Плясала в красном мини и признавалась мужу в любви. Как Пугачева отметила день рождения

Накануне, 15 апреля, Алле Пугачевой исполнилось 76 лет. Исполнительница хита «Миллион алых роз» отметила день рождения на Кипре в кругу самых близких людей. Подробнее о том, как прошел праздник, — в материале 360.ru.

Торжество провели на двухэтажной вилле певицы и ее супруга Максима Галкина*, расположенной на берегу моря. На территории особняка есть бассейн и терраса, а неподалеку расположен причал с яхтами, сообщил НТВ.

Звездное семейство смогло от души повеселиться у себя дома, не опасаясь посторонних взглядов, поскольку территория тщательно охраняется. Об этом aif.ru рассказал житель Кипра Андрей Родин.

«Зеленая изгородь в три этажа, камеры через каждые десять метров», — отметил мужчина.

Фотографиями с праздника поделился Галкин у себя в соцсети. На них Пугачева светилась от счастья. Именинница предстала в кокетливом красном мини-платье с открытыми плечами. Широкий ремень подчеркнул линию талии, а длина наряда позволила Алле Борисовне похвастаться стройными ногами.