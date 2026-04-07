Власти Британии запретили въезд Канье Уэсту и сорвали фестиваль Wireless

Компания Festival Republic, которая выступает организатором летнего лондонского музыкального фестиваля Wireless, объявила об отмене мероприятия, после того как Министерство внутренних дел Великобритании запретило въезд в страну американскому рэперу Канье Уэсту (Йе), заявленному главным хедлайнером концерта. Об этом сообщило издание The Variety .

Компания пообещала, что все владельцы билетов получат свои деньги обратно.

«Министерство внутренних дел отозвало разрешение на въезд Йе, закрыв ему допуск в Соединенное Королевство. В этой связи фестиваль Wireless отменяется», — заявили в пресс-службе Festival Republic.

По данным газеты The Wall Street Journal, британские власти приняли решение не пускать артиста в страну из-за негативной реакции общественности. Рэперу напомнили его скандальные антисемитские заявления, за которые он публично покаялся.

В начале марта Канье Уэст выпустил новый альбом Bully, который полностью провалился. Артист всячески пытается восстановить репутацию, но пока ему не удалость это сделать.

В минувший понедельник, 6 апреля, от спонсорства фестиваля Wireless отказались компании Pepsi и Diageo. На такие решения корпорации пошли после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера, раскртиковавшего организаторов за приглашение прославлявшего нацизм и антисемитизм Уэста.