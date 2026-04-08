Начинал как гений, а закончил как фрик. Почему Канье Уэст провалил свое возвращение?

Треки Канье Уэста восхищали поклонников хип-хопа, а бренд приносил миллиарды. Все изменилось, когда заявления рэпера стали звучать громче, чем музыка, а провокации становились все жестче и дошли до признаний в любви к Гитлеру. Популярный артист объяснил свое неадекватное поведение биполярным расстройством. Как талантливый музыкант превратился в пугающего фрика и почему не может вырваться из череды скандалов, за которые неоднократно каялся, узнал 360.ru.

Первые признаки сумасшествия

Канье Уэст никогда не отличался особой сдержанностью в заявлениях. Достаточно вспомнить, что в 2005 году рэпер публично обвинил занимавшего тогда пост президента США Джорджа Буша — младшего в том, что после урагана «Катрина» афроамериканцы получили меньше помощи, чем белые жители страны. Доказательств своим словам артист не привел, но превратил заявление в крупный скандал и заставил говорить о себе многих. Со временем его поведение стало еще более провокационным. В 2022 году на показе одежды своего бренда Yeezy Канье представил футболки с надписью White Lives Matter на спине («Жизни белых имеют значение»). Так он перефразировал известный слоган движения против полицейского насилия в отношении темнокожих людей. Идею артиста жестко раскритиковали. Уэст ответил хейтерам, что это просто шутка и попытка унизить ультраправое движение США. Корпорация Adidas, с которой Уэст сотрудничал для выпуска кроссовок под своим брендом, выступила с официальным заявлением, что пересмотрит сотрудничество с рэпером после его выходки. Артист ответил в хамской манере и подчеркнул, что он больше, чем Adidas.

Не успел скандал с футболками утихнуть, как рэпер снова к нему вернулся: в своих социальных сетях он опубликовал переписку с рэпером Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), в которой признался, что намерен продавать одежду со скандальным слоганом, чтобы заработать больше денег. В той же беседе Уэст впервые допустил антисемитский выпад. Он заявил, что Пи Дидди звонит ему от лица еврейского лобби.

За очередной ответ на критику, в котором рэпер прямо начал сыпать угрозами в адрес еврейского населения, его забанили во всех социальных сетях. Но со временем вернули доступ к аккаунтам. На этом артист не остановился. Осенью Уэст дал интервью телеканалу Fox News. Самые скандальные заявления редакция в эфир не пропустила. Но издание Vice получило доступ к исходникам и выложило их в открытый доступ. В не вошедших отрывках рэпер снова выступил с антисемитскими высказываниями, подчеркнув, что выступающую за сохранение абортов некоммерческую организацию курирует Ку-клукс-клан, чтобы не допустить рождения большого количества евреев. После этой выходки компания Adidas объявила о полном разрыве отношений с Уэстом. В корпорации подчеркнули, что не потерпят любого проявления антисемитизма как противоречия ценностям компании. Вслед за Adidas от дальнейшей работы с рэпером отказались бренды Gap, Balenciaga, а также лейбл Def Jam и компания Stem, с помощью которой Канье выпускал альбом Donda 2.

Как Канье Уэст настроил всех против себя

На фоне возникшего скандала источники телеканалов CNN и NВС из окружения Уэста заявили, что артист известен не только антисемитской риторикой. По словам собеседников журналистов, рэпер восторгался Гитлером и пропагандой нацистов. «Он хвалил Гитлера, говоря, как невероятно то, что он смог сосредоточить в своих руках столько власти», — рассказывал один из источников. Он добавил, что Уэст также планировал назвать именем лидера Третьего рейха один из своих альбомов, но под давлением менеджеров отказался — пластинка появилась на свет под названием Ye. Уэст публично в подкасте Алекса Джонса InfoWars подтвердил, что действительно восхищается Гитлером. По словам рэпера, Германия времен Третьего рейха сделала много хорошего и внесла свой вклад в развитие всего мира, а осуждать ее за Холокост нельзя.

