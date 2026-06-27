Кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Сергею Бодрову — старшему 28 июня исполняется 78 лет. Широкой публике он известен как создатель фильмов «Кавказский пленник» и «Монгол», номинированных на премию «Оскар», и отец трагически погибшей звезды «Брата» Сергея Бодрова —младшего.

Творческая атмосфера

Сергей Бодров появился на свет в Хабаровске в семье потомственных врачей. Пока мать училась в медицинском институте, мальчик жил у бабушки и дедушки в Приморском крае. В юности Сергей не помышлял о карьере в кино — он хотел стать жокеем, учился ездить на лошади и даже делал успехи. Однако планам помешал высокий рост — Бодров вырос слишком стремительно. Тогда он поступил в Московский энергетический институт на факультет электрооборудования летательных аппаратов. Сергея отчислили со второго курса. По слухам, причиной стало увлечение карточными играми — он проиграл крупную сумму и даже совершил кражу. В армию его не взяли из-за проблем со здоровьем — он с детства сильно заикался.

Фото: РИА «Новости»

И Бодров пришел на «Мосфильм». Не режиссером, конечно, а всего лишь осветителем, но на молодом человеке все равно сказалось пребывание в творческой атмосфере. Сергей начал писать рассказы, которые печатали в «Литературной газете». В редакции ему посоветовали податься на сценарный факультет ВГИКа. Бодров тщательно готовился к поступлению, и все получилось. Параллельно он начал писать фельетоны для журнала «Крокодил» и в дальнейшем вошел в штат этого издания. В 1970 году он занял третье место на конкурсе сатирических и юмористических рассказов.

Слава и признание

Четыре года спустя, окончив ВГИК, Сергей стал сценаристом на Московской киностудии. По сценариям Бодрова сняли более 20 фильмов, среди которых «Баламут», «Любимая женщина механика Гаврилова» с Людмилой Гурченко в главной роли, «Не ходите, девки, замуж». Как режиссер Бодров дебютировал с детским фильмом «Сладкий сок внутри травы». И сразу снискал успех: лента удостоилась спецприза на Всесоюзном кинофестивале в Минске и серебряной награды на конкурсе детского кино на Московском кинофестивале. Второй полнометражный фильм, снятый Бодровым, — «Непрофессионалы» — вышел на киностудии «Казахфильм». Он получил специальный приз на фестивале в Турине. А настоящую известность Сергею принесла криминальная драма «Катала» (1989), над которой он работал вместе с режиссером Александром Буравским. Главные роли сыграли Валерий Гаркалин и Елена Сафонова.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Последовали новые фильмы: «СЭР» (за который Бодров-старший получил премии сразу трех кинофестивалей), «Белый король, красная королева», «Я хотела увидеть ангелов» и другие. «Есть режиссеры, которые снимают с холодной головой. Но я думаю, что нужна эмоция. Страсть. Или боль. Просто делать фильм ради денег или успеха не имеет никакого смысла», — делился Сергей в интервью ТАСС в 2019 году. В 1996 году режиссер снял драму «Кавказский пленник» по мотивам рассказа Льва Толстого. В фильме снялись звезда «Покровских ворот» Олег Меньшиков и сын Бодрова Сергей. Они разделили между собой премию «Ника» за лучшую мужскую роль, а сам фильм номинировали на «Оскар». Кроме того, картина получила главный приз российского фестиваля «Кинотавр», премию «Ника» как лучший фильм года и премию Европейской киноакадемии «Феликс» за лучший сценарий.

Непрофессионал

Сергей Бодров — младший еще в юности хотел стать актером, но отец упорно его отговаривал. Парень выбрал другую стезю, уже окончил истфак МГУ. В «Кавказском пленнике» сниматься не планировал — в Дагестан, где проходили съемки, отправился в качестве ассистента и помогал подбирать актеров на роли. А в конце концов сам сыграл мягкого по натуре Ивана Жилина. Так и началась актерская карьера Бодрова-младшего. «Я как-то не был сторонником ситуаций, когда режиссеры снимают своих детей. А тут посмотрел на него и подумал, что он похож на героя. А это важно, этому не научишь. Он был просто вот таким парнем. И мы прорепетировали немножко дома. А когда начались пробы — все стало понятно», — вспоминал потом Сергей Бодров — старший.

Фото: Сергей Бодров-младший и Олег Меньшиков получают призы за лучшую мужскую роль / РИА «Новости»

Но ни тогда, ни потом, став всенародным героем после съемок в фильмах «Брат» и «Брат-2», Сергей так и не услышал похвалы от отца. Бодров-старший не воспринимал его как звезду. Высокой оценки отца удостоился лишь написанный Бодровым-младшим сценарий философско-мистического фильма «Связной». Во время работы над этой картиной ему суждено было погибнуть. Съемки шли в Кармадонском ущелье, и сход ледника 20 сентября 2002 года унес жизни почти всей съемочной группы. А сценарий так и остался невоплощенным. «Сценарий замечательный, очень хороший мог бы быть фильм. Но его мог снять только он», — подчеркнул Бодров-старший в интервью kp.ru в 2018 году.

Россия дарит вдохновение

С начала 1990-х Сергей Бодров — старший перебрался в США. Поначалу за рубежом он только писал сценарии — к фильмам «Тот, кто влюблен», «Восток-Запад». Потом вновь приступил и к режиссуре.

Фото: Кадр из фильма «СЭР» / РИА «Новости»

В 2000-х Бодров снял военную драму «Кочевник» в Казахстане, а затем срежиссировал блокабастер о Чингисхане «Монгол», получивший номинацию на «Оскар». Съемки проходили в Китае и Казахстане. Но вдохновляться и работать Сергей прилетал в Россию.

Я давно ощутил себя русским режиссером, работающим в разных странах. Место моего нахождения диктует прежде всего история, которую я рассказываю.

В 2010 году Сергей Бодров вновь поработал с исполнительницей главной роли в «Сладком соке внутри травы» Гульшад Омаровой, которая на сей раз выступила вторым режиссером его фильма. Они сняли комедию «Дочь Якудзы». Во время работы режиссеры сблизились, и Омарова переехала к Бодрову в Лос-Анджелес. Судя по всему, они до сих пор состоят в фактическом браке. Сергей Бодров был официально женат четырежды. Кроме сына Сергея (от первого брака — с преподавателем истфака МГУ Валентиной Бодровой), у него есть дочь Ася от быстро распавшегося второго брака (с Кларой Высоцкой). Она тоже живет за границей, занимается искусством и режиссурой. А Бодров-старший продолжает режиссерскую карьеру. Интервью давать не любит, о личной жизни говорит редко, в России его застать непросто. Журналисты до сих пор задают ему однотипные вопросы о сыне. Бодров терпеливо отвечает — и не скрывает, что о многом жалеет: что не отговорил Сергея от роковых съемок, что почти не говорил, как гордится им.