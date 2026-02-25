Сегодня 04:05 Продала бриллианты и впала в депрессию. Что стало с овдовевшей и ненавидящей русских Боженой Рынской 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Прошло семь лет со дня смерти сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко. О его уходе до сих пор ходит много слухов, злые языки намекают на вину второй жены Божены Рынски. Что случилось в испанском доме медиаменеджера и на что живет его вдова, выяснил 360.ru.

Роман Малашенко и Рынски Громкая свадьба состоялась в сентябре 2018 года в Москве, примерно за полгода до смерти медиамагната. К тому моменту Рынска и Малашенко жили вместе уже семь лет, но оформили отношения только после того, как его сын от брака с художественным директором галереи «Манеж» Еленой Пивоваровой повзрослел. Разница в возрасте ровно в 20 лет не смущала пару. Они познакомились в ресторане, который за годы не очень-то скрываемых внебрачных отношений успел закрыться, а его владелец — основать новый, где и прошел праздник.

Фото: РИА «Новости»

Малашенко построил блестящую карьеру: получил опыт в аппарате Центрального комитета КПСС и Михаила Горбачева, поработал в топ-менеджменте «Останкино», создал и развил НТВ, поучаствовал в президентской кампании Бориса Ельцина, поработал в руководстве канала RTVi и лондонского «Интер ТВ», пробрел акции «Эха Москвы»*. Он успел пожить в Нью-Йорке, сколотить солидное состояние, обзавестись недвижимостью в США, России и Испании. Кто такая Божена Рынска Светская львица и скандалистка зарабатывала журналистикой. До встречи с будущим мужем Рынска сотрудничала с газетой «Известия», журналом GQ и сайтом «Газета.ru», вела блог в «Живом Журнале» о жизни московской элиты, отношениях и шоппинге. В интервью Вячеславу Манучарову она призналась, что никогда не стремилась «рвать жилы».

Я хотела только одно — работать поменьше, зарабатывать побольше и как-то работать не напряжно, не от звонка до звонка. Божена Рынска

Рынска умела себя презентовать, рассказывая историю о профессорской дочке из интеллигентной ленинградской семьи с еврейскими корнями. Она поступила в институт театра и кинематографии, сыграла работницу пивной в сериале «Улицы разбитых фонарей» и бросила эту профессию. «Саркастичной я была всегда. Я всегда умела „отбрехиваться“, парировать и давать сдачи словесно или как-то еще. Я совершенно же случайно в светскую хронику попала», — рассказывала она.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Однажды в нулевых Рынска познакомилась в клубе с директором светской хроники «Коммерсанта» и получила приглашение на должность ассистента. Со временем ей пришлось отдуваться за начальницу: ходить на мероприятия, писать тексты и вести переговоры. Появились многочисленные подработки под псевдонимами и навык «кучеряво прикладывать». Миллиардеры Рынски Редакции выделяли девушке бюджет на командировки в Куршевель, Монако, Париж и Лондон. Она весело проводила время, писала колонки и знакомилась с новыми людьми, в том числе олигархами. «У меня нелюбимый мужчина, как молочный суп с макаронами. Много было таких ухажеров. И, кстати, так жалеешь, бывает, что человек хороший, но физически не моя история. <…> Вот таких догги, собачек у меня было много», — признавалась Рынска.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press / www.globallookpress.com

О первом романе со «сказочно богатым мужчиной» известно мало, Рынска сама написала о нем в своей книге. В 2007 году судьба свела ее с вице-президентом «ЮКОСа» Николаем Бычковым. Эти отношения закончились стремительно — бизнесмен сначала увез девушку к себе в Лондон, затем, когда она приболела, отправил обратно в Россию. «В нулевых я действительно была главная [светская обозревательница Москвы], потом появился Игорь, я ушла из профессии, ездила за Игорем по миру. Никто кроме него был не нужен, и я сама устала от светской хроники», — рассказывала она. Они ездили из одной страны в другую из-за налоговых обязательств Малашенко. Рынска уверена, что он мог бы решить этот вопрос и не оставлять ее у разбитого корыта, но не сделал этого.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Малашенко, по ее словам, всегда был склонен к депрессии и угрожал суицидом. В конце декабря 2018 года случилось резкое ухудшение, затем — госпитализация в отделение неврологии. Утром 25 февраля 2019 года его нашли мертвым в саду дома в Сотогранде. Причина смерти Игоря Малашенко Вскрытие не показало признаков насильственной смерти. Никто не сомневался, что бизнесмен покончил с собой. Рынска пеняла на бывшую жену и детей, из-за вражды с которыми он не спал ночами, а также на проблемы с деньгами.

У него было качество, которое меня очень раздражало — он совершенно не держал удар. <…> Игорь, как только жизнь ему не приносила на блюдечке с утра кофе с тортиком, а какую-то [гримасу] ему изображала, он дрыгал ножкой и говорил: «Ах, так, тогда я пойду [наложу на себя руки]». Божена Рынска

Позже вдову обвинили в рукоприкладстве по отношению к Малашенко. Издатель Вероника Белоцерковская ** обиделась на Рынску за намек о брошенных детях и вылила в Сеть переписку, в которой та грозила «бить до кровавых гематом» тогда еще живого мужа. Конфликт продолжился в суде, в итоге обе женщины покинули Россию. Как живет Божена Рынска Тусовка бедности не прощает, заявила Рынска в одном из интервью и сама оказалась в такой ситуации. Наибольшая часть состояния Малашенко досталась его детям от первого брака. «Сейчас я кромешно несчастна из-за того, что он меня бросил одну, не позаботился обо мне. Я понимаю, он был болен, но тем не менее он мог бы как-то это все сделать по-другому», — сказала она.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Рынска прошла более 20 гормональных стимуляций, но ребенком обзавелась уже в статусе вдовы — в 2020 году суррогатная мать из Карелии за 35 тысяч долларов от продажи бриллиантов, подаренных ухажером до Малашенко, родила ей дочь. Недоброжелатели прозвали девочку инвестиционным ребенком, намекая на попытку матери таким образом побороться за наследство. Но суд все равно встал на сторону старших детей. После скандалов вокруг высказываний о «плохих русских», тяжб с Белоцерковской** и первой женой Малашенко Рынска решила уехать из России. Возникли проблемы с документами и деньгами, пришлось искать бесплатное жилье в интернете. «Нам с Женей придется уезжать. В Израиль, так как у Жени нет израильского паспорта и Шенгена. Накоплений у меня нет, у меня был стабильный доход, в котором я была уверена, и который накрылся вот сейчас. Поэтому снять квартиру в Израиле мне просто не на что. На еду бы дай бог хватило», — написала она в блоге.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В результате Рынска перевезла дочь в Латвию, получила ВНЖ и отказалась возвращаться на родину. Она откровенничала о наличии очередного ухажера, выбранного по принципу «хотя бы не противен», поиске опоры и уважения. В окружении журналистки — няня и тетя, которые помогают растить дочь. «Начать жить заново сил нет. Я абсолютно разрушенная крепость, я сломлена, у меня начались депрессии тяжелые после его смерти», — призналась она. В доме, где умер Малашенко, поселилась его первая жена. Пятая часть российского коттеджа досталась его второй супруге. Кроме того, в собственности Рынски две собственные квартиры. К 2022 году она отказалась писать куда-то, кроме своего блога, распродала ценности, сделала накопления и зарабатывала рекламой. * Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ на территории РФ к сайту «Эха Москвы». ** Вероника Белоцерковская внесена Минюстом России в список иноагентов.