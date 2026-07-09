09 июля 2026 14:08 Прощальный аккорд: путь Бонни Тайлер от неизвестности до мировой славы Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Знаменитости

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Мир музыки потрясла новость: в возрасте 75 лет умерла Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Хопкинс). Ее хриплый, узнаваемый тембр и мощные баллады стали визитной карточкой нескольких поколений. Хиты Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero до сих пор звучат в фильмах, сериалах и на радиостанциях по всему миру. 360.ru — о том, какой была ее жизнь и карьера, что оставалось за кулисами славы и какие факты удивляли даже преданных поклонников.

От валлийской глубинки до мировых чартов: ранние годы и старт карьеры Бонни Тайлер родилась 8 июня 1951 года в небольшом валлийском городке Скуэн в семье шахтера. Музыка вошла в ее жизнь рано: старшие братья и сестры познакомили Гейнор с Элвисом Пресли, Фрэнком Синатрой и The Beatles, а первое публичное выступление состоялось еще в детстве — в местной часовне. Путь к славе был непростым: девушка рано оставила школу и работала в продуктовом магазине, параллельно выступая на конкурсах талантов. Поворотным моментом стало знакомство с «охотником за талантами» Роджером Беллом, который помог ей записать демо и заключить контракт с лейблом RCA Records. Именно тогда она взяла сценический псевдоним Бонни Тайлер.

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Операция, изменившая все: как появился знаменитый голос Один из самых ярких фактов биографии Бонни — ее уникальный хриплый голос. Он не был врожденным: в 1976 году певице удалили узелки на голосовых связках.

Интересно После операции тембр изменился навсегда, и поначалу артистка переживала, что это поставит крест на ее карьере. Однако именно этот «надломленный» голос стал ее фирменной чертой и помог выделиться на фоне других вокалисток.

Первый большой успех пришел с синглом It’s a Heartache в 1978 году, который занял высокие позиции в чартах Великобритании и США. Но настоящая мировая слава настигла Бонни в 80‑е, когда она начала сотрудничать с продюсером и композитором Джимом Стайнманом.

Эпоха больших хитов: Total Eclipse of the Heart и другие культовые песни Со Стайнманом Бонни записала альбом Faster Than the Speed of Night (1983), главным синглом которого стала Total Eclipse of the Heart. Песня возглавила чарты по обе стороны Атлантики и стала одним из самых продаваемых синглов десятилетия. Еще один бессмертный хит того периода — Holding Out for a Hero, прозвучавший в фильме «Свободные» и ставший гимном для многих поколений. В 90‑е годы певица добилась успеха в Европе благодаря сотрудничеству с Дитером Боленом, а в 2013-м представляла Великобританию на Евровидении с песней Believe in Me. На протяжении всей карьеры Бонни Тайлер оставалась востребованной на концертных площадках и в телевизионных проектах, не теряя связи со своей аудиторией.

Личная жизнь: за пределами сцены В 1973 году Бонни вышла замуж за Роберта Салливана, девелопера и бывшего спортсмена, участника Олимпийских игр 1972 года по дзюдо. Их союз был не только личным, но и деловым: пара активно инвестировала в недвижимость. Несмотря на отсутствие детей, брак оставался крепким и стабильным на протяжении десятилетий. В интервью певица не раз подчеркивала, что поддержка мужа была для нее опорой в периоды взлетов и спадов карьеры.

Фото: POP-EYE / Ben Kriemann via www.i / www.globallookpress.com

Необычные факты, о которых знают не все Инвестиции вместо роскоши. Значительную часть гонораров Бонни и Роберт вкладывали в недвижимость — в разные годы они владели объектами в Португалии, Новой Зеландии, Беркшире и Лондоне.

Ферма в Новой Зеландии. Одно из приобретений — сельскохозяйственные угодья, которые позже были преобразованы в молочную ферму.

Реклама и кроссоверы. В 2010 году певица снялась в рекламе MasterCard, где исполнила пародию на свой главный хит.

Дуэты и перезаписи. В 2003 году она перезаписала Total Eclipse of the Heart вместе с французской певицей Карин Энтонн: двуязычная версия возглавила французские чарты.

Признание и награды. В 2022 году Бонни Тайлер удостоили звания кавалера ордена Британской империи (MBE) за заслуги в музыке.

Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com