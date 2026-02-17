Сегодня 06:27 Поджигал подъезды и ночевал на вокзале. Путь Дениса Майданова: от хулигана из глубинки до депутата Госдумы Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Сегодня певец Денис Майданов — народный артист России, депутат Госдумы и глава творческой династии. Его «Вечную любовь» поет вся страна, а сам он долгие годы оставался за кулисами, снабжая хитам первых звезд эстрады. Но когда на сцену вышла его дочь, она не захотела иметь с ним ничего общего. Как новоиспеченный народный артист справился с вызовом дочери, почему она выбрала рок и отказалась от известного имени?

МАЙВЛ или не в отца дочь «Я не хочу быть дочерью Майданова, чтобы мы выходили на сцену, и я была вечно дочерью Майданова», — заявила она. Девушка отказалась от громкой фамилии и взяла себе псевдоним МАЙВЛ — первые буквы имени и фамилии. Влада хотела, чтобы публика воспринимала ее как отдельную творческую единицу, а не приложение к звездному родителю. Влада пишет рок, сама сочиняет песни и убеждена, что должна набивать собственные шишки, а не ходить по проторенной дорожке. Отец с его опытом на эстраде и патриотическим репертуаром пытался давать советы дочери, но натыкался на негодование.

Она очень так авторитарно все время говорила: «Папа, это мое творчество. Не лезь сюда». Я ей пытался все равно с точки зрения науки, грамотности, профессионализма своего подправить. А она считала, что я лезу в ее музыку, чуть ли не в сердце и в душу. Денис Майданов певец и композитор

Кроме звездного отца, для начинающей звезды испытанием стала и школьная травля. Одноклассники создали Telegram-канал, где желали Владе смерти и оскорбляли ее. Майданов даже хотел вмешаться, пойти к директору, «разнести всю школу». Но дочь остановила, заявив, что разберется сама. И разобралась — пошла к руководству, канал заблокировали. Майданов признавался, что в тот момент понял, что Влада способна за себя постоять. После этого он перестал волноваться по пустякам.

Фото: Pavel Kashaev_Global Look Press / www.globallookpress.com

Сегодня они существуют как два равных художника. Этот опыт принятия чужого выбора дорогого стоит — особенно если знать, каким тернистым путем сам Майданов шел к своей мечте. Балаково — Москва Он родился 17 февраля 1976 года в Балаково — небольшом городе Саратовской области. Рос обычным сорванцом: лазал по стройкам, гонял с друзьями мяч во дворе и не давал спуску обидчикам. В 13 лет Денис с другом ради шутки поджег газеты на лестничной клетке — соседи вызвали пожарных, и шалунов поставили на учет в детской комнате милиции. Уже тогда стало ясно: этот парень пока не нашел правильное русло и поэтому ищет острых ощущений.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Несмотря на свой озорной характер, стихи он начал писать в восемь лет, а первую работу посвятил маме. А в 13 лет он овладел гитарой, играть будущего артиста научил сосед по лестничной клетке. После девяти классов Майданов поступил в химико-технологический техникум, где параллельно с учебой руководил ВИА и капитанил в КВН. Через три года он поступил на заочное отделение в Московский государственный университет культуры и искусств, куда был конкурс больше 10 человек на место. В этот период он успел поработать на автомойке и на нефтеперерабатывающем заводе, а также уже записывал свои песни, которые продавал местным музыкантам. Через два года после окончания МГУКИ, в 2001 году, Денис отправился покорять столицу. Денег на жилье не хватало, и Майданов ночевал на Павелецком вокзале, проникая в зал ожидания по фальшивому удостоверению. Он умывался в общем туалете, ел дешевую лапшу и доедал чужие сосиски из вокзальной закусочной. Первый серьезный гонорар принесла песня «За туманами» для певицы Саши, которую спродюсировал Юрий Айзеншпис — 150 долларов. Половину Майданов отдал посреднику, а на остальные купил в секонд-хенде приличный костюм.

