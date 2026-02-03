Продавал россиянок на Запад. Кто такой Петр Листерман и как он связан с Эпштейном

Судьба Петра Листермана напоминает ядовитый коктейль из подиумов Милана, шальных нефтедолларов и секретных архивов ФБР. Российская тусовка десятилетиями считала его королем VIP-знакомств, в то время как его имя фигурировало в закрытых файлах Эпштейна. За что «купидон» сидел в тюрьме, как он связан с гибелью «русской Рапунцель» и почему исчез с радаров после начала большой зачистки свидетелей, которая грозит похоронить элиты Запада?

Биография Петра Листермана История Петра Листермана — причудливая метаморфоза приличного мальчика из интеллигентной семьи в архитектора самых порочных сделок современности. Своим родным городом предприниматель называл Киев, родители прочили ему блестящее академическое будущее. Поступивший в мордовский университет, Листерман быстро понял, что чертежи не принесут ему блеска, о котором он грезил. Пока сокурсники грызли гранит науки, он осваивал азы теневой экономики. Фарцовщик курсировал между Саранском, Москвой и Ленинградом, закупая у иностранцев дефицитные джинсы, чтобы перепродать их в провинции с бешеной наценкой. Недолго Листерман проработал и инструктором по горным лыжам на Домбае. Затем перебрался в Москву, где судьба свела его с француженкой, на которой он вскоре женился. Брак открыл для него возможность эмиграции: еще до перестройки предприимчивый советский жених перебрался с супругой в Париж.

Фото: РИА «Новости»

Привез олигархов в Куршевель Если Куршевель сегодня ассоциируется с безумными тратами россиян, то благодарить за это стоит именно Листермана. В 1992 году именно он привез туда первых российских миллиардеров, открыв им мир французской роскоши. Он стал для них проводником, переводчиком и поставщиком бесконечного женского эскорта. В отелях Le Byblos и Les Airelles предприниматель чувствовал себя полноправным хозяином, бронируя лучшие номера для своих клиентов и их временных спутниц. Листерман создал в Альпах инфраструктуру порока. Он организовывал вечеринки, где шампанское лилось рекой, а количество топ-моделей на квадратный метр превышало все разумные пределы. Куршевельские хроники полны историй о делах русских миллионеров — где-то на заднем плане часто маячил и Листерман. В прессе вспоминали, как некий «известный сводник» за щедрый гонорар устроил случайное знакомство одному из восточно-сибирских дельцов с голливудской дивой Николь Кидман — просто поселил его в номере по соседству со звездой.

Фото: РИА «Новости»

За что Петр Листерман сел в тюрьму Французские власти долгое время закрывали глаза на деятельность «русского купидона», пока в регион текли миллионы нефтедолларов. Позднее Фемида все же дотянулась до Листермана, но повод оказался на удивление прозаичным. Предпринимателя арестовали по обвинению в незаконном использовании краденых автомобилей. В итоге шоумену пришлось сменить дизайнерские очки на тюремную робу в знаменитой тюрьме «Ля Санте». Этот период он позже превратил в часть своего мифа, утверждая, что сидел за «красивую жизнь» и «помощь друзьям». Скандальная история чуть не поставила крест на его деятельности. Отсидев срок, Листерман вышел на свободу, став существенно осторожнее, но и беднее. Делец развелся со своей французской женой и принял решение вернуться на родину. Женился на 16-летней и продал ее богачу Вернувшись в Россию Листерман быстро женился снова, на 16-летней красавице. Кристина Семеновская была лицом Christian Dior, ее фото красовались на обложках журналов. Листерман же на тот момент сидел без денег. Никто не понимал, как ему вообще удалось завоевать девушку такого класса.

Фото: РИА «Новости»

Семейная идиллия продлилась недолго. Семеновская ушла от Листермана, в светских кругах поползли слухи: якобы предприимчивый муж передал свою юную жену за миллион долларов какому-то олигарху. Топ-модель такие истории шокировали. Она дала интервью, где назвала рассказы о продаже блефом. По словам Семеновской, Листерман сам выдумал историю ради пиара. Вербовка красавиц: как Листерман строил империю Оставшись без жены, но с обширными связями, Листерман активно занялся тем, что сам называл VIP-знакомствами. Он формировал элитное эскорт-агентство, работавшее по уникальным правилам. Листерман собрал базу из сотен, а потом и тысяч привлекательных девушек, в основном моделей или просто красавиц от 15–16 лет и чуть старше. В этой индустрии женщина рассматривалась как «сырье». Его скауты рыскали по всей стране, выискивая «чистую тургеневскую красоту», которую Листерман позже подвергал жесточайшему тюнингу. Шоумен разработал целую философию «охоты на олигарха». Он учил своих подопечных читать русскую классику — Бунина и Куприна — не для развития души, а как инструмент манипуляции чувствами миллиардеров. Девушка, по его правилам, должна была быть скромной, уметь молчать и выглядеть так, будто она только что вышла из библиотеки, а не из кабинета пластического хирурга. За такой «товар высшего сорта» Листерман получал колоссальные гонорары, иногда исчисляемые сотнями тысяч долларов за одно лишь свидание.

