Сегодня 17:12 «Прожила максимум». От чего умерла звезда холостяка Вероника Мурашкина Звезда «Холостяка» и Playboy Мурашкина умерла из-за проблем с легкими 0 0 0 Фото: Соцсети Знаменитости

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Модель Playboy Вероника Мурашкина, прославившаяся после участия в шоу «Холостяк», ушла из жизни после продолжительной болезни. До последнего девушка верила в чудо и надеялась, что ей помогут, но врачи не успели спасти ее. Что известно о звезде «Холостяка» и ее смерти — в материале 360.ru.

Кто такая Вероника Мурашкина Вероника Мурашкина родилась 23 сентября 1993 года в городе Тогучине Новосибирской области в семье учительницы младших классов. Позже мама будущей модели устроилась на работу в администрацию ее родного города. Единственная дочь педагога была самостоятельной и доброй девочкой. Она предпочитала дружить с мальчиками, регулярно приносила домой бездомных котят и щенков, в пять лет сама записалась в студию «Узор» при центре детского и юношеского творчества. В 2004 году работы Мурашкиной заняли первое место на районной выставке декоративно-прикладного искусства. Позже Вероника начала заниматься танцами, участвовала в театральном кружке и КВН. Девушка получила образование в Академии гражданской защиты при МЧС России на факультете рекламы и связей с общественностью. Во время учебы Вероника стала «Вице-мисс красоты МЧС». В 20 лет она участвовала в конкурсе «Российская красавица — 2013», после чего стала развивать модельную карьеру. Девушка стала лицом «Московского кредитного банка», дважды снялась в рекламе канала ТНТ и приняла участие в программе Comedy Club.

Фото: Соцсети

Как Вероника Мурашкина попала на шоу «Холостяк» В 2017 году модель стала участницей пятого сезона реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ, где девушки боролись за сердце актера Ильи Глинникова. Артист известен по сериалам «Крыши мира» и «Интерны». Герой «Холостяка» отобрал Веронику в первом выпуске шоу. Он протянул девушке красную розу с фразой «хочу тебя узнать». Мурашкина дошла до финала, но в последнем выпуске покинула проект за свои слова «на одной любви не уедешь». Актер решил, что с такой спутницей у него не может быть ничего общего. После съемок в «Холостяке» Вероника попала в номер Playboy. Модель украсила разворот журнала — она позировала в образе с желтыми заячьими ушами.

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Чем была больна Вероника Мурашкина В подростковом возрасте у Вероники обнаружили болезнь легких. В родном городе девочке не смогли помочь, она с мамой поехала на лечение в Москву. Столичным медикам удалось добиться ремиссии. Ситуация усугубилась в 2020 году после ДТП. Девушка приехала в Тогучин, чтобы навестить маму и бабушку, а однажды вечером решила прогуляться с друзьями детства. На парковку, где находилась компания, вылетела иномарка с пьяным одноклассником Вероники за рулем. Основной удар пришелся на модель — врачам пришлось заново собирать ее ногу по частям. Долгое время она проходила реабилитацию, но пережитая операция обострила ее старые болячки. «Ее самочувствие ухудшилось, ей было тяжело дышать. Вероника делала пару шагов, задыхалась и сразу садилась. Она дышала кислородом через трубку. После того, как случился последний приступ из-за проблем с легкими, она попала в Склиф», — рассказал StarHit близкий друг звезды Валерий.

Фото: Соцсети

Как умерла Вероника Мурашкина Последние дни жизни некогда цветущая девушка провела в реанимации, рядом с ней постоянно находился любимый человек, который в итоге сообщил печальную новость. Парень и семья Вероники надеялись на операцию по трансплантации легкого — пациентка стояла в очереди. «Приходил главный трансплантолог Склифа, обещал ей сделать все, она страшно радовалась. Но не вышло, не успела», — отметил Валерий. Он добавил, что проблему можно было бы решить с помощью платной операции, но для этого нужна была крупная сумма. Однако девушка не хотела рассказывать поклонникам о своей болезни, ее мать тоже держала это в тайне. «Болела она давно и прожила максимум при таком диагнозе. Ей срочно нужна была трансплантация. Она могла обратиться для этого в три центра — два из них в Москве, один в Белоруссии. Для операции в Белоруссии требовалось 100 тысяч долларов. Собрать можно было, но она не хотела. Клич можно было бросить по поклонникам, собрали бы. Но она не хотела казаться слабой», — поделился друг покойной. О смерти звезды «Холостяка» стало известно ночью 19 октября. Она ушла из жизни в возрасте 31 года.