Новый дом, новая свадьба. Почему Пресняков и Подольская решили снова пожениться?
Подольская и Пресняков после 15 лет совместной жизни сыграют вторую свадьбу
Музыканты Наталья Подольская и Владимир Пресняков в этом году отмечают 15 лет со дня свадьбы и 20 лет с момента знакомства. Супруги решили в честь важных дат устроить повторную свадьбу с белым платьем и свадебным тортом, рассказала Подольская в интервью «Каравану историй».
Пятнадцатая годовщина
«Мы женаты с 2010 года, а в 2025-м будет 20 лет с момента нашего знакомства. Это невероятная цифра, мы хотим отметить этот юбилей», — сообщила певица.
Преснякову 56 лет, его супруге — 42 года. Музыкант решил устроить ей красивое запоминающееся торжество. Свадебный торт певцы хотят сделать в виде колеса — в честь знакомства на телешоу «Большие гонки». Пресняков отметил, что на второй свадьбе обязательно будут белое платье и белый костюм.
«Дата действительно особенная, так что, конечно, хочется отпраздновать», — отметил Пресняков.
Певец признался, что брак с Подольской полностью поменял его жизнь. По его словам, он стал более спокойным и ответственным. Если раньше за него многое делали другие, то после свадьбы Пресняков стал больше заниматься бытом, домашними обязанностями.
«Понимаю, что это моя семья — мои дети, моя жена, и главным здесь должен быть я. Поэтому обязан не только говорить, но и делать это с важностью, даже если речь идет о каких-то мелочах, потому что я — глава семьи», — заявил музыкант.
Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году, поженились в 2010 году. Еще через пять лет на свет появился их первенец Артемий. А в 2020 году в семье музыкантов появился второй сын Иван.
Новый дом
В этом году Подольская и Пресняков решили построить новый дом. Участок музыканты присмотрели в том же районе, где они проживают последние 10 лет.
Пресняков заметил, что интерьер дома будет в белых тонах. По его словам, сыновьям нужны более просторные комнаты.
«Если есть возможность, почему не сделать быт более комфортным?» — отметил артист.
Сохранить крепкие отношения паре помогает юмор, признался журналистам ранее Пресняков. Музыкант отметил, что они с женой относятся с юмором ко всему, что происходит в их жизни.