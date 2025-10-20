Сегодня 04:15 Почему Дапкунайте, Барбара Брыльска и Хаапсало проклинают Россию, где прославились и заработали миллионы 0 0 0 Фото: Anna Salynskaya/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Когда-то их встречали аплодисментами и цветами. Они снимались в культовых фильмах, жили на московских площадках, давали интервью в «Огоньке» и зарабатывали миллионы на любви русского зрителя. Сегодня те же актеры плюнули в лицо России — как живут звезды «Иронии судьбы», «Особенностей национальной охоты» и другие известные артисты, ставшие русофобами.

Барбара Брыльска. «Не буду говорить по-русски» Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска, когда-то олицетворявшая нежность и обаяние советского экрана, теперь отказывается говорить по-русски. На вопрос российских журналистов о жизни она ответила, что не собирается общаться на языке страны, «которая ей больше не интересна». «Я не скажу русским, чем занимаюсь и где живу. Я не буду говорить по-русски», — так отреагировала звезда польского кинематографа на вопрос российского репортера.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, два года назад Барбара Брыльска публично говорила, что Россия живет в нищете. Она уверяла, что пугалась, когда выходила из самолета в Новосибирске и Омске. Брыльска поддержала артистов, уехавших из страны, и назвала Россию местом, где «жить невозможно». Однако именно Россия сделала ее звездой. После успеха в «Иронии судьбы» в Польше о ней почти не снимали — зато в Москве актрису принимали как родную. Она зарабатывала в российских фильмах, участвовала в рекламе и даже снималась в проектах, от которых теперь публично открещивается. В 2016 году Брыльска оказалась в центре скандала, рекламируя финансовую пирамиду Forex MMCIS group, в которую россияне вложили сотни миллионов рублей. Для страны, давшей ей все, актриса теперь находит только одно слово — «страх». Ивар Калныньш. «Россия должна Украине» Латвийский актер Ивар Калныньш, известный по десяткам советских фильмов, заявил, что «забыл» свое прошлое в России и не хочет о нем вспоминать. Сегодня он уверяет, что вернется в Москву только тогда, когда «Россия выплатит репарации».

Фото: РИА «Новости»

Актер, который когда-то был любимцем миллионов советских женщин, теперь открыто смеется над россиянами. Он уверяет, что вскормившая его миллионными гонорарами страна «рухнет, как карточный домик». В интервью латвийским СМИ он заявил, что больше не звонит в Россию, «чтобы не разочаровываться в людях».

Мне ** на это. Есть другой мир, который интересует меня больше. Ивар Калныньш

При этом на съемки Калныньш катался исключительно в СССР, а затем и в Россию. Даже в «сытых нулевых» сей ярый русофоб с удовольствием появлялся в «Слабом звене» и других шоу на «Первом канале». Правда, уже в 2018-м ему пришлось довольствоваться съемками в рекламе кофе — теперь же прославленному артисту платят, похоже, за антироссийские высказывания в западной прессе. Ингеборга Дапкунайте. «Жаль, что не уехала раньше» Почти вся карьера литовской актрисы Ингеборги Дапкунайте связана с российским кинематографом. Она снималась у Никиты Михалкова, Алексея Балабанова, у Тодоровских и Учителя. Это Дапкунайте — Кисуля из «Интердевочки» и конечно, это ее очень любили россияне.

Фото: РИА «Новости»

Как выяснилось, чувства были не взаимны. После 2022 года Дапкунайте спешно покинула Москву. И сразу же заявила, что всегда ощущала себя в России гостем. Теперь она живет за границей и говорит, что «сожалеет, что не уехала еще в 2014 году». Актриса поддержала снос советских памятников, заявив, что «монументы Пушкину в бывших республиках — символ насилия». Эти слова прозвучали от женщины, чей отец был советским дипломатом, а сама она сделала карьеру в Москве, снимаясь в культовых российских фильмах и зарабатывая миллионы. Притом свой бизнес в России Дапкунайте официально закрыла только в 2024 году. Вилле Хаапасало. «Водку пить научили русские» Вилле Хаапасало — самый русский финн на всем белом свете. Деньгами и славой он обязан только «Особенностям национальной охоты». Заработанные средства артист вложил в бизнес, а на открытии своего ресторана Davai Davai в Финляндии гордо заявил, что он «скорее русский актер, чем финский».

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

В феврале 2022 года русский дух Хаапасало куда-то пропал. В интервью он начал рассказывать, как ему стыдно за участие в российских проектах. Говорил и о том, что «никогда не поддерживал российское руководство». Свой ресторан Хаапасало закрыл. Он объяснял, что идея «русского заведения» в Финляндии теперь «неуместна». Жаловался Вилле и на злых русских, которые научили его пить водку. Артист и в самом деле прославился любовью к выпивке. Впрочем, никакая ненависть к России не помешала Хаапасало согласиться выступить в Москве — за три миллиона рублей.