«Спасибо моим врагам». Пугачева сделала неожиданное признание
В последние месяцы Алла Пугачева нечасто баловала поклонников видеороликами с собственным участием. Но после прошедшего празднования дня рождения певицу настолько переполняли эмоции, что она поспешила ими поделиться с аудиторией. Подробности — в материале 360.ru.
Исполнительнице хита «Миллион алых роз» исполнилось 76 лет. По этому поводу на роскошной вилле артистки на Кипре прошло торжество, на которое были приглашены только самые близкие люди знаменитости.
В первую очередь Аллу Борисовну поздравил муж Максим Галкин* вместе с детьми-двойняшками Лизой и Гарри, которым в этом году исполнится уже 12 лет. Позже в особняке собрались гости, перед которыми Пугачева предстала в кокетливом наряде. Она выбрала для праздника красное мини-платье со спущенными плечами и широким ремнем на талии.
На торжестве артистка сияла. Она плясала вместе с другими участниками вечеринки и принимала поздравления. Мероприятие прошло столь удачно, что спустя два дня звезда решила поблагодарить присутствовавших, записав видео для своего микроблога.
Все, кто приехал из разных стран ко мне, все, кто организовывал, помогал мне устроить этот день рождения, спасибо вам, это было замечательно, круто! Спасибо греческим артистам и музыкантам, которые сделали этот праздник незабываемым
Алла Пугачева
Алла Борисовна добавила, что с каждым годом получает все больше поздравлений с днем рождения. Однако послание Пугачева посвятила не только приятелям и фанатам. Знаменитость сделала неожиданное признание о своих недоброжелателям. Она заявила, что хейтеры делают ее жизнь ярче.
«Спасибо всем поклонникам моим и врагам тоже. Вы позволяете мне разукрасить жизнь разными красками. Я ведь внутри художник, и картина моего мира меняется постоянно. Мне очень интересно, как жизнь дальше ее нарисует», — подчеркнула Пугачева.
Публикация артистки собрала сотни комментариев интернет-пользователей. Фолловеры восхитились отношением знаменитости к жизни и ее умению превращать минусы в плюсы. «Даже хейтерам утерла нос», «Наша легенда», «Чем больше Вас шельмуют и лгут про Вас, тем больше интереса вызываете», — отметили подписчики.
* Максим Галкин признан в России физлицом-иноагентом.