Пи Дидди подменили в тюрьме? Почему арестованный рэпер изменился до неузнаваемости

За судьбой Пи Дидди, которого в сентябре арестовали в Нью-Йорке по обвинениям в сексуальной эксплуатации, продолжают следить по всему миру. Его дело обросло большим количеством конспирологических теорий, среди которых — подмена желающего избежать наказание рэпера на двойника. Подробности — в материале 360.ru.

Накануне в федеральном суде Манхэттена состоялось одно из последних слушаний по нашумевшему делу перед началом судебного процесса. На нем обсуждались новые обвинения, поступившие в адрес 55-летнего Шона Комбса (настоящее имя артиста — прим. ред.). По версии следствия, музыкант угрозами принуждал сотрудников своей компании Combs Enterprises работать практически круглосуточно, в том числе заметать следы скандальных секс-вечеринок.

Сам рэпер все отрицает, сообщил телеканал NBC News. В зале суда Комбс заявил, что не считает себя виновным по изложенным обвинениям.

Однако поводом для развернувшихся в Сети бурных обсуждений стало совсем другое. Внешний вид Пи Дидди претерпел значительные метаморфозы. Рэпер резко постарел и осунулся. Как ранее отмечала журналистка Law&Crime Элизабет Миллнер, он стал выглядеть худым, также у него появилась заметная седина.