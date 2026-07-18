Сегодня 06:26 Потеряла голос, набрала 35 кг и проиграла суд за квартиру. Где сейчас Любовь Казарновская Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Любовь Казарновская предпочитает называть себя поющей актрисой, а не оперной певицей. Выдающаяся артистка перенесла тяжелые жизненные испытания и в какой-то момент потеряла голос. О судьбе дивы — в материале 360.ru.

Биография Казарновской Родившись 18 июля 1956 года в семье генерала и филолога, будущая певица получила блестящее образование сначала в Гнесинском институте, затем в Московской консерватории. Уже в 21 год, будучи студенткой, она дебютировала на сцене МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко с партией Татьяны в «Евгении Онегине» — в роли, которая станет ее визитной карточкой.

Все, что я слышала, я все пела. И меня в доме называли „Любка-артистка“. <…> Мама играла блестяще на рояле. И только мы приезжали в какой-то военный городок, там везде были музыкальные школы с очень хорошими преподавателями. Это жены военных, которые приезжали и преподавали. Любовь Казарновская Оперная певица

После присуждения II премии на Всесоюзном конкурсе вокалистов имени Глинки Казарновская получила приглашение в Большой театр. Став солисткой Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова (ныне Государственного академического Мариинского театра) исполнила все главные сопрановые партии, имевшиеся в его репертуаре.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Для многих артистов такой успех уже был пределом мечтаний, но Казарновская пошла дальше - на международную сцену. С начала 90-х она выступала в британском театре «Ковент-Гарден», американском «Метрополитен-опера», итальянском «Ла Скала» (Милан, Италия) и на других мировых сценах. Особняком в ее дискографии стоит рекорд, не побитый до сих пор. Казарновская стала первой певицей в мире, записавшей на компакт-диски абсолютно все 103 романса Чайковского. Самые известные фильмы Казарновской В послужном списке артистки не так много кинокартин. В 1988 году она снялась в фильме-оперетте «Цыганский барон». Голосом Казарновской пела дочь губернатора Саффи, которую сыграла Кира Данилова. Она также получила одну из главных ролей в снятой в Австрии музыкальной комедии «Женитьба Фигаро». Ее партнерами стали такие знаменитости, как обладатель премии «Гроэмми», британский оперный певец Томас Аллен и звезда «Ла Скала», бас из Италии Ферруччо Фурланетто.

Фото: РИА «Новости»

Казарновская снялась в фильме-опере «Испанский час», музыкальной мелодраме «Анна» и криминальном детективном сериале «Темный инстинкт». Пушкинское наследие преследовало ее даже в кино — в 2025 году артистка озвучила главную роль в мультфильме «Отель „Онегин“». На телевидении Казарновская появилась в нулевых в качестве ведущей программы «Романтика романса» на канале «Россия Культура». Затем она регулярно входила в состав жюри телешоу «Призрак оперы», «Один в один» и «Точь-в-точь». Как Казарновская потеряла голос и судилась с мачехой Мать артистки Лидия Казарновская, в девичестве Буткевич, умерла в 1992 году. Это произошло накануне премьеры «Силы судьбы» в Венской опере, которую пришлось отменить и на время оставить карьеру.

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look / www.globallookpress.com

Смерть матери настолько сильно потрясла Казарновскую, что она потеряла голос. После похорон у певицы развилась тяжелая бронхиальная астма, на лечение ушло полгода. На этом семейные неурядицы не закончились. Овдовевший генерал-майор Юрий Казарновский скучал по жене всего несколько месяцев, пока не встретил Зою Громадскую. «Чужая мне женщина сразу заявила, что у Юрия Игнатьевича начинается другая жизнь. Моя сестра вообще расценила решение отца как предательство и прекратила с ним общение. Я смирилась», — рассказала Казарновская журналистам.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Сестра артистки Наталья Бокадорова вместе с мужем пытались положить отца в психиатрическую больницу, лишь бы помешать этому браку. Неотложку вызвали прямо на дачу. Зять с соседом гонялись за генералом по огородам, пока тот не спрятался в доме председателя. Казарновская, узнав о произошедшем, оборвала связи с сестрой. В 2012 году артистка по воле мачехи лишилась родного дома. Оказалось, 91-летний генерал сначала прописал вторую жену в семейной квартире на набережной Шевченко в Москве, затем оформил на нее дарственную. Женщина воспользовалась этим и выписала знаменитую падчерицу вместе с сыном с родительской жилплощади.

