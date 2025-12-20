«Чего не было, того не было». Киркоров впервые ответил на слухи о родстве с Кендалл Дженнер

Киркоров прокомментировал слухи о том, что он отец Кендалл Дженнер

Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал слухи о том, что он якобы является биологическим отцом американской модели и телезвезды Кендалл Дженнер. Артист высказался об этом в эфире шоу «Натальная карта» во «ВКонтакте».

Версия о возможном родстве появилась из‑за заметного внешнего сходства Киркорова и Кендалл Дженнер — одной из младших представительниц семейства Кардашьян‑Дженнер. Ведущая программы Олеся Иванченко напомнила, что в 1994 году певец гастролировал в США и мог, по некоторым предположениям авторов теории, познакомиться с Крис Дженнер. Годом позже у пары якобы мог появиться ребенок, что совпадает с датой рождения модели.

Киркоров заявил, что в тот период находился в Атланте вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и не мог позволить себе подобные истории на стороне.

«Это просто совпадение. Хотя хотелось бы в эту легенду верить, ее поддержать, но я человек правды, поэтому чего не было, того не было», — признался артист.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о том, что его дети не артисты и не планируют строить карьеру в шоу-бизнесе.