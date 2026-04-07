Власти Британии запретили въезд Канье Уэсту и сорвали фестиваль Wireless
Компания Festival Republic, которая выступает организатором летнего лондонского музыкального фестиваля Wireless, объявила об отмене мероприятия, после того как Министерство внутренних дел Великобритании запретило въезд в страну американскому рэперу Канье Уэсту (Йе), заявленному главным хедлайнером концерта. Об этом сообщило издание The Variety.
Компания пообещала, что все владельцы билетов получат свои деньги обратно.
«Министерство внутренних дел отозвало разрешение на въезд Йе, закрыв ему допуск в Соединенное Королевство. В этой связи фестиваль Wireless отменяется», — заявили в пресс-службе Festival Republic.
По данным газеты The Wall Street Journal, британские власти приняли решение не пускать артиста в страну из-за негативной реакции общественности. Рэперу напомнили его скандальные антисемитские заявления, за которые он публично покаялся.
В начале марта Канье Уэст выпустил новый альбом Bully, который полностью провалился. Артист всячески пытается восстановить репутацию, но пока ему не удалость это сделать.
В минувший понедельник, 6 апреля, от спонсорства фестиваля Wireless отказались компании Pepsi и Diageo. На такие решения корпорации пошли после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера, раскртиковавшего организаторов за приглашение прославлявшего нацизм и антисемитизм Уэста.