Из жизни ушел директор группы «На-На» Виталий Фроликов

Директор группы «На-На» Виталий Фроликов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба музыкального коллектива.

Причины смерти директора группы пока неизвестны.

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы „На-На“, душа и сердце коллектива, директор группы», — отметили в пресс-службе.

Фроликов занимал должность директора «На-На» около 30 лет. Музыкальный коллектив обратился к поклонникам и пообещал позже уточнить информацию о месте и дате прощания с покойным.

«Он останется навсегда в наших сердцах!» — добавили в пресс-службе.

Ранее на 65-м году жизни скончался актер Сергей Генкин. Он исполнил роль в тренера в фильме «Легенда № 17», а также снимался в сериалах «Высшая мера» и «Кочевница». Помимо киноиндустрии, Генкин играл в спектаклях ярославского Камерного театра имени Юрия Ваксмана.