Фото: Manuele Mangueliarotti/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Брюс Уиллис — мой кент» Листерман обожал приписывать себе заслуги в организации самых громких звездных романов. Он до сих пор утверждает, что отношения Ирины Шейк и Криштиану Роналду были не чем иным, как грамотно сконструированным пиар-контрактом, к которому он приложил руку. Не обошел он вниманием и голливудских тяжеловесов. В 2019 году Листерман хвастался, что именно он привел Джонни Деппу русскую танцовщицу Полину Глен, когда тот пребывал в депрессии после развода. Практически все свои красивые истории Листерман рассказывал, явно наслаждаясь созданным им мифом. «Брюс Уиллис — мой кент, и Роберт Де Ниро. Я их знакомил с русскими телочками», — хвастал Листерман в одном из интервью. Известно, что в 2020 году Листерман познакомил с неким олигархом и дочь Маши Распутиной. Та якобы сама обратилась к своднику. Украинский олигарх для Наоми Кэмпбелл Наоми Кэмпбелл тоже якобы пересеклась с Листерманом. В 2013 году она переживала разрыв с российским миллиардером Дорониным, с которым встречалась пять лет. И вот, едва «черная пантера» стала свободна, Петр Листерман предложил ей свои услуги. Он публично заявил, что уже нашел для 42-летней Кэмпбелл нового жениха — не кого-нибудь, а молодого украинского олигарха. Листерман раструбил прессе, что готовит сюрприз для супермодели на ее день рождения 22 мая — собирается презентовать ей «принца». Инсайдеры намекали: речь о наследнике одной из крупнейших бизнес-империй Украины, молодом и очень богатом. Имени потенциального жениха не раскрывали.

Фото: Estelle Carlier/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Трагедия Русланы Коршуновой: причем здесь Листерман? Юная Руслана Коршунова, топ-модель российского происхождения, в середине 2000-х блистала в рекламе Nina Ricci и других брендов. Ее жизнь оборвалась трагически: 20-летняя «русскую Рапунцель» нашли мертвой возле многоэтажки на Манхэттене. Спустя годы, уже в 2025-м, всплыл неожиданный факт: оказалось, что еще за два года до гибели, 7 июня 2006-го, 18-летняя Коршунова летала на частный остров Эпштейна. Это подтвердила публикация судебных документов: модель значилась в списках пассажиров самолета Boeing 727, «Лолита Экспресс», направлявшегося на остров Little St. James. Листерман же в интервью KP.RU рассказывал, что был знаком с Коршуновой. Ее он назвал «супердевушкой» и «гениальной красавицей». Делец уверял, что хотел купить ей главную роль в экранизации «Идеаль» Бегбедера. «Причастен ли я к гибели этой модели? <….> Для меня было полной неожиданностью, что [произошло в Нью-Йорке]. И до сих пор я не знаю, что произошло, хотя очень хочу понять», — рассказывал предприниматель. То же издание описывало и кастинги Листермана: «Претенденток выстроили в шеренгу, осмотрели с ног до головы, как лошадей на ярмарке, разве что в зубы не заглядывали, и начали сортировку».

Фото: РИА «Новости»

Тень Эпштейна. Листерман продавал россиянок? Имя Петра Листермана несколько раз появлялось в контексте дела Джеффри Эпштейна — американского миллиардера, осужденного за секс-трафик несовершеннолетних. Еще в 2016 году редакция Page Six предполагала, что Эпштейн «импортирует девочек из России». Уже в 2025 году в судебных документах по делу американского педофила-финансиста имя Листермана появилось вновь. Его включили в перечень людей, которые могут обладать информацией о связях Эпштейна. Листермана упоминали как основателя украинского модельного агентства и «образцового сводника». Куда исчез «король моделей» Пресса считает Листермана «сбитым летчиком». Сам он еще пару лет назад в социальных сетях предлагал желающим «поужинать с Ириной Шейк» и намекал на то, что знакомит Леонардо ди Каприо с моделями. По версии СМИ, сейчас шоумен кочует между Таиландом и Восточной Европой, пытаясь заработать на остатках своей былой славы, продавая сомнительные курсы по «соблазнению олигархов».