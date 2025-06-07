Сегодня 00:11 Как король скандалов «Дома-2» стал иноагентом. Эпатажный путь Рустама Солнцева 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

США

Скандалы

Соцсети

Блогеры

ЛГБТ

Россия

Шоу Дом-2

Иноагенты

Шоу-бизнес

Имя Рустама Солнцева* после ухода из «Дома-2» долго было на слуху. Он не стеснялся эпатажа в соцсетях, вел себя несдержанно и не скупился на оскорбления, чем нажил довольно много если не врагов, то неприятелей. С началом спецоперации блогер уехал из России и решил, видимо, на родину не возвращаться, а соотечественников называл тупыми и агрессивными. Где сейчас новоиспеченный иноагент и чем зарабатывает на жизнь — в материале 360.ru.

Краткая биография Рустама Солнцева* Настоящая фамилия блогера — Калганов*. Он родился в декабре 1976 года в Славянске-на-Кубани. Отец строил карьеру по партийной линии, мать окончила торговый техникум. Кроме Рустама*, пара воспитывала еще двух детей — его старшего брата и младшую сестру. Калганов* рос довольно любознательным, любил классическую литературу и пропадал в библиотеке. Получил высшее юридическое образование, но никогда не испытывал влечения к скучной и однообразной работе. В 1990-е решил стать моделью, надеясь на успех из-за самобытной внешности. Единственное, что не устраивало Рустама*, — его подбородок. Молодой человек сделал пластическую операцию и на два года уехал в Италию — покорять подиумы. После возвращения в Россию работал в шоубизе — диджеем на радио «Европа Плюс», ведущим на канале «Муз-ТВ». Идея принять участие в «Доме-2» пришла, когда у Калганова* начались конфликты с руководством.

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look / www.globallookpress.com

Как Рустам Калганов* стал Солнцевым* Придя на проект в 2005 году, Рустам взял псевдоним — стал называться Солнцевым*. Возможно, хотел привлечь к себе внимание, ведь зритель быстро уставал от множества сменявшихся на лобном месте лиц. И конечно, аудитории «Дома-2» нравились скандалы и эпатажное поведение. С последним Солнцев* справился на ура: сначала якобы решил бороться за рыжеволосую Олесю Остапенко, но та скептически отнеслась к слишком свободным взглядам Рустама* и не собиралась отвечать взаимностью. К тому же на проекте ходили слухи, что ориентация Солнцева* далека от традиционной. Но ему, в принципе, было все равно. Рустам* отлично себя чувствовал, сталкивая участников «Дома-2» лбами, сам распускал сплетни, интриговал и был не прочь поскандалить. Последняя привычка в итоге сыграла с молодым человеком злую шутку: после драки с Сэмом Селезневым, которую сам Солнцев* и спровоцировал, и Сэма, и его подругу Дарью Дашко дисквалифицировали. А Рустам* ушел сам.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Через какое-то время продюсеры решили вернуть Солнцева* — благодаря ему хорошо росли рейтинги телестройки. Зато участники Рустама* не любили и постоянно пытались от него избавиться, чтобы вздохнуть свободнее без постоянных сплетен и интриг. Но в проекте Солнцев* оставался достаточно долго: помогла поддержка Виктории Бони и Алены Водонаевой.

Он пытался добиться расположения Ольги Бузовой, ухаживал за Дарьей Черных, увивался за другими симпатичными девушками, которые приходили на лобное место. Но все без толку: отношение к Рустаму было несерьезное. После скандала с кражей ноутбука, в которой молодой человек в итоге признался, Солнцев* в 2009 году снова покинул телешоу. Третий — и последний раз — он появился в «Доме-2» в качестве наставника и в привычной манере наслаждался слухами — на этот раз о романе с 65-летней матерью Александра Гобозова. Окончательно из проекта Рустам* ушел в 2014-м.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Что Солнцев* делал после «Дома-2» Тяга к тому, чтобы быть в центре внимания, никуда не делась. Солнцев* не собирался прощаться с миром телеиндустрии: участвовал в съемках программ «Ешь и худей!» и «Суперинтуиция», а также завел блог на YouTube. Подписчикам он рассказывал о работе, размещал песни, которые пел сам, и охотно комментировал происходящее в сфере шоу-бизнеса. В мае 2017 года звезду «Дома-2» пригласили в шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова. Вместе с другими гостями он охотно обсуждал Дану Борисову и ее признание в пристрастии к наркотикам.

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Примерно в это же время Солнцев* умудрился разругаться с журналистом Антоном Красовским. Тот хорошенько прошелся по участникам «Дома-2», в том числе оскорбил Рустама*.

