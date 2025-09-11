От мытья полов в Третьяковке до народного артиста. Как россияне полюбили Федора Добронравова?
Исполнителю роли Ивана Будько из «Сватов» Федору Добронравову 11 сентября исполняется 64 года. Он стал популярным совсем немолодым — до получения звездного статуса артисту пришлось пережить многочисленные отказы, провалы при поступлении в театральные вузы, переезды и работу дворником. Почему Добронравова не брали в цирковое училище, как и когда он попал в Москву, как актер связан с Владимиром Зеленским и кто его единственная в жизни любовь — в материале 360.ru.
Биография Федора Добронравова: от мечты о цирке к театральным подмосткам
Федор Викторович родился 11 сентября 1961 года в Таганроге в обычной семье: его отец был строителем, а мать — формовщицей на хлебозаводе.
У Добронравова есть сестра Любовь, которая старше него на 12 лет. Сам он стал поздним ребенком.
В детстве будущий артист был спортивным юношей: увлекался баскетболом, боксом, волейболом, занимался прыжками в воду и даже получил второй разряд. Но его мечты с самого начала были о сцене — он грезил о цирке, хотел стать клоуном и даже посещал тематический кружок.
«Когда я был совсем маленький, меня ставили на табуретку, и я пел. Мама, папа, все знакомые умилялись. Мне нравится, когда люди улыбаются, глядя на то, что я делаю», — вспоминал Добронравов.
Несмотря на рвение, в цирковое училище его не взяли — педагоги побоялись брать такого юного кандидата и посоветовали сначала отслужить. Следующие два года он посвятил ВДВ, однако после армии отправился в родной Таганрог и устроился работать слесарем-сборщиком на завод. Но мечты о сцене Федор не оставил.
По вечерам он занимался в заводском драмтеатре и четыре года подряд пытался поступить в Щукинское училище в Москве. После очередной неудачи, в 1984-м, Добронравов отправился учиться в Воронежский институт искусств. Там же начал играл в молодежном театре «Рубль».
Среди самых первых его ролей — Воланд из «Мастера и Маргариты». Актер признавался, что после нее стал побаиваться Михаила Булгакова и его произведений.
Как прославился Добронравов: от «Сатирикона» до главного свата страны и связи с Зеленским
В 1990 году в Воронеж приехал с гастролями театр из Москвы «Сатирикон» под руководством Константина Райкина. Добронравов прослушался к мэтру и получил приглашение в труппу.
К тому моменту Федор был женат. Сначала он поехал в столицу, чтобы подготовить место. Окончательный переезд уже всей семьей случился в августе 1991-го — в самый разгар путча. Родственники сильно переживали за артиста, его супругу и маленьких детей и слезно просили вернуться в Таганрог. Но Добронравов остался и со временем освоился в театре.
Его поставили в спектакли «Багдадский вор», «Маугли», «Голый король». Среди коллег был Евгений Евстигнеев, игра которого стала для молодого артиста сродни космосу. Позднее его ввели в постановки «Мнимый больной», «Ромео и Джульетта», «Слуги и снег», «Гамлет».
В 1993 году Добронравов впервые снялся в кино — его дебютной картиной стал фильм «Русский регтайм». После этого артиста все чаще стали звать в различные проекты. В 2003 году из-за занятости в съемках и стремления к свободе Федор покинул «Сатирикон».
Самые заметные роли в кино появились после 2000 года:
- «Тайны дворцовых переворотов» — Федор Суров/юродивый;
- «Время собирать камни» — Дивинж;
- «Изображая жертву» — отчим Вали;
- «Кадетство» — Николай Перепечко;
- «Ликвидация» — Алексей Якименко;
- «Папины дочки» — Анатолий Тютчев;
- «День радио» — капитан.
Но поворотным, сделавшим Федора знаменитым, стал проект студии «Квартал 95» нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, тогда еще актера, ведущего, продюсера и шоумена.
Это сериал «Сваты», где коллегами Добронравова стали Татьяна Кравченко, сыгравшая его экранную жену, а также Анатолий Васильев и Людмила Артемьева.
