любимых актрис советского и российского кино, но в 2000-х ее публичный образ начал меняться. Вместо ролей в комедиях и драмах она все чаще появлялась на митингах, критикуя власть и поддерживая оппозиционные движения. Особенно резонансным стало ее участие в протестах против «закона Димы Яковлева» и выход на Болотную площадь в 2013 году. Уже тогда многие впервые задумались: почему актриса, сделавшая карьеру благодаря советскому кино, так яро осуждает современную Россию?

Фото: РИА «Новости»

В 2014 году она открыто выступила против возвращения Крыма, чем вызвала волну возмущения. Ее слова о «незаконной аннексии» прозвучали особенно болезненно для тех, кто считал воссоединение с полуостровом исторической справедливостью. Ахеджакова не остановилась на этом и позже подписала письмо в поддержку Алексея Навального*, что окончательно оттолкнуло от нее часть поклонников. От митингов к украинскому флагу После начала СВО актриса перешла к еще более резким заявлениям, призывая «остановить войну» и «сесть за стол переговоров». Ее интервью оппозиционным изданиям, где она называла Россию «уродиной», окончательно закрепили за ней репутацию русофобки. В сентябре 2023 года разразился новый скандал: во время гастролей в Германии Ахеджаковой вручили украинский флаг. Кадры с ней, держащей сине-желтое полотнище, мгновенно разлетелись по соцсетям.

Мне какой-то провокатор подавал цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремен на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Это провокаторы специально сделали. Лия Ахеджакова актриса

Но зрители не поверили в случайность — слишком уж часто она до этого высказывалась в поддержку Украины. Это мнение подкрепилось действиями актрисы, которая после одного из заграничных выступлений в 2024 году ответила одной из поклонниц экстремистской фразой «Слава Украине»**. Вскоре МВД начало проверку актрисы по статье о дискредитации армии России, а в театры хлынул поток писем с требованием убрать ее из репертуара. Скандал в «Современнике» Давление общественности сделало свое дело: руководство «Современника» объявило, что спектакли с Ахеджаковой временно снимаются с репертуара. Формально ее не увольняли, но играть стало негде.

Директор предупредил, что больше меня в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма. Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя. Лия Ахеджакова

В марте 2023 года она сама написала заявление об уходе, простившись со сценой, которой отдала почти 50 лет. Ее финальные слова звучали как надгробная речь собственной карьере. «Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена, ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю», — рассказала актриса.

Фото: РИА «Новости»

Не раз активисты призывали внести артистку в реестр иноагентов, но пока у нее этого статуса нет, тем более, что вести себя актриса старается тише «по совету адвоката».

У Ахеджаковой нет никаких статусов. Кто же будет старой бабушке статусы давать? Мы не людоеды же! Елена Ямпольская председатель думского комитета по культуре

Как же так вышло, что некогда всенародно любимая актриса, обласканная званиями и наградами, оказалась в изгнании — и не только из театра, но и из сердец миллионов зрителей? Золотая медалистка с двойным дном Лия Ахеджакова появилась на свет 86 лет назад — 9 июля 1939 года в Днепропетровске, в семье, где театр был не просто увлечением, а образом жизни. Ее мать, Юлия Александровна, играла на сцене Адыгейского драматического театра, а отчим, Меджид Ахеджаков, был его главным режиссером, что предопределило судьбу девочки. Правда, сам Меджид Салехович видел для приемной дочери другую стезю — он настаивал, чтобы Лия поступила в Московский институт цветных металлов и золота.

Фото: РИА «Новости»

Через полтора года она бросила «приличную профессию» и поступила в ГИТИС, решив пойти против воли семьи. После выпуска в 1962 году хрупкую миниатюрную актрису взяли в московский ТЮЗ, где она долгое время играла детей — ее рост в 153 сантиметра и детские черты лица идеально подходили для таких ролей. В 1977 году Ахеджакову пригласили в легендарный «Современник». Именно здесь раскрылся ее настоящий талант, а сотрудничество с Эльдаром Рязановым сделало ее звездой всесоюзного масштаба.

