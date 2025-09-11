Сегодня 03:03 От мытья полов в Третьяковке до народного артиста. Как россияне полюбили Федора Добронравова? 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Исполнителю роли Ивана Будько из «Сватов» Федору Добронравову 11 сентября исполняется 64 года. Он стал популярным совсем немолодым — до получения звездного статуса артисту пришлось пережить многочисленные отказы, провалы при поступлении в театральные вузы, переезды и работу дворником. Почему Добронравова не брали в цирковое училище, как и когда он попал в Москву, как актер связан с Владимиром Зеленским и кто его единственная в жизни любовь — в материале 360.ru.

Биография Федора Добронравова: от мечты о цирке к театральным подмосткам Федор Викторович родился 11 сентября 1961 года в Таганроге в обычной семье: его отец был строителем, а мать — формовщицей на хлебозаводе. У Добронравова есть сестра Любовь, которая старше него на 12 лет. Сам он стал поздним ребенком.

Интересно В школе учился посредственно, но был улыбчивым, не хулиганил и участвовал в самодеятельности, поэтому учителя ему все прощали. Исключением была химичка, которая ставила двойки. В конце концов она, узнав о намерении юноши поступать в цирковое училище, сменила гнев на милость и поставила тройку. В школе учился посредственно, но был улыбчивым, не хулиганил и участвовал в самодеятельности, поэтому учителя ему все прощали. Исключением была химичка, которая ставила двойки. В конце концов она, узнав о намерении юноши поступать в цирковое училище, сменила гнев на милость и поставила тройку.

В детстве будущий артист был спортивным юношей: увлекался баскетболом, боксом, волейболом, занимался прыжками в воду и даже получил второй разряд. Но его мечты с самого начала были о сцене — он грезил о цирке, хотел стать клоуном и даже посещал тематический кружок. «Когда я был совсем маленький, меня ставили на табуретку, и я пел. Мама, папа, все знакомые умилялись. Мне нравится, когда люди улыбаются, глядя на то, что я делаю», — вспоминал Добронравов.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на рвение, в цирковое училище его не взяли — педагоги побоялись брать такого юного кандидата и посоветовали сначала отслужить. Следующие два года он посвятил ВДВ, однако после армии отправился в родной Таганрог и устроился работать слесарем-сборщиком на завод. Но мечты о сцене Федор не оставил. По вечерам он занимался в заводском драмтеатре и четыре года подряд пытался поступить в Щукинское училище в Москве. После очередной неудачи, в 1984-м, Добронравов отправился учиться в Воронежский институт искусств. Там же начал играл в молодежном театре «Рубль». Среди самых первых его ролей — Воланд из «Мастера и Маргариты». Актер признавался, что после нее стал побаиваться Михаила Булгакова и его произведений.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Как прославился Добронравов: от «Сатирикона» до главного свата страны и связи с Зеленским В 1990 году в Воронеж приехал с гастролями театр из Москвы «Сатирикон» под руководством Константина Райкина. Добронравов прослушался к мэтру и получил приглашение в труппу. К тому моменту Федор был женат. Сначала он поехал в столицу, чтобы подготовить место. Окончательный переезд уже всей семьей случился в августе 1991-го — в самый разгар путча. Родственники сильно переживали за артиста, его супругу и маленьких детей и слезно просили вернуться в Таганрог. Но Добронравов остался и со временем освоился в театре. Его поставили в спектакли «Багдадский вор», «Маугли», «Голый король». Среди коллег был Евгений Евстигнеев, игра которого стала для молодого артиста сродни космосу. Позднее его ввели в постановки «Мнимый больной», «Ромео и Джульетта», «Слуги и снег», «Гамлет». В 1993 году Добронравов впервые снялся в кино — его дебютной картиной стал фильм «Русский регтайм». После этого артиста все чаще стали звать в различные проекты. В 2003 году из-за занятости в съемках и стремления к свободе Федор покинул «Сатирикон».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Самые заметные роли в кино появились после 2000 года: «Тайны дворцовых переворотов» — Федор Суров/юродивый;

«Время собирать камни» — Дивинж;

«Изображая жертву» — отчим Вали;

«Кадетство» — Николай Перепечко;

«Ликвидация» — Алексей Якименко;

«Папины дочки» — Анатолий Тютчев;

«День радио» — капитан.

Интересно Добронравов признался, что никогда бы не сыграл Чикатило — серийного маньяка, который орудовал в СССР. По его мнению, нельзя делать подобных экранных героев, их должны изучать ученые. Добронравов признался, что никогда бы не сыграл Чикатило — серийного маньяка, который орудовал в СССР. По его мнению, нельзя делать подобных экранных героев, их должны изучать ученые.

Но поворотным, сделавшим Федора знаменитым, стал проект студии «Квартал 95» нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, тогда еще актера, ведущего, продюсера и шоумена. Это сериал «Сваты», где коллегами Добронравова стали Татьяна Кравченко, сыгравшая его экранную жену, а также Анатолий Васильев и Людмила Артемьева.

