Умерла звезда шоу «Холостяк» и модель Playboy Вероника Мурашкина

StarHit: звезда «Холостяка» Вероника Мурашкина умерла в 31 год от болезни легких

Звезда шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина скончалась в возрасте 31 года. Об этом журналу StarHit рассказали ее знакомые.

«Причиной смерти стала болезнь легких. Мурашкиной требовалась пересадка органа. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась», — рассказала знакомая.

По информации журнала, в 2020 году Мурашкина попала в аварию и травмировала ногу. После травмы Мурашкина зарабатывала рукоделием. В шоу «Холостяк» модель участвовала в 2017 году, с «женихом» Ильей Глинниковым. В тот же год Мурашкина снялась в журнале Playboy.

Ранее стало известно, что действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в 35 лет. Причиной ухода спортсменки из жизни стал менингеальный энцефалит.