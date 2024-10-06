Диско-бабушка, которая танцевала на концерте у Лазарева, исполнила еще одну мечту

Диско-бабушка из Сыктывкара Лидия Витальевна, которая известна по своим зажигательным танцам на концерте любимого певца Сергея Лазарева, исполнила мечту — отметила день рождения в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Помощница пенсионерки рассказала журналистам, что бабушка начала вести свой блог. Сейчас она живет в квартире, которую ей купил Сергей Лазарев.

В Москву пенсионерка приехала одна, чтобы развеяться и встретить свое 66-летие. В столице не обошлось без приключений — она потерялась и долго не могла найти дорогу домой. В итоге Лидия связалась с помощницей, к ее «спасению» даже подключилась команда Лазарева.

Через две недели пенсионерка снова приедет в столицу. Ее обещали сводить на концерт кумира.

Ранее исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова решили помочь диско-бабушке и исполнили ее заветную мечту. Они организовали ей новогоднюю поездку в столицу.