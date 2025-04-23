23 апреля 2025 14:25 «Профессионал с открытым сердцем». Группа «На-На» простилась с Виталием Фроликовым Вокалист «На-На» Игонин рассказал о последней беседе с директором Фроликовым 0 0 0 Эксклюзив

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Умерший во время плановой операции на сердце директор группы «На-На» Виталий Фроликов всегда оставался профессионалом своего дела. Даже находясь в больнице, он занимался организацией концертов. Об этом на гражданской панихиде 360.ru рассказали участники группы.

Вокалист «На-На» Михаил Игонин подчеркнул, что созванивался с Фроликовым в ночь перед проведением операции. Тогда он даже не мог себе представить, что беседа станет последней. «Он работал, занимался организацией концертов, хотя было уже половина двенадцатого ночи. После сказал, что его зовут на обследование перед операцией, а потом он ляжет спать. Это был наш последний разговор», — заявил артист.

Игонин добавил, что Фроликов проработал в музыкальной индустрии большую часть своей жизни, но не поддался искушениям шоу-бизнеса и сохранил в себе важные человеческие качества.

Обычно люди меняют честь и совесть на деньги, богатства. Но он был уникальный человек, который не потерял нравственность и чувство стыда. Михаил Игонин вокалист группы «На-На»

Владимир Политов поддержал коллегу по группе, подтвердив, что в случае возникновения каких-либо проблем Фроликов решал их очень грамотно — без скандалов и взаимных обид. «Всегда мог прийти на помощь. В любой момент можно было обратиться к нему. Абсолютно бескорыстный человек», — отметил он.

Еще один участник «На-На», Владимир Жеребкин, назвал ушедшего директора профессионалом высочайшего класса и самым интеллигентным человеком.

«Он никогда не показывал, что сталкивается с какими-то трудностями. Казалось, что у него все легко, все на позитиве, всегда в работе. <…> Все концертные директоры, продюсеры, артисты — все, кто с ним работал, говорят о нем только хорошее. Его уважали. Непререкаемый авторитет и добрейшей души человек», — сказал он. Церемония прощания с Виталием Фроликовым прошла в зале Центральной клинической больницы. Заваленный цветами гроб поставили в центре зала. Выступавший с прощальной речью Владимир Жеребкин еле сдержал слезы.

Виталий Фроликов проработал в качестве концертного директора с группой «На-На» с момента ее основания 1989 году. Из жизни он ушел в возрасте 75 лет.