Высказывания Ивана Будько в исполнении Добронравова разошлись в народе на цитаты:
- «По русскому обычаю — пять граммулек для приличия»;
- «Такие, как ты, вечно живут в наших сердцах! И печенках…»;
- «Кто-то пилит на работу, а у нас всегда суббота!»;
- «Кто школу не гулял, тот детства не видал»;
- «Что-то эти — затихли… [показывает в сторону спальни своих сватов Ковалевых] Анатольич либо уснул, либо его убили…»;
- «Анатольич! Привет! Ну как жизнь? Молодая, предпенсионная?!».
История бабушек и дедушек, которые горячо любят свою единственную внучку Женечку, настолько понравилась зрителям, что сериал продлили на семь сезонов. Первые снимали на Украине, другие — в Белоруссии и Грузии.
В 2016 году Добронравов основал продюсерский центр своего имени. Первым фильмом стала картина «Жили-были».
К слову, театр он не забросил. Спустя три месяца после ухода из «Сатирикона» актер понял, что не может без сцены, и вернулся, но в Театр сатиры Александра Ширвиндта. Там его задействовали в спектаклях «Чемоданчик», «Слишком женатый таксист», «Идеальное убийство», «Вечерний выезд общества слепых», «Как пришить старушку», «Швейк, или Гимн идиотизму», «…И море» и других.
С 2024-го Федор параллельно играет в Театре Антона Чехова.
Голос артиста можно услышать в таких мультфильмах, как «Колобок» (2009), «Красные шапочки» (2009), «Замбезия» (2012), «Тэд Джонс и Затерянный город» (2012), «Кот Гром и заколдованный дом» (2013), «Снежная королева-2: Перезаморозка» (2014), «Чудо-Юдо» (2017) и других проектах.
Особую любовь у зрителей получил проект «6 кадров» с участием Федора. Это комедийное скетч-шоу, которое выходило с 2005 по 2014 год. Добронравов играл там Ивана Грозного, Иосифа Сталина, Дмитрия Менделеева, Николая Гоголя.
Также артист участвовал в телевизионных проектах «Большая разница», «Сам себе режиссер», «Две звезды», где одержал победу с Леонидом Агутиным.
В 2002 году Добронравов стал заслуженным артистом России, а в 2011-м — народным артистом.
Личная жизнь Федора Добронравова: одна-единственная любовь и воспитание актерской династии
Несмотря на популярность и яркость, артист не искал романтических связей, а любил всю жизнь одну женщину. С Ириной Перепеленко они познакомились во Дворце культуры в Таганроге: Федор занимался в цирковом кружке, а его будущая жена — в танцевальном.
Возлюбленная дождалась Добронравова из армии, после демобилизации они поженились и обвенчались. Через год у них появился сын Виктор.
Именно из-за семьи будущий артист отложил на время мечту о сцене. Он устроился на завод, чтобы обеспечивать близких, а вечерами готовился к поступлению. Судьба не сразу ему улыбнулась, и именно Ирина ждала расстроенного после провалов в Москве мужа дома.
Все, чего я добился, — это ее заслуга. Всегда возвращался домой, будучи уверенным в том, что у меня надежный тыл: дети сыты, одеты, обуты, в доме порядок и уют.
Федор Добронравов
Затем семья перебралась в Воронеж, где на свет появился сын Иван. Родные из Таганрога частенько передавали молодой чете через проводников закрутки, овощи и фрукты, за которые Добронравовы до сих пор благодарны.
Переезд в Москву с двумя маленькими детьми тоже выдался непростым. Добронравов поехал в столицу один, чтобы обустроить все и наладить быт. Затем приехала Ирина с сыновьями. Поначалу Федору приходилось параллельно с работой в театре мыть полы в Третьяковке и работать дворником.
Позднее семье с жильем помог Константин Райкин — он выбил для артиста ссуду на покупку квартиры, и супруги переехали в двухкомнатную хрущевку. Кредит был в рублях, и благодаря дефолту актер его быстро погасил.
Сыновья пошли по стопам отца и оба стали актерами. Сейчас у них свои семьи, и Федор стал дедушкой трижды: Варвары и Василисы от Виктора и Веры — от Ивана.
Как сейчас живет Федор Добронравов
В 2025 году артист продолжает работать в театре и сниматься в кино. Скоро выйдут или уже появились фильмы «Фотограф», «Чебурашка-2», «Северное сияние», «Семь дней Петра Семеныча», «Как Йосю на колбасу сдавали», «Семь верст до рассвета».
Федор редко ведет социальные сети. С сыновьями они живут дружной семьей, нередко в Сети появляются их общие фотографии.