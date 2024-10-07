Сегодня 08:30 Важная показательная порка Лерчека с Артемчиком Публицист Миронова: общество не усвоило урок после первого дела блогера Лерчек 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Блогер Лерчек

Лерчек и Артемчик Чекалины снова под домашним арестом. На этот раз их обвинили в выведении более 200 миллионов рублей через дубайский банк. По версии следствия, блогерам мало было неуплаты 506 миллионов рублей налогов и дела об отмывании денег. Теперь уже бывшие супруги могут получить до 10 лет лишения свободы. Все, что происходит с ними в последние годы, жутко интересно и очень важно для общества и государства, которое словно бы обкатывает на Чекалиных работу в условиях новой реальности.

Поражают воображение Реальность такова: буквально до 2023 года в России любая задрипанная лошадь могла внезапно зарабатывать миллиарды, продавая доверчивым гражданам мечту. Деньги текли рекой. Ушлые товарищи втюхивали народу курсы успеха, загоняли на марафоны похудения и вебинары по воплощению мечты. Вероятно, сотни миллиардов выводили из экономики все эти предприимчивые дельцы, опустошая кошельки россиян, которые традиционно верят в чудеса. Вывод совершали в прямом смысле: за границу или на приобретение товаров элитного потребления. Налоги с такой деятельности платили минимальные или не платили вообще. Сотни и тысячи рвачей из соцсетей при этом назывались почему-то блогерами, хотя, вообще-то, в русском языке для тех, кто занимается надувательством, есть другое определение — мошенники.

До первого дела Лерчека-Артемчика в марте 2023 года страна и не подозревала о том, сколько денег выводится на все эти марафоны и насколько они примитивные. Давайте откровенно: у Лерчека даже речь не очень развита. Она не избавилась от провинциального говорка. Смотрится пошло. Говорила в марафонах откровенную глупость. Показанная нам их с Артемчиком жизнь поражает безвкусицей.

Следом мы увидели Елену Блиновскую с марафонами желаний, помпезными вечеринками, бессмысленными тратами и очевидным презрением к окружающим. Обе, Блиновская и Чекалина, поражали опять же своей провинциальностью, у обеих в речи осталось не вытравленное жизнью в подмосковных элитных поселках просторечие.

Фото: Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее супруг Артем Чекалин у Пресненского суда Москвы, июль 2023 года / РИА «Новости»

Уверена, что для многих сколько-нибудь образованных людей в России существование огромного числа подобных «блогеров» и совершенно безнаказанный их заработок стали шоком. Возмутили не только и, может быть, не столько уведенные из-под налогообложения суммы, сколько незатейливость способа их заработать. Мне, например, когда я услышала о финансовых оборотах этих марафонщиков, стало стыдно за сограждан: кто же нес им деньги?

Показательная порка Удивительно, конечно, что за них раньше не взялись. Может, государству было выгодно их не замечать: дамы отлично гасили инфляцию, изымая из экономики излишки денежной массы. Как «МММ» и «Хопер-Инвест» в 90-е? С другой стороры, вот я же, журналист, считаю себя осведомленной, но об истинном размахе марафон-разводилова даже не догадывалась, о Лерчеке с Артемчиком и еще парочке гуру марафонов до их попадания в криминальные новости не знала ничего. Не исключено, что в МВД и ФНС высшее руководство (а дела с фигурированием таких сумм явно на высшем уровне обсуждаются) тоже не знало о существовании подобных «блогеров». Может быть, они сами только в 2023 году узнали и ахнули.

Фото: Блогер Артем Чекалин, обвиняемый в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве / РИА «Новости»

Интересно тут еще вот что: тогда этих, прости господи, блогеров стали брать одного за другим, иные сели: Блиновская, Аяз Шабудинов. Долги перед налоговой в спешном порядке начали гасить многие блогеры, в том числе Анастасия Ивлеева. Но на них внимание прессы не сосредоточено, да и органы, кажется, относятся к ним лояльнее. Лерчека с Артемчиком и Блиновскую взяли мертвой хваткой. С точки зрения пропаганды нового отношения к налогам это понятно: они были пионерами в новом обиралове граждан, они заработали едва ли не больше всех, их взяли первыми, они прогремели и стали символом борьбы с безнаказанным зарабатыванием миллиардов на одураченных гражданах. Кого потом брали, чем там у них все закончилось, кто какую задолженность погасил, публика помнит смутно. А этих запомнили, за этими следят. Их урок россияне усвоят. Так что понятно, почему взялись именно за них.

Жертвы прозрачного мира Ну, и Чекалины подкинули еще одну тему для тиражирования: борьбу с выводом денег. Эта схема с банками ОАЭ не у них придумана. Откровенно говоря, в России с 90-х много кто вывел за границу деньги. Но сейчас схема актуальна именно для так называемых инфопопрошаек: из-за санкций и рестрикций на популярных площадках они либо ушли в другой бизнес, либо придумали схемы с оплатой на иностранные счета. Суммы, конечно, их заработков не такие грандиозные, как раньше, но все равно внушительны.

Теперь они берут числом: уйма разных товарищей, зарабатывающих на контенте, выводит. Это тоже может стать новой национальной проблемой.