Блогер в долгу не остался и в беседе с Super.ru намекнул, что Красовский просто злится из-за проблем в личной жизни.

Смотрю я на твои тонкие губы и понимаю, что ты злой человек. <…> Тебе хочется, чтобы на пьедестале был только ты, а остальные поклонялись. <…> Я желаю всего хорошего, но хочу сказать, что твой бойфренд тебе изменяет прямо под носом. Вот теперь с этим и живи. Рустам Солнцев*

Солнцев* также заявил, что с детства знаком с журналистом и раньше они довольно близко общались. «Я всегда тебя поддерживал и ничего плохого не делал. У тебя ни друзей, ни плетей не осталось. Сидишь ты, одинокий и злой, и остаешься дерьмом», — резюмировал шоумен. Потом был скандал вокруг победы дочери Алсу в детской версии шоу «Голос». Тогда Рустам в соцсетях на скорую руку поставил крест на карьере и певицы, и ее ребенка. Он также критиковал тех, кто заступался за артистку. Летом 2019 года Солнцева* пригласили на программу «Привет, Андрей!», посвященную произошедшему с Бари Алибасовым. Пришедшей на шоу Марине Хлебниковой Рустам заявил, что она выглядит как алкоголичка, и даже предложил помощь — отреагировала певица, что неудивительно, крайне негативно.

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look / www.globallookpress.com

Когда Солнцев* уехал из России и где он сейчас В 2022 году блогер решил покинуть Россию — уехал в США, обосновался в Лос-Анджелесе вместе с двумя собаками — Рорри и Пифом. Только перебравшись, жаловался на дороговизну и высокие цены на услуги ЖКХ. В одном из интервью он подтвердил, что россияне «тупые и агрессивные», соглашался с позицией Максима Галкина* и Аллы Пугачевой, покинувших родину с началом спецоперации. Тогда на его слова обратил внимание глава ФПБК Виталий Бородин, попросив привлечь Солнцева* по статьям о публичных призывах к терроризму и экстремизму, признать иноагентом и заблокировать его банковские счета в России.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В реестр Минюста блогер все же попал, но спустя три года: 6 июня его внесли в перечень, обвинив в распространении недостоверной информации о решениях российских властей, а также в пропаганде ЛГБТ**.

После этого фактический тезка блогера — Гоген Солнцев — заявил в беседе с «Газетой.ru», что Калганова* стоит отправить за решетку.

Видел отрывки его выступлений в интернете. Мне странно, что лишь признали иноагентом. Его в тюрьму нужно посадить, парашу нюхать за то, что он говорит о России и плюет в сторону наших людей, сидя за океаном. Гоген Солнцев

Гоген, который тоже принимал участие в «Доме-2», выразил надежду, что Калганова* в итоге выдадут России, чтобы он предстал перед судом и ответил всем россиянам за «всю ту мерзость, которую не первый год извергает его гнилая пасть на нашу замечательную родину и самых лучших людей на земле».

Фото: личная страница Рустама Солнцева* / Соцсети

Личная жизнь Рустама Солнцева* О вероятной нетрадиционной ориентации блогера говорили давно — в том числе из-за его нестандартной внешности. Свадьба с Татьяной Третьяковой никого не убедила: брак просуществовал всего три года, его называли фиктивным. Порой в прессе публиковали снимки Солнцева*, на которых он был вместе с неким молодым человеком. Обычно в объектив папарацци Рустам и его спутник попадали в ночных клубах Москвы. Но связь с парнем блогер всячески отрицал. В 2017 году Солнцев* заявил, что хочет прибегнуть к услугам суррогатной матери, показывал обустройство детской и искал крестных: предлагал даже Пугачевой, но та так и не ответила. Личная жизнь, если судить по соцсетям Рустама*, начала налаживаться только после переезда в Соединенные Штаты. В мае 2022-го он обручился — предложение сделал в ресторане. Избранницей оказалась американка по имени Наталья. Женщине 52 года. Фото с ней блогер делится в соцсетях. Шоумен признавался, что хочет общих детей с Натальей, но самостоятельно она родить не сможет из-за возраста. И поэтому, скорее всего, пара прибегнет к ЭКО. За границей Рустам привычно отслеживает жизнь российских звезд, отпуская в их адрес едкие комментарии, зарабатывает на YouTube-канале — другого дохода у короля скандалов «Дома-2» нет. Но Солнцев*, кажется, и не переживает: часть финансовых затрат на себя взяла спутница блогера.

*Признан в России иностранным агентом. **Запрещенная в России экстремистская организация.