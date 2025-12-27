«До чего можно докатиться». Поплавская в шоке: бородатый Киркоров снес яйца — грех на Запад валить?
Поплавская осудила выбор Киркорова на роль жар-птицы
Известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская жестко раскритиковала появление Филиппа Киркорова в образе Жар-птицы в одном из новых семейных фильмов. Свою позицию артистка объяснила в Telegram-канале.
По мнению актрисы, пока Россия борется за традиционные ценности, внутри страны продолжают штамповать контент, который ничем не лучше западной повестки.
Поплавская призналась, что попытка посмотреть кино в семейном кругу закончилась шоком для всех домашних. Больше всего артистку возмутило искажение сакрального образа русской культуры. Вместо «прекрасной волшебной птицы» зрителям в ее роли представили бородатого поп-короля, который по сюжету несет яйца.
«Бородатый Киркоров играет жар-птицу и несет яйца. Офигела даже наша собака Никоша. Для того, чтобы понять, до чего можно докатиться в детской сказке, это надо было посмотреть», — добавила Поплавская.
Почему Киркоров играет жар-птицу
По словам артистки, происходящее на экране выглядит как откровенное лицемерие. Она отметила, что на федеральных каналах в политических ток-шоу регулярно осуждают «западных извращенцев», темнокожих Русалочек и сомнительных персонажей в Disney, однако в российском прокате появляются не менее странные образы.
Поплавская уверена, что оправдывать такое творчество «западным влиянием» больше нельзя — это внутренний продукт, созданный ради наживы.
«Семейные ценности, традиции, история — все попрано в угоду шоу-бизнесу и сиюминутной выгоде. И даже грех на Запад валить, все это происходит тут у нас, внутри», — подчеркнула она.
Актриса добавила, что пока бойцы ведут тяжелейшие сражения, в тылу продолжают транслировать ценности, разрушающие демографию и мораль.
Поплавская призвала перестать относиться к подобным выходкам шоу-бизнеса с юмором, напомнив, что за безобидными прозвищами вроде «Филек и Алок» скрывается предательство национальных интересов.
«Алка предала страну и оправдывает террористов, Филька рожает яйца», — резюмировала Поплавская.
Ранее Киркоров прокомментировал слухи о том, что он отец Кендалл Дженнер.