Фото: РИА «Новости»

С тех пор карьера создателя песен пошла в гору, и долгие восемь лет он оставался автором-призраком. Его песни звучали в исполнении Кобзона, Киркорова, Буйнова, Жасмин и «Белого орла», а сам он при этом иногда не знал, где будет ночевать завтра. Золотой билет В 2003-м судьба сыграла с ним шутку, которая стала в итоге подарком. В продюсерский центр, где работал Майданов, зашла хрупкая девушка — Наталья недавно переехала из Узбекистана, работала инженером в строительной фирме и мечтала показать кому-нибудь свои стихи. Стихи Майданову понравились, но он попросил кое-что переписать. Наталья обиделась, посчитала его резким и ушла, решив больше никогда не возвращаться, а Денис, почувствовав угрызения совести, попытался найти девушку — но безуспешно. Через несколько месяцев друг Майданова, который подрабатывал таксистом, случайно подвез Наталью. Разговорились, выяснили, что у них есть общий знакомый — тот самый Денис.

Фото: РИА «Новости»

Приятель тут же набрал Майданова и передал трубку пассажирке. Спустя два года они поженились. В 2008-м родилась дочь Влада, и тогда, сидя в декрете, Наталья начала помогать мужу с организацией концертов. Выяснилось, что жена — прирожденный менеджер, так она стала его концертным директором, главным критиком и соратником в одном лице. В 2013-м у пары родился сын Борислав — роды оказались тяжелыми, Наталья едва не погибла. Но врачи спасли и мать, и малыша. Сам Майданов не скупится на признания, называя жену «своим самым счастливым билетом». Выход из тени В 2008-м успешный автор-песенник, снабжавший хитам первых звезд эстрады, решил занять место у микрофона сам. Достал из копилки дюжину лучших песен, написанных за восемь лет московских мытарств, и отправился записывать дебютный альбом. Выход пластинки «Я буду знать, что ты любишь меня… Вечная любовь» состоялся в июне 2009-го. Заглавная песня попала в ротацию «Русского радио» и моментально взлетела на вершину хит-парада «Золотой граммофон», став одной из самых заказываемых композиций в эфире.

Фото: РИА «Новости»

Сегодня за плечами Майданова шесть номерных альбомов и больше сотни песен, многие из которых разошлись на цитаты. «Оранжевое солнце», «Пролетая над нами», «Ничего не жаль», «48 часов», «Я возвращаюсь домой» — эти композиции звучат на каждом концерте. Его музыка звучит в сериалах «Зона», «Братаны», «Воротилы» — тех самых мужских историях, которые сам Майданов называет любимыми. А в 2012-м он стал наставником и привел к победе хор из Екатеринбурга в телепроекте «Битва хоров» на канале «Россия 1». Не просто патриот В 2021 году Денис Майданов решил взойти на трибуну Госдумы. Он баллотировался от партии «Единая Россия» по Одинцовскому одномандатному округу № 122 и получил мандат. Поддержка участников спецоперации и их семей стала для него приоритетом — он участвовал в разработке законов о расширении прав ветеранов боевых действий, о внеочередном получении жилья для военнослужащих с детьми-инвалидами. Кроме того, парламентарий занимался вопросами патриотического воспитания молодежи и популяризации традиционных семейных ценностей.

Фото: РИА «Новости»

«Неразрывность внешнего и внутреннего фронта — залог нашей общей победы», — заявил он, комментируя важность поддержки бойцов. Депутат поблагодарил всех, кто участвует в благотворительных сборах и оказывает помощь подразделениям в зоне СВО, жителям освобожденных территорий и приграничных регионов. Народный подарок к юбилею В начале 2026 года Владимир Путин подписал указ о присвоении Денису Майданову звания «Народный артист Российской Федерации».

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

В указе президент особо отметил: звание присвоено «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность». Символично, что эта награда подоспела к юбилею артиста — 17 февраля Майданову исполняется 50 лет.