Пугачева и Галкин сэкономили 180 млн, избегая налогов за свой замок в Грязи

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* могли сэкономить около 180 миллионов рублей, не оформляя свой замок в деревне Грязь Московской области в установленном порядке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Благодаря отсутствию официального статуса здания владельцам удалось избежать уплаты налоговых сумм. При этом на кадастровой карте замка площадью 1,8 тысячи квадратных метров нет.

По документам Пугачевой и Галкину* принадлежит лишь земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров, за который они платят около 170 тысяч рублей ежегодно.

Если бы владельцы зарегистрировали дом кадастровой стоимостью 600 миллионов рублей, им пришлось бы платить примерно 12 миллионов рублей ежегодно. Так что семья за 15 лет после окончания строительства сэкономила около 180 миллионов рублей.

Ранее Пугачева отказалась считать отъезд из России предательством.

*Физическое лицо выполняющее функции иноагента в России.