Фото: РИА «Новости»

Роли секретарши Верочки в «Служебном романе» и защитницы справедливости в «Гараже» принесли ей всенародную любовь. Государственные награды — ордена Почета и «За заслуги перед Отечеством» — казалось, навсегда закрепили ее статус национального достояния. Три мужа и мечты о материнстве Личная жизнь Лии Ахеджаковой всегда оставалась в тени ее сценических успехов, хотя трижды она пыталась обрести семейное счастье. Первый брак с актером Валерием Носиком, коллегой по московскому ТЮЗу, продлился недолго — причиной разрыва стали его пристрастие к алкоголю и измены. Второй муж, художник Борис Кочейшвили, оказался полной противоположностью — творческим, но абсолютно непрактичным человеком. Много лет Ахеджакова содержала семью, пока супруг искал вдохновение. Когда же его дела пошли в гору, брак распался из-за творческих амбиций обоих.

Фото: РИА «Новости»

Свое последнее пристанище Ахеджакова нашла в объятиях фотографа Владимира Персиянинова, который младше ее на двадцать лет. Этот странный союз она тщательно скрывала даже от близких, что породило массу слухов о фиктивности брака. Детей у Ахеджаковой так и не появилось, хотя ее подруга Алла Будницкая утверждает, что актриса всегда мечтала о материнстве. Вместо семьи она создала своеобразный «девичий кружок» — купила с Будницкой общий участок в Подмосковье, где они вместе выращивали цветы и вели бесконечные разговоры об искусстве. По словам Будницкой, они были как сестры, делили все пополам — и радости, и горести, однако в последние годы даже эта дружба дала трещину. Европа плюнула в лицо После ухода из «Современника» Лия Ахеджакова предприняла отчаянную попытку реанимировать карьеру за рубежом, но реальность оказалась жестокой. Ее единственный «козырь» — спектакль «Мой друг Вениамин», с которым она отправилась в тур по Германии, Латвии и Польше, провалился с оглушительным треском. Кассовые сборы оказались катастрофически низкими, а попытки поднять цены на билеты до семи тысяч рублей лишь усилили возмущение публики. Европейский зритель, на которого так рассчитывала актриса, не проявил ни малейшего интереса к ее спектаклю. Провал усугубился проблемами со здоровьем — у Ахеджаковой воспалился седалищный нерв, что надолго приковало ее к постели. Врачи настаивали на полном покое, но гордая актриса не желала сдаваться.

Фото: РИА «Новости»

Медики порекомендовали актрисе больше заниматься физнагрузками, ложиться и просыпаться в одно и то же время, но Ахеджакова игнорировала эти советы. Ее попытка вернуться на сцену с тем же провальным спектаклем вызвала новый скандал. Возмущенные зрители обрушились на актрису с критикой, обвиняя ее в циничной попытке заработать на политическом скандале. Последние месяцы актриса проводит в полной изоляции — ни Россия, ни Европа не хотят иметь с ней дела. Ее имя больше не мелькает в афишах, а бывшие коллеги предпочитают не вспоминать о существовании некогда великой актрисы.

Фото: РИА «Новости»

Так закончился путь актрисы, променявшей народную любовь на сиюминутную политическую конъюнктуру. Европа не приняла ее, Россия отвернулась, а зрители, когда-то аплодировавшие ей стоя, теперь даже не вспоминают ее имени. После провальных гастролей и скандалов Ахеджакова вернулась в Россию, но не в театр, а в свой подмосковный дом — ту самую дачу, которую когда-то купила вместе с подругой Аллой Будницкой. По данным источников, актриса живет там с мужем, избегая публичных выступлений и репортеров.

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Ордена на полку, флаг в руки История Лии Ахеджаковой стала наглядным примером того, как политические амбиции могут разрушить даже самую блистательную карьеру. Из народной любимицы, обласканной государственными наградами, она превратилась в изгоя. Финал оказался закономерным: ни европейской славы, ни возможности вернуться к российскому зрителю. Так некогда великая актриса сама себя загнала в угол, променяв искреннюю любовь миллионов на сиюминутные политические жесты.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов. *Фраза признана Минюстом атрибутикой нацистских организаций