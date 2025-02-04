«Пришел и отшпиливилил». Гоген Солнцев заподозрил, что жена родила сына не от него

Шоумен Гоген Солнцев устроил разборки с женой в программе «ДНК» на телеканале НТВ . Он обвинил супругу в измене и заявил, что его сын Иван ему не родной.

Красится и наряжается только для любовника

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев заявил, что его жена Полина Давыдова забеременела от его молодого ассистента Владислава Черных. В 2024 году Давыдова родила сына, мальчика назвали Иван, ему почти год. Солнцев заявил, что старался быть ему хорошим отцом, однако в последнее время у него закрались сомнения в своем отцовстве.

«Ване скоро будет год. И начинаются разговоры, знакомые мне говорят — глаз не твой, нос не твой. Я понимаю, что ребенок может быть похож через поколение на бабушек или дедушек», — заявил эпатажный шоумен.

Он обвинил жену, что она красится и наряжается только для любовника, а перед ним — «как 90-летняя бабушка». Солнцев захотел провести экспертизу ДНК, и решил сделать это публично, в эфире телеканала НТВ.

Солнцев возмутился тем, что ассистент и его супруга проводят вместе много времени, в то время как он работает в два раза больше, чтобы обеспечить «брюхатую» жену витаминами.

«Он стал больше времени с ней проводить, потому что она брюхатая. Он стал это делать, потому что знал о том, что, возможно, она залетела от него. Вы в театре ночевали, там, где ребенка делали-строгали. Я зарабатываю где-то там для нее бабки, а он пришел в мою кровать и ее отшпиливилил», — шоумен не сдерживал эмоции в студии.