Как Канье Уэст объяснял свое поведение

После потери всех контрактов и массовой отмены Канье Уэст решил исправить свое положение. В декабре 2023 года он опубликовал пост на иврите, в котором принес извинения еврейской общине и подчеркнул, что глубоко сожалеет о своем поведении. «Я намерен извлечь уроки из этого опыта, чтобы в будущем быть более чутким и понимающим. Для меня важно ваше прощение, и я намерен загладить свою вину и способствовать единству», — писал артист. Но продержался рэпер недолго: начал продавать футболки со свастикой, а также выпустил трек с названием нацистского приветствия. В нем он утверждал, что снова вернулся к идеям нацизма из-за борьбы за опеку над детьми и заморозки финансовых активов. Все мировые стриминговые платформы запретили новый трек артиста. Через некоторое время Канье опять пошел на попятную. Уэст встретился с известным раввином Йошиайо Йосефом Пинто и принес извинения за свое поведение. Артист пояснил, что оно связано с биполярным расстройством, от которого страдает много лет.

Это как если бы вы ушли из дома, оставив ребенка, а он пошел и устроил бардак на кухне, в гараже и гостиной. Когда вы вернетесь, это будет ваша ответственность.

О ментальных проблемах рэпер много рассказывал, в том числе в своих треках. Публично об этом стало известно в 2016 году, когда Уэст попал в больницу с галлюцинациями и паранойей. При этом рэпер не считал изменение своего состояния большой проблемой и говорил, что людей с биполярным расстройством стигматизируют. «Грубо говоря, у меня растяжение мозга. Но когда человек подвернул ногу, то вокруг него никто не бегает. А в моем случае люди делают все, чтобы мне стало только хуже», — подчеркивал он. Источники из окружения артиста заявили, что во времена творческого кризиса музыкант полностью отказывался от лекарств и буквально сходил с ума, начиная публиковать свои скандальные посты. В январе этого года Канье Уэст впервые признался, что знает о биполярном расстройстве с 2002 года. По его словам, оно возникло после серьезной аварии, в которой артист получил травму правой лобной доли мозга. «Одним из сложных аспектов биполярного расстройства являются несвязанные моменты, многие из которых я до сих пор не могу вспомнить, которые привели к недальновидности и безрассудному поведению, которое часто ощущается как выход из тела», — говорил Канье. Уэст в очередной раз принес извинения и пообещал больше не отказываться от приема необходимых препаратов.

Как Канье Уэст попытался вернуться и столкнулся с неудачей

Даже спустя несколько лет антисемитские выпады Уэста никто не забыл. В феврале этого года в социальных сетях завирусился ролик, созданный израильским блогером Ори Беджерано с помощью искусственного интеллекта. На кадрах мировые звезды шоу-бизнеса, а также известные деятели IT-индустрии появились в белых футболках с именем Канье и поднятым средним пальцем. «Пора самым жестким образом реагировать на таких антисемитов», — призвал блогер. В конце марта Уэст выпустил свой альбом Bully — первую работу после масштабной отмены на фоне антисемитских скандалов. Слушатели приняли новую пластинку достаточно прохладно. Музыкальные критики журнала Pitchfork поставили альбому 3,4 балла из 10 возможных. В новых треках не оказалось никаких антисемитских высказываний. Кроме того, артист сам переписал всю музыку, отказавшись от первоначальных планов по использованию нейросетей. Но ничего нового Уэст не изобрел. Прославившийся как артист, создавший новый хип-хоп, он просто использовал уже проверенные на успешных пластинках шаги, чем разочаровал фанатов. После выхода Bully организаторы летнего лондонского фестиваля Wireless пригласили его стать хедлайнером мероприятия. Но и тут сказался шлейф старых скандалов: сразу несколько крупных спонсоров, включая Pepsi, Diageo и Anheuser-Busch InBev AB, отказались поддержать фестиваль, с которым сотрудничали десятилетия. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с жесткой критикой организаторов мероприятия за приглашение Канье Уэста, заявив, что нельзя поддерживать антисемитов. После этого заявления Министерство внутренних дел отозвало разрешение на въезд рэпера в страну. Организаторы объявили об отмене фестиваля и пообещали вернуть деньги за билеты.