Громадская подала иск в суд о выселении меня из квартиры. Я случайно об этом узнала на гастролях в Риме. <…> Возможно, повестки в суд приходили. Но они приходили в квартиру, где я прописана, то есть к моему отцу. И попадали в руки его жены. Любовь Казарновская Оперная певица

Так в отсутствии Казарновской прошли четыре судебных заседания, которые завершились выселением. Когда дочь дозвонилась отцу, он лишь пожелал, чтобы все уладилось само собой. Проклятие Зыкиной После этого случая всплыли другие тайны семьи артистки. Оказалось, Казарновские судились с родственниками по маминой линии. Двоюродный брат певицы Александр Буткевич рассказал, как его отец, будучи директором столичного бассейна «Москва», предложил генералу вскладчину купить дачу с двухэтажным домом в подмосковном поселке Клязьма.

Фото: РИА «Новости»

«Хозяйка, жена министра нефтегазовой промышленности СССР, хотела за него 40 тысяч рублей. <…> Казарновский заплатил официально 20 тысяч рублей, а папа добавил свои 20 тысяч — эти деньги ему заняла Людмила Зыкина, которая дружила с отцом», — сообщил он. Недвижимость оформили на генерала. Однажды дом сгорел из-за короткого замыкания. Ремонт сделали пополам, но без расписки. Передача денег происходила на глазах Зыкиной. Затем произошла неприятная история. Казарновский продал машину через человека, с которым его познакомил высокопоставленный друг Буткевича. Когда на дельца вышли правоохранители, генерал сначала вступился за родственника, заявив, что тот не получал денег от сделки, но потом отозвал показания, дабы не подставлять себя самого. Не желая иметь с потенциальным уголовником ничего общего, попросил его семью освободить дачу.

Фото: Людмила Зыкина / РИА «Новости»

Суды за право собственности длились 19 лет. После смерти Буткевича-старшего Зыкина позвонила Казарновской и попыталась сгладить конфликт, но получила отказ. «Тогда, Люба, я тебя проклинаю!» — заявила звезда советской эстрады. Верховный суд постановил, что Буткевичи могут пользоваться дачей, но не владеть. Казарновский продал участок. После этой истории его вторая жена взялась за падчерицу. Конфликт с Максаковой* Не все разделяли восторг публики от таланта Казарновской. Громкий публичный скандал у артистки случился с Марией Максаковой*, которую возмущало участие оперной певицы в попсовых телешоу.

Фото: Мария Максакова* / РИА «Новости»

«Она является совершенно профессионально непригодной уже много-много лет. Тогда она это понимала и пыталась что-то сделать. Непонятно, по какой причине она несменяемо сидит в качестве эксперта и в жюри на ТВ-шоу. Это просто уму непостижимо», — заявила женщина. Казарновская в ответ подколола Максакову*, что она-то точно «пригодна» всегда и везде. Со временем конфликт оперных див сошел на нет. Личная жизнь Казарновской Впервые Казарновская едва не вышла замуж в 21 год за мужчину намного старше себя. Когда влюбленные объявили о свадьбе, невесту охватило плохое предчувствие. Она отменила бракосочетание, а спустя время узнала из газеты, что избранник сгорел от рака. Следующей большой любовью стал коллега по театру. К сожалению, он был женат. Роман прекратился по инициативе женщины.

Я со всей своей страстностью просто наступила себе на глотку и сказала — нет. Я столько наблюдала семей, где произошло вот такое разрушение, что понимаю: это прошлое отзовется болью и в сердце этого человека, и в моем. Совсем переступить через это я не могу. Любовь Казарновская Оперная певица

Единственным официальным мужем Казарновской стал австрийский продюсер хорватского происхождения Роберт Росцик. Он получил запрос на сотрудничество с певицей и через Госконцерт пригласил на прослушивание. «Вот я иду, смотрю — стоит такой элегантный европеец с легким загаром на лице, какие-то такие красивые блондинистые волосы. Все… <…> И когда он мне начал читать „Евгения Онегина“ наизусть, вот тут мое сердце вообще совершенно не выдержало», — рассказала Казарновская в одном из интервью.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Закрутился роман, Росцик сделал предложение руки и сердца. Мама Казарновской выступила против брака с иностранцем, но он растопил сердце будущей тещи чтением все того же «Евгения Онегина». Казарновская хотела жить в России, летая на выступления в Европу. Но из-за бюрократических проволочек усидеть на двух стульях не удалось, пришлось перебраться в Вену. На пике карьеры в возрасте 36 лет она забеременела и набрала 35 килограммов. Основная нагрузка по воспитанию сына легла на мужа. «Они очень любят друг друга, я это вижу и чувствую. Эта любовь отражается и на мне тоже, естественно. В любом случае они команда всегда были и будут. И я не представляю одного без другого», — рассказал Андрей Росцик. Казарновская сегодня: что стало с оперной певицей Повзрослевший сын Казарновской и Росцика поступил на отделение скрипки в Московскую консерваторию. Родители поддержали его выбор.

Фото: РИА «Новости»