Новый дом, новая свадьба. Почему Пресняков и Подольская решили снова пожениться?

Музыканты Наталья Подольская и Владимир Пресняков в этом году отмечают 15 лет со дня свадьбы и 20 лет с момента знакомства. Супруги решили в честь важных дат устроить повторную свадьбу с белым платьем и свадебным тортом, рассказала Подольская в интервью «Каравану историй» .

Пятнадцатая годовщина

«Мы женаты с 2010 года, а в 2025-м будет 20 лет с момента нашего знакомства. Это невероятная цифра, мы хотим отметить этот юбилей», — сообщила певица.

Преснякову 56 лет, его супруге — 42 года. Музыкант решил устроить ей красивое запоминающееся торжество. Свадебный торт певцы хотят сделать в виде колеса — в честь знакомства на телешоу «Большие гонки». Пресняков отметил, что на второй свадьбе обязательно будут белое платье и белый костюм.

«Дата действительно особенная, так что, конечно, хочется отпраздновать», — отметил Пресняков.

Певец признался, что брак с Подольской полностью поменял его жизнь. По его словам, он стал более спокойным и ответственным. Если раньше за него многое делали другие, то после свадьбы Пресняков стал больше заниматься бытом, домашними обязанностями.

«Понимаю, что это моя семья — мои дети, моя жена, и главным здесь должен быть я. Поэтому обязан не только говорить, но и делать это с важностью, даже если речь идет о каких-то мелочах, потому что я — глава семьи», — заявил музыкант.

Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году, поженились в 2010 году. Еще через пять лет на свет появился их первенец Артемий. А в 2020 году в семье музыкантов появился второй сын Иван.