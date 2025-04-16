Плясала в красном мини и признавалась мужу в любви. Как Пугачева отметила день рождения
Накануне, 15 апреля, Алле Пугачевой исполнилось 76 лет. Исполнительница хита «Миллион алых роз» отметила день рождения на Кипре в кругу самых близких людей. Подробнее о том, как прошел праздник, — в материале 360.ru.
Торжество провели на двухэтажной вилле певицы и ее супруга Максима Галкина*, расположенной на берегу моря. На территории особняка есть бассейн и терраса, а неподалеку расположен причал с яхтами, сообщил НТВ.
Звездное семейство смогло от души повеселиться у себя дома, не опасаясь посторонних взглядов, поскольку территория тщательно охраняется. Об этом aif.ru рассказал житель Кипра Андрей Родин.
«Зеленая изгородь в три этажа, камеры через каждые десять метров», — отметил мужчина.
Фотографиями с праздника поделился Галкин у себя в соцсети. На них Пугачева светилась от счастья. Именинница предстала в кокетливом красном мини-платье с открытыми плечами. Широкий ремень подчеркнул линию талии, а длина наряда позволила Алле Борисовне похвастаться стройными ногами.
«Безумно красивая и притягательная», «Хочу выглядеть так же в ее возрасте», «Просто куколка», — восхитились интернет-пользователи в комментариях под публикацией.
Одними из первых артистку поздравили подросшие дети Лиза и Гарри. В сентябре двойняшкам исполнится 12 лет, и они становятся все больше похожи на звездных родителей. Подписчики Галкина* отметили расцветающую красоту дочери и вдумчивый взгляд сына.
«Мамина девочка и папин мальчик! Замечательные ребята растут», «Так похожи на вас», «Лиза становится невероятной красавицей, а волосы просто как у принцессы», «Гарри уже такой взрослый», — написали фолловеры.
Сам шоумен тоже обратился к Пугачевой с теплыми словами. Он опубликовал кадр, на котором позировал на яхте, стоя в обнимку с супругой. «С днем рождения, любимая!» — лаконично написал юморист.
Однако даже такое сдержанное поздравление явно тронуло певицу. Она публично ответила супругу, оставив комментарий в его микроблоге.
«Ты лучший!!! Люблю!!!» — поделилась Пугачева чувствами к Галкину*.
* Максим Галкин признан в России физлицом-иноагентом.