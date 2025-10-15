Приговоренный к бунту. Жизнь Сергея Полунина: от триумфа в Лондоне до наркотиков и лишения гражданства

Балетный вундеркинд Сергей Полунин, начинавший карьеру в лондонском Королевском балете, не в первый раз оказывается в эпицентре громкого скандала. Проблемы с наркотиками, громкие заявления, татуировки с Путиным. На этот раз Зеленский лишил артиста украинского гражданства. Почему восходящая звезда мировой сцены променял славу на политические игры и как Полунин после всех признаний в любви к России решил сбежать в Израиль — читайте в материале 360.ru.

Золотой мальчик Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. С четырех лет он серьезно занимался гимнастикой, ставя себе цель получить олимпийскую медаль и проводя в зале по шесть часов. В восемь лет мальчик перешел из гимнастики в херсонскую танцевальную школу «Ювента», а через год, в девять лет, поступил в Киевское хореографическое училище. В 13 лет, при поддержке Фонда Рудольфа Нуреева, юный танцовщик переехал в Лондон, чтобы учиться в престижной Школе Королевского балета. Его мать уехала с ним, работая костюмером, а отец отправился на заработки на стройку в Португалии, чтобы обеспечить семью. В 2006 году он стал финалистом конкурса «Приз Лозанны», и по окончании обучения в 17 лет его приняли в труппу лондонского Королевского балета.

Фото: РИА «Новости»

Блестящий талант и невероятное трудолюбие позволили ему совершить головокружительный взлет. Спустя всего два года, в 19 лет, Сергей Полунин стал самым молодым премьером за всю историю труппы, получив статус живой легенды своего поколения. На сцене Королевского балета он блистал в главных партиях «Щелкунчика», «Спящей красавицы», «Жизели» и «Золушки». Однако за ослепительным фасадом успеха скрывался бунтующий дух, который вскоре вырвался на свободу, навсегда изменив его репутацию. «Плохиш балета» Британская пресса быстро окрестила Сергея Полунина прозвищем «enfant terrible» и «плохишом балета», когда его имя стало мелькать в хрониках скандалов. Репортеры писали о безудержных ночных вечеринках в лондонских клубах, многочисленных татуировках и проблемах с психическим состоянием артиста.

Фото: РИА «Новости»

Полунин открыто признавал, что употреблял кокаин и даже выходил на сцену под воздействием наркотиков, чтобы якобы «блокировать мозг от боли». Однажды он даже опубликовал в Twitter провокационный вопрос: «Кто-нибудь продает героин? Хочу поднять настроение», окончательно закрепив за собой скандальную репутацию.

Было время, когда я принимал наркотики. Принимая их, ты какую-то часть сознания пытаешься закрыть. Боль. И для меня какое-то время выступление на сцене было неприемлемо. То есть внутри меня какая-то карма говорила: «Ты не танцовщик». Я выходил на сцену, и мне это не нравилось. Начинает раздражать свет, музыка, костюм. И вот это ощущение лет 10 было со мной: «Вроде это твое, твоя миссия, которую ты еще не понимаешь», и потом дошло до того, что с этим можно много что делать. Сергей Полунин

После ухода из Королевского балета он переехал в Россию, где летом 2012 года по приглашению балетмейстера Игоря Зеленского стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Одновременно он получил статус постоянного приглашенного солиста в Новосибирском театре оперы и балета. Всемирная популярность к Полунину пришла в 2014 году после сотрудничества с Дэвидом Лашапелем и участия в вирусном танцевальном видео на песню Hozier «Take Me to Church».

Фото: РИА «Новости»

Параллельно он начал кинокарьеру, снявшись в таких голливудских фильмах, как «Убийство в Восточном экспрессе» и «Красный воробей». Однако впереди его ждал громкий скандал, навсегда приклеивший к нему политические ярлыки — и связан он был с именем российского президента. «Правда за Россией!» В 2018 году Сергей Полунин получил российский паспорт и начал демонстративно поддерживать кремлевскую власть. Он открыто заявил, что «правда за Россией» и стал называть политику Владимира Путина добром, противопоставляя ее «злым бессовестным людям».