Высказывания Ивана Будько в исполнении Добронравова разошлись в народе на цитаты: «По русскому обычаю — пять граммулек для приличия»;

«Такие, как ты, вечно живут в наших сердцах! И печенках…»;

«Кто-то пилит на работу, а у нас всегда суббота!»;

«Кто школу не гулял, тот детства не видал»;

«Что-то эти — затихли… [показывает в сторону спальни своих сватов Ковалевых] Анатольич либо уснул, либо его убили…»;

«Анатольич! Привет! Ну как жизнь? Молодая, предпенсионная?!». История бабушек и дедушек, которые горячо любят свою единственную внучку Женечку, настолько понравилась зрителям, что сериал продлили на семь сезонов. Первые снимали на Украине, другие — в Белоруссии и Грузии.

Интересно Сериал породил другие проекты: мюзикл «Новогодние сваты», спин-офф «Байки Митяя», документальные фильмы о съемках, мультфильм «Сватики». Сериал породил другие проекты: мюзикл «Новогодние сваты», спин-офф «Байки Митяя», документальные фильмы о съемках, мультфильм «Сватики».

В 2016 году Добронравов основал продюсерский центр своего имени. Первым фильмом стала картина «Жили-были». К слову, театр он не забросил. Спустя три месяца после ухода из «Сатирикона» актер понял, что не может без сцены, и вернулся, но в Театр сатиры Александра Ширвиндта. Там его задействовали в спектаклях «Чемоданчик», «Слишком женатый таксист», «Идеальное убийство», «Вечерний выезд общества слепых», «Как пришить старушку», «Швейк, или Гимн идиотизму», «…И море» и других. С 2024-го Федор параллельно играет в Театре Антона Чехова.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Голос артиста можно услышать в таких мультфильмах, как «Колобок» (2009), «Красные шапочки» (2009), «Замбезия» (2012), «Тэд Джонс и Затерянный город» (2012), «Кот Гром и заколдованный дом» (2013), «Снежная королева-2: Перезаморозка» (2014), «Чудо-Юдо» (2017) и других проектах. Особую любовь у зрителей получил проект «6 кадров» с участием Федора. Это комедийное скетч-шоу, которое выходило с 2005 по 2014 год. Добронравов играл там Ивана Грозного, Иосифа Сталина, Дмитрия Менделеева, Николая Гоголя. Также артист участвовал в телевизионных проектах «Большая разница», «Сам себе режиссер», «Две звезды», где одержал победу с Леонидом Агутиным. В 2002 году Добронравов стал заслуженным артистом России, а в 2011-м — народным артистом.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Федора Добронравова: одна-единственная любовь и воспитание актерской династии Несмотря на популярность и яркость, артист не искал романтических связей, а любил всю жизнь одну женщину. С Ириной Перепеленко они познакомились во Дворце культуры в Таганроге: Федор занимался в цирковом кружке, а его будущая жена — в танцевальном. Возлюбленная дождалась Добронравова из армии, после демобилизации они поженились и обвенчались. Через год у них появился сын Виктор. Именно из-за семьи будущий артист отложил на время мечту о сцене. Он устроился на завод, чтобы обеспечивать близких, а вечерами готовился к поступлению. Судьба не сразу ему улыбнулась, и именно Ирина ждала расстроенного после провалов в Москве мужа дома.

Все, чего я добился, — это ее заслуга. Всегда возвращался домой, будучи уверенным в том, что у меня надежный тыл: дети сыты, одеты, обуты, в доме порядок и уют. Федор Добронравов

Затем семья перебралась в Воронеж, где на свет появился сын Иван. Родные из Таганрога частенько передавали молодой чете через проводников закрутки, овощи и фрукты, за которые Добронравовы до сих пор благодарны. Переезд в Москву с двумя маленькими детьми тоже выдался непростым. Добронравов поехал в столицу один, чтобы обустроить все и наладить быт. Затем приехала Ирина с сыновьями. Поначалу Федору приходилось параллельно с работой в театре мыть полы в Третьяковке и работать дворником.

Фото: РИА «Новости»

Позднее семье с жильем помог Константин Райкин — он выбил для артиста ссуду на покупку квартиры, и супруги переехали в двухкомнатную хрущевку. Кредит был в рублях, и благодаря дефолту актер его быстро погасил. Сыновья пошли по стопам отца и оба стали актерами. Сейчас у них свои семьи, и Федор стал дедушкой трижды: Варвары и Василисы от Виктора и Веры — от Ивана. Как сейчас живет Федор Добронравов В 2025 году артист продолжает работать в театре и сниматься в кино. Скоро выйдут или уже появились фильмы «Фотограф», «Чебурашка-2», «Северное сияние», «Семь дней Петра Семеныча», «Как Йосю на колбасу сдавали», «Семь верст до рассвета». Федор редко ведет социальные сети. С сыновьями они живут дружной семьей, нередко в Сети появляются их общие фотографии.