Приведу пример. Я только что вернулась из Казахстана, где, признаюсь, открыла счет. Никаких курсов я не продаю, просто положила на него немного своих денег, чтобы удобнее было путешествовать по Азии. Пока сидела в банке и ждала карту, увидела троих наших, так сказать, соотечественников, которые приходили снимать наличные. Много. Два парня пришли с инкассаторскими сумками. Потом приехала с охраной девушка. У нее было три охранника, она пришла в банкомат и удивилась, что тот ей не выдал денег. Началась ругань с менеджерами. Оказалось, девушке нужно снять в пересчете на рубли примерно 60 миллионов и она мотается от отделения к отделению. А в банке лимит! Сотрудница рассказала, что у них «одни русские блогеры». И что едва ли не каждый день по несколько человек приходят снимать наличность.

Фото: Артем и Валерия Чекалины. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Вряд ли это релокантам мамы с папами воспомоществование шлют — это деньги, которые каким-то образом выводят за рекламу, за обход блокировки монетизации и много еще чего. Между прочим, у нас с Казахстаном есть соглашение о сотрудничестве в налоговой сфере, Казахстан должен предоставлять сведения о таких поступлениях на счета россиян. Представьте, сколько денег гоняют через страны, с которыми у нас такого соглашения нет! Но дело сдвинулось. Видимо, впереди новые посадки.

Я думаю, урок Лерчека с Артемчиком остальными будет быстро усвоен: больше непрозрачных финансов нет. В нашем мире все прозрачно. Сомневающиеся будут усаживаться под арест думать.

И СВО не отмывочная, и развод не выход Еще один урок, не совсем очевидный, в том, что СВО и гуманитарка не будут отмывочными для репутации. Мы уже видели пример Блиновских, где муж, согласно новостям, ушел на фронт. Жена все равно сидит, тем временем про мужа пошли разные слухи: вроде он связался с Эльманом Пашаевым, который, будучи танкистом на спецоперации, почему-то попался органам в Москве. Как служил Блиновский, тоже теперь выясняют. Артемчик после первого уголовного дела сразу начал помогать приграничным территориям: отправлял гуманитарную помощь, ездил в Шебекино. Но не спасло. Это очень важный сигнал: схема «украл, выпил, в тюрьму, на СВО» и так по кругу все еще в единичных случаях работает с рецедивистами-уголовниками, но когда речь идет о таких деньгах, на помощи Шебекину в рай не уедешь и от следствия не спасешься.

Я бы лично именно этот момент больше других тиражировала, а то слишком много у нас появилось мутных граждан, которые относятся к СВО и поездкам в приграничные территории как к отмывочным компаниям.

Ну, и сигнал важный — про развод Чекалиных. Слухи об этом ходили разные. Кто-то говорил, что Артемчик хладнокровно бросил попавшую в неприятности мать троих своих детей и даже якобы тряс с нее имущество, а сам нашел молодую любовницу. Другие писали, что развод притворный, дабы раскидать остатки имущества, суд же и слухи про любовницу придуманы для достоверности. Верить или нет, непонятно. Валерия Чекалина выглядит несчастной. Домашний арест они будут отбывать по разным адресам. Может, и по правде развелись. Тогда другой урок — шальные деньги на пользу не идут. И если ты замужняя мать троих детей, не следует лезть во все сразу авантюры ради нового миллиарда — муж не оценит.

Фото: Блогер Валерия Чекалина (на первом плане), обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве / РИА «Новости»

Стали телезвездами Увы, но главный урок после первого дела Чекалиных наше общество пока не усвоило. Урок репутации. Уже после уплаты полумиллиарда налоговых недоимок, после появления информации о безвкусной роскоши, на которую Лерчек спускала деньги, после обвинений в отмывании денег ее пригласили на ряд телешоу. Она снялась в передаче «Звезды в джунглях», выступила на множестве ток-шоу и должна была записываться в проекте «Танцы со звездами».

Фото: Валерия Чекалина на ПМЭФ-2024. Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Это означает, что на центральных телеканалах работают люди, которые не считают неуплату полумиллиарда налогов серьезным проступком, а сомнительный способ заработка десятков миллиардов — аморальным. Послушайте, но ведь в современных развитых странах неуплата налогов не только тягчайшее преступление — это плевок в лицо общества. Человек, который сокрыл от налоговой огромные деньги, как бы говорит согражданам: «Да плевать я хотел на ваши больницы, ваши дороги, ваши школы, я вас вообще презираю». В Британии или США, например, когда такой человек выходит на свободу, он меняет адрес — стыдно.

У нас, конечно, страна удивительная. Увидели, что девушка заработала огромное состояние, фактически дуря доверчивых граждан, узнали, что полмиллиарда налогов утаила, — за одно это следовало подвергнуть пару остракизму. А у нас из Чекалиных сделали звезд. Не удивлюсь, если их посадят и наше ТВ запустит с ними новое шоу. Или Чекалины объявят фитнес-марафон.

Тут даже не знаю, какому министру надо подключиться, чтобы у наших телевидения с шоу-бизнесом голова на места встала. Люди хотели украсть полмиллиарда, утаили, отдали только под угрозой реальной посадки. Теперь всплыл возможный ущерб еще на сотни миллионов. Их нужно подвергнуть всеобщему остракизму, а не в телешоу звать.