Называвшая россиян днищем Рынска снова пробила дно: зачем Божена пустилась во все тяжкие

Божене Рынске выписали очередной штраф за оскорбления русских. Злобные выпады журналистка допустила в одном из интервью. Причем уже не первый раз. В целом, если говорить откровенно, в 2025 году о ней вспоминают только в контексте подобных новостей, но по большому счету имя женщины почти забыто. Но так было не всегда. Как светская львица годами зарабатывала себе дурную славу — в материале 360.ru.

За что Рынска так ненавидит россиян Рынска родилась в 1975 году в Ленинграде в семье энергетика Льва Исааковича Рынского и преподавателя математики Аллы Константиновны Рынской. После окончания школы будущая скандальная колумнистка работала в газете «Смена», а затем уехала в США. Вскоре она вернулась в Россию и отучилась в Институте сценических искусств. Рынска получила известность благодаря язвительным статьям в различных изданиях, в том числе в газете «Известия», журнале GQ и на портале «Газета.Ru». Особую популярность у аудитории завоевал ее блог на платформе «Живой Журнал», где токсичность обзоров и комментариев не сдерживалась почти никакими рамками. Первой фразой, с которой сталкивался читатель дневника, была «Мне плевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще».

Отметилась журналистка и написанием книги с говорящим названием «Слава Богу, я VIP!». В этом труде Рынска подробно поделилась своими ощущениями от многочисленных контактов со звездами, причем текст представлял собой оригинальный путеводитель по списку Forbes. После начала спецоперации журналистка уехала из России. Сначала она обосновалась в Израиле, но в итоге эмигрировала в Латвию. Несмотря на обещания не возвращаться в Россию, она все-таки ездила в Москву, чтобы сделать пластическую операцию. Сбежав из страны, Рынска пустилась во все тяжкие и принялась не то чтобы критиковать, а поливать грязью российских граждан. В 2024 году ее даже призывали проверить на экстремизм: женщина назвала живущих в Латвии россиян «жуликами», «ворами» и «животными». «Русские — животные. Русские — неграждане. Среди русских неграждан, которые остались латышам в наследство от Советского союза, и потомки этих неграждан, среди них огромное количество днища. Есть люди прекрасные, которые от них остались, но они латышизированы. <…> А вот днища среди этих людей очень много, потому что сюда набирали для работы на заводах, а на заводах работал не академик Капица, не Сахаров. И потомки этих людей — это днище днищенское», — говорила она в одном из интервью. В середине сентября 2025 года суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей за уничижительные высказывания о людях по национальному и этническому признаку. Еще один штраф по той же административной статье прилетел журналистке 26 сентября.

Не поделила кашу с Толстой В 2010 году Рынска стала поводом для обсуждений из-за ссоры с писательницей Татьяной Толстой. Началось все с того, что журналистка разразилась тирадой о людях, которые перекладывают свои проблемы на других. По ее словам, подобные личности не имеют образования и высокого происхождения. Также Рынска призывала бить их «до кровавых соплей». В тексте она упомянула Толстую таким образом, что создавалось впечатление ее поддержки. Сама писательница остро отреагировала на это и написала, что даже Рынска иногда обращается к другим за помощью. В качестве примера двуличия она рассказала, что журналистка во время болезни просила сварить ей гречневую кашу, а потом принести сыр и помочь с домработницей. Журналистка обвинила Толстую во вранье и описала ситуацию совсем иначе. По ее словам, писательница сама вызвалась помочь.

Когда я обезножила — мне не косточку оперировали, а деформирующий артроз: срезали клювовидные шипы с сустава, формировали новую капсулу, подшивали свод стопы. Операцию я перенесла очень плохо — и Татьяна написала, сама вызвалась принести мне лекарства. Потом написала: "Может, вам чего сготовить? Не стесняйтесь". Божена Рынска

Рынска призналась, что «жила тогда очень бедно», и у нее не было даже кухни. Она не могла сама ничего приготовить и согласилась на предложение.

«Я была очень благодарна за помощь. Далее зашла Толстая ко мне 8 марта. Это видно из письма. Письмо про домработницу — 23 марта. Восьмого марта Татьяна рассказывала, что у нее замечательная домработница, и 23 марта, когда выяснилось, что моя уезжает, я ей и написала. Насчет „сразу просить домработницу“ — вранье. Поздравляю вас, гражданка, соврамши. Насчет сыра маасдам — тоже вранье», — отрезала Божена. На этот выпад Толстая отвечать не стала. Пользователей повеселила «змеиная» полемика, но ее кульминационное завершение оказалось еще более впечатляющим: Рынска опубликовала «спрятанный» пост, в котором делилась своими планами под защитой неких «охранников» облить Толстую «дерьмом» с последующей публикацией фотоотчета.

Драки с Джигурдой и сестрой Стишова В том же году шороху в Сети навела ссора журналистки с актером Никитой Джигурдой. Во время ток-шоу «Полуночники» с Владимиром Молчановым при обсуждении светской жизни Рынска начала угрожать могучему актеру — она пугала тем, что запустит чашку с чаем прямо в его лицо. Положение спас ведущий, который предотвратил драку. Он приструнил звезд фразой «Я пригласил вас — только вы молчите — поговорить о светской жизни».

