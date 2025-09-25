Осудивший СВО актер Вилле Хаапасало захотел выступить в России

Осудивший спецоперацию и снимавшийся в кино с главой киевского режима Владимиром Зеленским актер Вилле Хаапасало готов выступить в России за крупный гонорар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

За корпоратив артист, проживший в Москве больше 20 лет, хочет получить больше трех миллионов рублей. За эту сумму он согласен повторить популярную сцену застолья из фильма «Особенности национальной охоты».

Среди требований Хаапасало — непубличность мероприятия и отсутствие разговоров о политике. За выступления перед россиянами в Турции или Грузии актер согласен на меньший гонорар — до двух миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Вилле Хаапасало наладил производство хачапури в финской деревне. За последние годы он открыл несколько компаний.