Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова умерла на 91-м году жизни

В Москве на 91-м году жизни скончалась Гитана Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом сообщила ТАСС официальный представительница семьи, юрист Татьяна Кириенко.

«Умерла Гитана Аркадьевна Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова. Она скончалась мирно, дома. Ей было 90 лет», — сказала собеседница агентства.

Причина смерти пока неизвестна.

Друг семьи Владимир Иванов сообщил «Известиям», что Леонтенко похоронят завтра на Преображенском кладбище рядом с мужем.

Кириенко тоже добавила, что отпевание пройдет в 10:00 в храме святителя Николая Чудотворца на территории кладбища.

Леонтенко родилась в 1935 году. С 1944 года она выступала в Цыганском цирке, исполняя пластические этюды. Кроме того, она снималась в кино, включая фильмы «Арена смелых», «Конный цирк» и «Чрезвычайное поручение».

В 1963 году Леонтенко вышла замуж за Баталова. После рождения дочери она закончила активную цирковую карьеру.