Если в случае с Джигурдой до рукоприкладства не дошло, то совершенно иная ситуация сложилась во время мероприятия в ресторане на Берсеневской набережной. Выпивший фотограф Сергей Стишов схватил обозревательницу за ягодицы, в ответ на что Рынска воспользовалась электрошокером. Несмотря на ее призывы наказать обидчика, гости и организаторы вечеринки встали на сторону мужчины. «Я поняла, что нельзя не давать сдачу — зажрут. <…> Тогда я пошла в машину, вынула электрошокер и ударила током оскорбившего меня человека. Я приняла решение всегда и всем давать сдачи», — подчеркнула журналистка. По ее словам, сестра фотографа выбила шокер у нее из рук и ударила по лицу, разбив губу.

Назвала Бузову сявкой

Рынска не смогла ужиться в одной студии и с эпатажной ведущей Ольгой Бузовой, тоже известной своим вспыльчивым нравом.

Во время шоу «Прогнозы» на канале «ТВ Центр» журналистка сцепилась с артисткой, потому что та ее перебивала. По ее мнению, Бузова по-хамски влезла в разговор и продемонстрировала отсутствие воспитания. «Ну-ка! Будут меня еще сявки всякие перебивать», — высокомерно бросила тогда ей Рынска. Позже обозревательница прокомментировала ситуацию и рассказала о своем отношении к Бузовой. Она предположила, что звезда хорошо вписалась в новое время, отметил Starhit.

Как я ее оцениваю? Не знаю. Это история про новое время. У человека выдающиеся способности навязаться обществу. <…> Знаете, как писал Гете: «Восторги поколенья не безделка». Как видим, безделка. Смотришь и думаешь: «Что за время-то такое удивительное?» Я персонаж из другого времени. Божена Рынска

В 2014 году Рынска также красочно прокомментировала появившийся в Сети «кодекс правил обращения с прислугой», написанный дочерью олигарха Марией Байбаковой. Хотя сама автор извинилась за документ, обозревательница встала на ее защиту. Она назвала всех несогласных, которые не могут себе позволить вещи из журнала Tatler, «анальными бородавками». Как Божена оскорбляла детей Рынска прославилась не только едкими обзорами, но и своей невероятной ненавистью к детям. В их адрес из ее уст звучали такие слова, как «гадость», «тварь», «гаденыш», «дикая зверушка». Дошло до того, что однажды колумнистка призвала создать «зоны отчуждения для детских площадок». В 2016 году Рынска прокомментировала новость о том, что неизвестные испортили горки смесью гудрона с битым стеклом. Обозревательница поддержала злоумышленников, которых вывел из себя шум.

И вот приходишь в семь вечера домой. И до 22:00 — визг и рев, рев и визг. И так каждый день. Ни сна, ни отдыха измученной душе. Хочется не то что гудроном — зарином все это заполировать. Божена Рынска

Часто раздражали Рынску и дети в самолетах. Когда неподалеку от нее в лайнере часто плакал больной ребенок, светская львица оставила в ЖЖ бестактный комментарий.

«Я бы эту мелкую тварь удавила. Или бы, сорвавшись, в плед самолетный закатала. Раз мама ничего не делает. С буйнопомешанными не летают <…> Или самолет свой заказываем, или дома сидим. Ни при каких обстоятельствах другим людям такое устраивать нельзя. Аутизм не оправдание ада», — подчеркнула она.

Гнев вызвал у Рынски в том числе ребенок дизайнера Артемия Лебедева. Журналистка однажды летела с ним в бизнес-классе и не удержалась от недовольных комментариев.

У Божены несколько раз изо рта появилось жало, а потом она с шипением спросила у стюардессы: «А эти двое с ребенком действительно летят бизнес-классом, а не из эконома пересели?» Она не могла поверить, что какие-то неотесанные колхозники смогли пронести в самолет младенца и посметь сесть рядом с ней! Артемий Лебедев

Несмотря на многочисленные нападки на детей, Рынска в итоге сама завела ребенка. Правда, семейная жизнь ее омрачилась большой трагедией. В 2019 году ее муж — политолог Игорь Малашенко — покончил с собой.

«Я просто не понимаю, как можно было даже задумываться на тему того, люблю ли я Игоря. Я сразу бросила миллиардера-поклонника. Я ни секунды не пожалела, потому что Малашенко был для меня Эверестом и Монбланом в одном лице», — рассказывала журналистка.

«Я должна похоронить Игоря рядом с папой. И самой лечь к нему. Мы были неразлучниками с ним. <…> Я виновата, недолюбила. Не долетела за ним. Надо было. Но он так убедительно и радостно разговаривал с нотариусом гибралтарским. Так жестко написал мне, чтобы я не вздумала прилетать...» — писала журналистка. В марте 2020 года суррогатная мать родила от покойного Малашенко дочь Евгению. В Сети до сих пор гадают, может ли светская львица при такой ненависти к чужим детям с любовью относиться к собственному ребенку.