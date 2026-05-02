Пуаро № 1. Как нелюбимый персонаж Агаты Кристи на 24 года стал вторым «я» актера Дэвида Суше

Британскому актеру Дэвиду Суше 2 мая исполняется 80 лет. Он сыграл в театре и кино более сотни ролей, но настоящую славу ему принесла роль Эркюля Пуаро в сериале по детективам Агаты Кристи. Сериал шел настолько долго, что Суше сроднился с персонажем, и его экранная смерть стала для актера личной трагедией.

Прямая дорога в театр

Дэвид Суше родился в Лондоне в 1946 году. Его дед, Исидор Сушедович, был литовским евреем. Переехав в Южную Африку, он укоротил свою фамилию до той, под которой потом прославился его внук. По линии матери у Дэвида, кстати, были предки в Российской империи. Прадед, фотограф Арнольд Ярше, появился на свет в уездном городе Витебской губернии Динабурге (сейчас это латвийский Даугавпилс). Прабабушка, Амели Ярше (Саломон), тоже была из Российской империи — она родилась в Гродно, теперь относящемся к Белоруссии. В Лондон они перебрались в конце ХIХ века. Карьерный путь Дэвида, кажется, был предрешен. Его мать была театральной актрисой, сын мечтал о театре с раннего детства и уже в пять лет дебютировал в любительском театре в постановке «Алиса в Зазеркалье». С намеченного пути он не сворачивал: в 18 лет начал играть в лондонском Национальном юношеском театре, в 1971 году окончил академию музыкального и драматического искусства. Сразу после этого Дэвида приняли в театр «Уотермилл» на юге Англии. Два года спустя Суше присоединился к Королевской шекспировской компании, которая базировалась в Стратфорде-апон-Эйвоне и каждый год выпускала примерно по 20 театральных постановок, демонстрирующихся по всему миру. В театре будущий Пуаро сыграл свыше 40 ролей. Он был Тибальтом в «Ромео и Джульетте», Калибаном в «Буре», Яго в «Отелло» и многими другими.

Путь актера на телевидении начался еще с 1960-х, но первым относительно крупным проектом с его участием стал сериал «Профессионалы», снимавшийся в 1978 году. Через два года Суше задействовали в фильме «Повесть о двух городах» по роману Чарльза Диккенса, а еще через четыре он сыграл главную роль в сериале «Фрейд». За это актера удостоили Королевской телевизионной премии. Один за другим последовали другие фильмы и сериалы с участием Дэвида Суше: «Красный монарх» (за роль Берии в этом фильме Суше получил первую премию Марсельского кинофестиваля), «Песнь Европы», «Убить священника». В 1985-м он появился в экранизации романа британской писательницы Агаты Кристи, однако сыграл не Эркюля Пуаро, а инспектора Джеппа. Роль Пуаро он впервые примерил в 1989-м. К тому моменту Суше трижды становился обладателем Королевской телевизионной премии за лучшую мужскую роль, однако настоящая слава была еще впереди.

Эра длиной в 24 года

Детектив Эркюль Пуаро был первым, но не самым любимым героем Агаты Кристи. Она считала его «неприятным и эгоцентричным человеком» и предпочитала тихую и скромную мисс Марпл. Тем не менее в период с 1920 по 1975 годы королева детектива сделала Пуаро героем 33 своих романов, 54 рассказов и пьесы. Снять о сыщике сериал предложила дочь Агаты Кристи, Розалинда Хикс, в 1988-м — самой писательницы к тому времени уже 12 лет как не было в живых. Хикс обратилась с этой идеей к продюсеру Брайану Истману. Тот сразу же предложил роль Дэвиду Суше, поскольку не представлял в ней никого другого. Суше подошел к делу со свойственной Пуаро педантичностью.

Я проделал огромную тщательную работу. Я прочел для начала все романы и рассказы и также посмотрел, как другие воплощали Эркюля Пуаро на экране. В некоторых постановках, к сожалению, он предстает как шут, клоун — немногим больше, чем персонаж одного измерения. Дэвид Суше

Актер хотел создать другого Пуаро: серьезного и сдержанного, но в то же время человечного. Он изучил историю Бельгии, из которой был родом его персонаж, и принялся репетировать особый акцент — даже нанял для этого преподавателя. Суше обратил внимание на то, что многие герои, встречавшие Пуаро, поначалу принимали его за француза, а это означало, что бельгийский акцент использовать не стоит. Он начал слушать франкоговорящие каналы бельгийского радио.

