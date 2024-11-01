Певец Пресняков-младший назвал юмор секретом счастливого брака с Подольской

Российский эстрадный исполнитель Владимир Пресняков-младший уже почти 20 лет состоит в браке с певицей Натальей Подольской. Сохранить крепкие отношения паре помогает юмор, рассказал музыкант в интервью URA.RU .

Пресняков отметил, что они с женой относятся с юмором ко всему, что происходит в их жизни. Это помогает им сохранить романтику, несмотря на долгий брак. Супруги часто делают друг другу сюрпризы и регулярно ходят на свидания.

Напомним, у Владимира и Натальи есть двое детей. Старшему сыну Артемию — девять лет, младшему Ивану — четыре года. По словам певца, они с супругой задумываются о третьем ребенке. Пресняков хочет, чтобы у него родилась дочка.