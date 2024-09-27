Звезда фильмов о Гарри Поттере актриса Мэгги Смит умерла в 89 лет

Британская актриса Мэгги Смит, отдавшая театральной сцене и съемкам в кино всю жизнь, умерла в возрасте 89 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи сообщила газета The Sun .

Среди последних ролей Смит — профессор Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере, а также острая на язык вдовствующая графиня Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон».

«Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу, 27 сентября. Будучи очень замкнутым человеком, она провела последние дни в окружении друзей и родных», — отметили в заявлении сыновья актрисы Крис Ларкин и Тоби Стивенсона.

Они поблагодарили персонал больницы Челси и Вестминстера за заботу и о матери и безграничную доброту, которой ее окружили перед уходом из жизни.

Сыновья подчеркнули, что вместе с внуками актрисы переживают потерю матери и бабушки. Поэтому не станут давать никаких комментариев, пока находятся в трауре.

Уроженка графства Эссекс Мэгги Смит выросла в Оксфорде, куда ее семья переехала, когда будущей актрисе было четыре года. Первую роль она получила в 17 лет, сыграв Виолу в шекспировской пьесе «Двенадцатая ночь». После этого бросила школу и начала работать в Оксфордском театре, все глубже погружаясь в актерское мастерство.

Ее талант заметил актер и режиссер Лоуренс Оливье, который переманил Мэгги в свою Национальную театральную труппу.

В кино Смит дебютировала в 1958 году, сыграв главную роль в фильме «Некуда идти». А международное признание пришло спустя 11 лет, когда за роль в фильме «Мисс Джин Броди в расцвете сил» ей вручили «Оскара».

В своих интервью Мэгги Смит признавалась, что не знает, откуда у нее взялось желание стать актрисой. В детстве она ни разу не приходила в театр, а за то, что соседи один раз отвели ее в кино, девочку отругали родители.

Вторую награду американской кинопремии она получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Калифорнийская сюита». Среди других ее наград — три премии «Эмми» за игру вдовствующей графини в «Аббатстве Даунтон».