Еще одной задачей Суше стало выработать особую походку Пуаро — такую, чтобы она вызывала улыбку, но не выглядела комично. После проб, когда актера уже утвердили, они с Истманом отсматривали кадры, и тот заметил: «Это почти то, что надо, но где-то есть ошибка. Может быть, что-то с движениями». Суше осенило, что его собственная походка нехарактерна для Пуаро, и продюсер с ним согласился. «Я вспомнил все, что я когда-либо читал про походку Пуаро, и попытался ходить так же. Но это было совсем нелегко — одежда очень стесняла мои движения. Я практиковался, практиковался и еще раз практиковался, пока не стал способен ходить так, чтобы это не вызывало насмешку», — признавался Дэвид Суше. Старания исполнителя главной роли не прошли зря — после первого же сезона на него обрушилась популярность. Роль Пуаро оставалась за ним целых 24 года — он сыграл в 13 сезонах сериала.

Параллельно Суше продолжал сниматься как в кино, так и в театре. Он был Сальери в спектакле «Амадей» (1998), кардиналом Бенелли в «Последней исповеди» (2007), леди Брэкнелл в спектакле по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» в театре «Водевиль» в Лондоне (2015). Появился в сериале «Секретный агент» (1992), сыграл Наполеона Бонапарта в комедии «Саботаж!» (2000), снялся в исторических драмах «Виктория и Альберт» (2001), «Генрих VIII» (2003) и других фильмах. Продолжился и список премий и наград, завоеванных актером. На его счету — международная премия «Эмми», три номинации на премию BAFTA, номинация на премию «Тони» и восемь номинаций на премию Лоренса Оливье. Суше назначили командором ордена Британской империи и даже посвятили в рыцари за заслуги в области драматургии.

Суше — действующий член Британской академии кино и телевизионных искусств. Карьера актера продолжается и теперь. Однако для многих Дэвид Суше — прежде всего Пуаро, а кинокритики окрестили его «Пуаро № 1 в мире». Он остается вице-президентом «Общества поклонников Агаты Кристи». Сериал закончился в 2013 году.

«Смерть дорогого друга»

Известно, что у Дэвида Суше есть интересный метод подготовки к роли: он выписывает на листе бумаги все черты, которыми он похож на своего будущего героя, и свои отличия от него. Однако со своим Пуаро он сроднился настолько, что практически стал им — даже болел, когда болел его персонаж.

Предстоящая разлука — Пуаро постарел и должен был умереть — стала для Суше личной трагедией. В том же году он выпустил автобиографию «Пуаро и я», в которой вспоминал о последних днях съемок в сериале. Для актера это было настолько сложно морально, что на съемочную площадку впервые решила прийти его жена, актриса Шейла Феррис. И, конечно, в тот день Суше приболел — был простужен.

Сырое, холодное утро пятницы, ноябрь. Я чувствую себя старым, очень старым. <…> Я готов испустить последний вздох в качестве эксцентричного бельгийского детектива — Пуаро Агаты Кристи, который был частью моей актерской жизни на протяжении почти четверти века. Я <…> собираюсь попрощаться с ним навсегда. На самом деле это одна из самых трудных вещей, которые мне когда-либо приходилось делать. <…> Это смерть дорогого друга. На протяжении многих лет Пуаро и я были вместе, и потерять его — это боль почти за гранью воображения. Из автобиографии Дэвида Суше «Пуаро и я»

Актер признавался, что хотел сыграть как можно лучше хотя бы для того, чтобы не пришлось повторять мучительные сцены вновь и вновь. Он также стремился к тому, чтобы смерть Пуаро не была «изящной, лакированной» и романтичной — это было бы нечестно. Суше желал, чтобы великий сыщик умер «настоящим, выдающимся человеком». Съемки проходили мучительно для всех, кто был в них задействован. Тяжелое, но в какой-то мере светлое прощание с Эркюлем Пуаро состоялось. А сам Дэвид Суше, к счастью, живет и здравствует. В 2025 году его можно было увидеть в сериале-триллере «Гувернантка». А еще актер увлекается фотографией и играет на кларнете.