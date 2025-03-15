Пи Дидди подменили в тюрьме? Почему арестованный рэпер изменился до неузнаваемости
За судьбой Пи Дидди, которого в сентябре арестовали в Нью-Йорке по обвинениям в сексуальной эксплуатации, продолжают следить по всему миру. Его дело обросло большим количеством конспирологических теорий, среди которых — подмена желающего избежать наказание рэпера на двойника. Подробности — в материале 360.ru.
Накануне в федеральном суде Манхэттена состоялось одно из последних слушаний по нашумевшему делу перед началом судебного процесса. На нем обсуждались новые обвинения, поступившие в адрес 55-летнего Шона Комбса (настоящее имя артиста — прим. ред.). По версии следствия, музыкант угрозами принуждал сотрудников своей компании Combs Enterprises работать практически круглосуточно, в том числе заметать следы скандальных секс-вечеринок.
Сам рэпер все отрицает, сообщил телеканал NBC News. В зале суда Комбс заявил, что не считает себя виновным по изложенным обвинениям.
Однако поводом для развернувшихся в Сети бурных обсуждений стало совсем другое. Внешний вид Пи Дидди претерпел значительные метаморфозы. Рэпер резко постарел и осунулся. Как ранее отмечала журналистка Law&Crime Элизабет Миллнер, он стал выглядеть худым, также у него появилась заметная седина.
Жизнь там сильно отличается от той роскоши, к которой он привык
Элизабет Миллнер
журналистка
По мнению некоторых интернет-пользователей, причиной перемен во внешнем виде знаменитости стали вовсе не условия его содержания в тюрьме Metropolitan Detention Center в Бруклине. Вчерашние поклонники артиста предположили, что на самом деле ему удалось избежать заключения, а перед судом предстал совсем другой человек.
«Сторонники теорий заговоров уверены, что Дидди просто заменили на двойника за большие деньги, а сам он сейчас чилит в безопасном месте на Каймановых островах», — сообщил Telegram-канал «Антиглянец».
Популярной стала версия о том, что подмена могла состояться в феврале, когда музыкального магната временно отпустили из тюрьмы в больницу из-за проблем со здоровьем. Его доставили в клинику для процедуры МРТ. Какой диагноз врачи поставили звезде, неизвестно. Незадолго до этого, в декабре 2024 года, суд отказался выпустить «плохого Дидди» под залог.
Судебный процесс над рэпером начнется 5 мая. Его обвинили в изнасилованиях несовершеннолетних, торговле людьми, шантаже и содействии проституции. Основная часть дела касается вечеринок freak-offs, которые Пи Дидди закатывал у себя в особняке. Они напоминали оргии. По версии следствия, музыкант склонял гостей к действиям интимного характера под воздействием наркотиков. Все происходящее записывали на видео.
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