Когда я принимал сторону России, я полагался только на свою совесть. Я понимал масштаб, какой могу достичь, если, будучи украинцем, соберусь играть и хайповать, как Михаил Барышников. Но я по совести не смог этого сделать. Слушать в Англии, как не любят Россию, тоже не стал. В Америке мне и вовсе сказали осудить и маму, и папу, весь народ. Скажу честно: раньше поддерживал только лидера Владимира Владимировича, а сейчас весь русский народ. Я не говорю, что все русские добрые и хорошие. Русские могут быть как самыми жестокими людьми, так и самыми добрыми и святыми. Сергей Полунин

Самый яркий символ своей позиции артист набил на собственном теле, сделав татуировку с портретом Путина на груди. Позже Полунин рассказал, что обладает тремя портретами российского президента, иронично заметив, что «Бог любит троицу». Его интеграция в российскую государственную систему углубилась назначением на руководящие посты в Крыму. С 2019 по 2024 год Полунин исполнял обязанности ректора Академии хореографии Севастополя, а также возглавлял местный театр оперы и балета.

Фото: РИА «Новости»

Участие Полунина в политической жизни России достигло пика, когда он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Ранее, в 2023 году, артист уже получил президентскую премию для молодых деятелей культуры, теперь же он окончательно закрепился в российской официальной системе. Казалось, он нашел свой новый дом и идеал, но в конце 2024 года Полунин вновь всех ошеломил, объявив, что его время в России истекло. Окончание миссии в России В декабре 2024 года Сергей Полунин огласил решение, которое шокировало как его поклонников, так и недоброжелателей. В своем Telegram-канале он заявил: «Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил». Артист написал прощальное послание, полное признательности стране, но также и внутренней опустошенности. Он поблагодарил Россию и зрителей за поддержку, но твердо отметил, что его «душа чувствует себя не там, где должна быть». Этот драматичный уход стал финальным аккордом череды разочарований, которые Полунин пережил в России. Еще летом 2024 года он жаловался на отсутствие безопасности и слежку, а также сталкивался с отменами выступлений и финансовыми трудностями, иногда, по его словам, оставаясь практически без денег на детские памперсы. В этих метаниях и вечных поисках себя его единственной неизменной опорой оставалась семья. Обретенная семья Изначально Полунин строил отношения с балериной Натальей Осиповой после их совместных выступлений в «Жизели» в Ла Скала в 2015 году. Их творческий союз породил роман, который Полунин называл судьбоносным и предрекал, что их встреча будет «на всю жизнь». Однако позже артист связал свою судьбу с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных, которая и стала его партнершей как на льду, так и в жизни. Пара создала семью и стала родителями троих детей — сыновей Мира (2020) и Дара (2022), а также дочери Эры (2024).

Фото: Сергей Полунин с Еленой Ильиных / РИА «Новости»

Свадьба Полунина и Ильиных в России стала важным и публичным этапом его биографии. Этот шаг окончательно вписал его в российский культурный истеблишмент, однако впоследствии стал еще одной пройденной главой после его отъезда из страны. Судя по его высказываниям и тому, что на его лице появилась татуировка со звездой Давида, танцор перебрался в Израиль.

Я защищаю русских, Путина и евреев. Было бы замечательно получить в скором времени израильский паспорт. Также нужно бы построить самую современную и сложную инфраструктуру для балета с новой системой для школ и лучшим балетом и танцевальными шоу нового поколения. Сергей Полунин

Так кем же в итоге является Сергей Полунин — гениальным артистом, запутавшимся в себе политиком, или мастером эпатажа, продающим свой талант за паспорта и татуировки? Танцы на грани Жизнь Сергея Полунина напоминает сложную драму идентичности. Он прошел путь от самого молодого премьера Королевского балета до человека, лишенного украинского гражданства и добровольно покинувшего Россию. Тело артиста стало уникальной картой его противоречивых выборов. На нем мирно уживаются татуировки с портретом Владимира Путина, украинский трезубец и звезда Давида. Эта история еще не нашла своего финала и, вероятно, приготовила новые неожиданные повороты. Полунин продолжает свой вечный танец на гранях политики, искусства и личной идентичности, и следующий скандал или резкая смена курса кажется лишь вопросом времени.