«Пришлось держать ее в морге». Смерть ослепшей Гитаны Леонтенко скрывали месяц, но зачем? Гитану Леонтенко похоронят на Преображенском кладбище рядом с Алексеем Баталовым

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко скончалась еще в январе. Однако новость о ее смерти почему-то держали в секрете, а тело советской цирковой артистки пролежало в морге почти месяц. В феврале стало известно, что с похоронами актрисы пообещал помочь Союз кинематографистов России во главе с Никитой Михалковым. Организация взяла на себе все расходы по погребению. Сегодня Леонтенко наконец-то упокоится рядом со своим знаменитым мужем.

Месяц держали в морге и тянули с похоронами Смерть вдовы Алексея Баталова скрывали месяц. Перед Новым годом Гитану Леонтенко положили в больницу. К тому времени она уже полностью ослепла и страдала от серьезных заболеваний. «У меня от нервов отказало зрение. Вы представляете, я такая здоровая, а ничего не вижу. Так страшно ничего не видеть», — делилась Леонтенко в марте 2025 года. Перед смертью ее привезли домой из больницы. Несмотря на свое состояние, она до последнего переживала за свою дочь Машу, инвалида детства с тяжелой формой ДЦП, которая могла передвигаться только в коляске. В один из январских дней Леонтенко не стало. Это произошло рано утром, артистка находилась в состоянии полузабытья, делился с KP.RU друг семьи. По его словам, тело вдовы Баталова после долго держали в морге, чтобы исключить версии, что на кончину пожилой женщины не повлияли никакие внешние факторы.

Пришлось долго держать ее в морге. Когда человек, даже преклонного возраста, умирает дома, это требует определенных процедур, нужно удостовериться в отсутствии криминальных мотивов. С похоронами затянули еще и потому, что надо было определиться с местом. На могиле Алексея Баталова установлен монументальный памятник, который решили не демонтировать. Все-таки нашли рядом место и для Гитаны… друг семьи

Похороны актрисы на Преображенском кладбище рядом с мужем, Алексеем Баталовым, и матерью, Гитаной Леонтенко. На этом кладбище также покоятся мать Алексея Баталова, актриса Нина Ольшевская, и его отчим, писатель Виктор Ардов.

Союз кинематографистов России во главе с Никитой Михалковым полностью взял на себя расходы по организации похорон вдовы Баталова. Как рассказала NEWS.ru директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина, организация также не оставит без внимания судьбу дочери Баталова и Леонтенко — Марии. «Союз кинематографистов России во главе с Никитой Михалковым полностью взял на себя расходы по захоронению Гитаны Аркадьевны Леонтенко», — заявила Гущина. Никита Михалков, давно друживший с Баталовым, и раньше помогал его семье. Теперь киносообщество обещает поддержку дочери знаменитого актера в трудный момент. Как отметил в беседе с KP.RU друг семьи, Маша была готова к уходу Леонтенко. Сейчас она не одна. В доме живет помощница по хозяйству, к которой женщина очень привязана. Также у Маши есть старшая сестра Надежда Баталова, с которой она поддерживает теплые отношения. «У Маши нет опекунов. Она прекрасно соображает. Просто ходить самостоятельно не может», — добавил собеседник издания.

Любовь Алексея Баталова и Гитаны Леонтенко Баталов был женат дважды. Первой его супругой была Ирина Ротова — подруга детства. Они познакомились летом на даче на Клязьме. Свадьба состоялась, когда девушке было всего 18 лет. Вскоре у пары родилась дочь Надя. Однако их брак оказался недолгим. В 1953 году Баталов оказался в Ленинграде на съемках фильма «Большая семья». Там он впервые увидел 18-летнюю наездницу Гитану Леонтенко, которая уже тогда была известной. «На меня ходили как на Майкла Джексона», — утверждала Гитана Аркадьевна. Звезда цирка. Молодая и виртуозная наездница, исполняющая трюки на лошади, с развевающимися косами и в цыганском платье — Баталов влюбился. Роман начался несерьезно, но затянулся на пять лет. Оба были заняты работой и часто разъезжались: на гастролях, съемках. Встречи были редкими и короткими, но полными эмоций. После выступлений на манеже они встречались за кулисами. В 1963 году Баталов решил изменить свою жизнь и женился на Гитане. Поговаривали, что Гитана околдовала его своей цыганской кровью. Но она не любила эту тему, хотя была потомственной наездницей. И ее мать, тоже Гитана, выступала в цирке. «Нет, она не была таборной цыганкой, а может, не цыганкой совсем», — говорила Леонтенко.

Биография Гитаны Леонтенко Леонтенко с четырех лет выступала на манеже. Она исполняла сложные пластические этюды и танцы на лошадях, а также снималась в кино. Среди фильмов: «Арена смелых», «Конный цирк» и «Чрезвычайное поручение». Для артистки не существовало жизни за пределами цирка. Но после рождения дочери она закончила карьеру. Леонтенко полностью посвятила себя дочери. Маша — инвалид I группы с тяжелой формой ДЦП. В раннем возрасте за ней в основном ухаживала бабушка. Но родители тоже старались, много времени уделяли дочери. Алексей Владимирович свою дочь обожал и всегда говорил о ней с гордостью. Гитана Аркадьевна пережила Баталова на восемь с половиной лет. Он ушел из жизни 21 июня 2017 года.