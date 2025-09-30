Сегодня 13:44 Подачки для многодетной матери. Что досталось Елене Товстик после развода? 0 0 0 Фото: elenatovstik / Соцсети Знаменитости

После 22 лет брака миллиардер Роман Товстик и его жена Елена официально развелись. По брачному договору экс-супруге досталось несколько объектов недвижимости. Что еще получила Елена и подробности распада семьи — в материале 360.ru.

Двойной развод, в который оказались вовлечены семьи Товстиков и Дибровых, стал одним из самых громких в 2025 году. Если телеведущий и его жена расстались без скандалов и быстро уладили все имущественные вопросы, то история миллиардера и его супруги затянется надолго. Об официальном разводе Романа и Елены стало известно накануне. По данным Telegram-канала Shot, подписанный супругами брачный договор сыграл ключевую роль в разделе имущества.

Фото: elenatovstik / Соцсети

Что досталось Елене Товстик после развода Согласно документу, Елена получила особняк стоимостью около 600 миллионов рублей и несколько других объектов недвижимости. На этом имущественные разногласия не кончились. Стороны готовятся к новым судебным тяжбам. Предположительно, речь пойдет о дополнительных активах, алиментах и правах на детей. Однако уже известно, что старшие дети останутся с Романом, а младшие — с матерью. Миллиардер настаивает на мировом соглашении, предлагая Елене сумму, несоизмеримую с реальной стоимостью общего имущества. Юрист Екатерина Гордон в беседе с Woman.ru подчеркнула, что реальные активы Романа значительно превышают те суммы, о которых он готов говорить публично. По ее словам, бывший муж так и не перевел Елене обещанные 30 миллионов рублей. Гордон считает, что отчисления Романа экс-супруге больше похожи на подачки, чем на полноценное содержание многодетной матери.

Почему Товстики развелись Развод стал для Елены тяжелым испытанием. Всего год назад она родила шестого ребенка, и заявление Романа о расторжении брака оказалось ударом. Товстик уже состоял в отношениях с другой женщиной — Полиной Дибровой. Их роман стал достоянием общественности, особенно обсуждались слухи о переезде Полины к Роману еще до оформления развода. Диброва пыталась снять с себя ответственность за распад семьи Товстиков. По словам Полины, она не разрушала чужой брак, а вина якобы лежала на самой Елене.

Секта для извращений После развода Романа и Елены журналисты выяснили, что миллиардер создал нечто вроде «гаремного клуба», который регулярно проводил закрытые вечеринки. За всеми девушками Романа якобы приглядывала сама Елена — она была кем-то типа «держательницы гарема». «Вместо семейных ужинов у Товстиков были секс-вечеринки с друзьями почти что на глазах детей. Подруги жены и девушки из триатлон-сообщества шли в „гарем“, а Елена играла роль смотрящей за этим „колхозом любви“. Постепенно NL превратился в секту с корпоративами-оргиями и культом вседозволенности», — заявил источник журнала «Клео». Даже в этой истории всплывает фамилия Дибровых. Если Дмитрий и Полина не участвовали в клубных «вечеринках», то как минимум знали о них. По данным СМИ, бизнес Товстика проверяют силовики. Сам Роман вместе с Полиной уехал в Турцию. Елена улетела на Кипр. Всю информацию, в том числе пикантные фото, в Сети слил сам Товстик, чтобы очернить репутацию экс-супруги.