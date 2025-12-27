Известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская жестко раскритиковала появление Филиппа Киркорова в образе Жар-птицы в одном из новых семейных фильмов. Свою позицию артистка объяснила в Telegram-канале .

По мнению актрисы, пока Россия борется за традиционные ценности, внутри страны продолжают штамповать контент, который ничем не лучше западной повестки.

Поплавская призналась, что попытка посмотреть кино в семейном кругу закончилась шоком для всех домашних. Больше всего артистку возмутило искажение сакрального образа русской культуры. Вместо «прекрасной волшебной птицы» зрителям в ее роли представили бородатого поп-короля, который по сюжету несет яйца.

«Бородатый Киркоров играет жар-птицу и несет яйца. Офигела даже наша собака Никоша. Для того, чтобы понять, до чего можно докатиться в детской сказке, это надо было посмотреть», — добавила Поплавская.

Почему Киркоров играет жар-птицу

По словам артистки, происходящее на экране выглядит как откровенное лицемерие. Она отметила, что на федеральных каналах в политических ток-шоу регулярно осуждают «западных извращенцев», темнокожих Русалочек и сомнительных персонажей в Disney, однако в российском прокате появляются не менее странные образы.

Поплавская уверена, что оправдывать такое творчество «западным влиянием» больше нельзя — это внутренний продукт, созданный ради наживы.

«Семейные ценности, традиции, история — все попрано в угоду шоу-бизнесу и сиюминутной выгоде. И даже грех на Запад валить, все это происходит тут у нас, внутри», — подчеркнула она.

Актриса добавила, что пока бойцы ведут тяжелейшие сражения, в тылу продолжают транслировать ценности, разрушающие демографию и мораль.

Поплавская призвала перестать относиться к подобным выходкам шоу-бизнеса с юмором, напомнив, что за безобидными прозвищами вроде «Филек и Алок» скрывается предательство национальных интересов.

«Алка предала страну и оправдывает террористов, Филька рожает яйца», — резюмировала Поплавская.

