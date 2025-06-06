06 июня 2025 17:28 Блогер Рустам Солнцев и активист Андрей Пивоваров попали в список иноагентов Минюст признал иноагентами блогера Рустама Солнцев и активиста Андрея Пивоварова 0 0 0 Фото: Соцсети Рустама Солнцева Общество

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Шоу Дом-2

Иноагенты

Бывший участник телепроекта «Дом-2», блогер и шомен Рустам Калганов (Солнцев)* попал в список иностранных агентов. В реестр добавили и бывшего политического активиста Андрея Пивоварова*, отправленного на Запад в рамках большого обмена заключенными в августе прошлого года.

Также в список иноагентов попали четыре сотрудника международного общества «Мемориал»**. В их числе исполнительный директор организации Елена Жемкова* и юристы Виолетта Фицнер*, Наталия Секретарева*, Денис Шедов*. Кроме того, в реестр вошли правозащитник Олег Козловский* и чеченский общественный деятель Руслан Кутаев*.

В пресс-службе Минюста пояснили, что сотрудники центра «Мемориал»** попали в реестр как авторы материалов иностранного агента и организации, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Юристы выступали в качестве экспертов на площадках иностранных СМИ и поддерживали антироссийскую деятельность международных организаций. Рустама Калганова (Солнцева)* ведомство обвинило в распространении недостоверной информации о решениях российских властей, а также в пропаганде ЛГБТ***- отношений. Андрей Пивоваров*, по данным Минюста, сотрудничал с нежелательными организациями и иностранными агентами, выступал против проведения специальной военной операции и распространял недостоверные сведения о работе российских властей.

Олега Козловского* уличили в распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Руслан Кутаев* распространял фейки о военных, чем формировал негативный образ Вооруженных сил России, а также выступал против проведения специальной военной операции. Все новые участники реестра иностранных агентов живут за пределами России.

На минувшей неделе в список иностранных агентов попали российский писатель Алексей Экслер*, журналист Александр Черкасов*, фотограф Евгений Фельдман* и демограф Алексей Ракша*. Также в реестр внесли объединение «Москва против мобилизации»*.

*Признан в России иностранным агентом. **Признан иностранным агентом и нежелательной организацией в России. ***Запрещенная в России экстремистская организация.