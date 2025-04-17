«Спасибо моим врагам». Пугачева сделала неожиданное признание

В последние месяцы Алла Пугачева нечасто баловала поклонников видеороликами с собственным участием. Но после прошедшего празднования дня рождения певицу настолько переполняли эмоции, что она поспешила ими поделиться с аудиторией. Подробности — в материале 360.ru.

Исполнительнице хита «Миллион алых роз» исполнилось 76 лет. По этому поводу на роскошной вилле артистки на Кипре прошло торжество, на которое были приглашены только самые близкие люди знаменитости.

В первую очередь Аллу Борисовну поздравил муж Максим Галкин* вместе с детьми-двойняшками Лизой и Гарри, которым в этом году исполнится уже 12 лет. Позже в особняке собрались гости, перед которыми Пугачева предстала в кокетливом наряде. Она выбрала для праздника красное мини-платье со спущенными плечами и широким ремнем на талии.

На торжестве артистка сияла. Она плясала вместе с другими участниками вечеринки и принимала поздравления. Мероприятие прошло столь удачно, что спустя два дня звезда решила поблагодарить присутствовавших, записав видео для своего микроблога.