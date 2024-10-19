Звезда шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина скончалась в возрасте 31 года. Об этом журналу StarHit рассказали ее знакомые.
«Причиной смерти стала болезнь легких. Мурашкиной требовалась пересадка органа. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась», — рассказала знакомая.
По информации журнала, в 2020 году Мурашкина попала в аварию и травмировала ногу. После травмы Мурашкина зарабатывала рукоделием. В шоу «Холостяк» модель участвовала в 2017 году, с «женихом» Ильей Глинниковым. В тот же год Мурашкина снялась в журнале Playboy.
Ранее стало известно, что действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в 35 лет. Причиной ухода спортсменки из жизни стал менингеальный энцефалит.
Умерла звезда шоу «Холостяк» и модель Playboy Вероника Мурашкина
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