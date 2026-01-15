Сегодня 04:32 Отрепетировал похороны незадолго до смерти. Злой рок Игоря Золотовицкого 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий проиграл в борьбе с раком и умер в больнице в 64 года. Последняя роль мхатовца оказалась пророческой, будто сценаристы предвидели его кончину. 360.ru вспомнил яркие эпизоды из жизни актера и узнал о несбывшейся мечте.

Биография актера Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В пять лет едва не погиб при землетрясении — дом семьи находился рядом с эпицентром и рухнул в воронку, как только выскочили жильцы. С подросткового возраста занимался в драматическом кружке при Дворце пионеров. В Школу-студию МХАТ поступил со второй попытки, после года работы слесарем на ремонтном авиазаводе, так как в первый раз опоздал на прослушивание.

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look / www.globallookpress.com

Окончив вуз, получил приглашение в труппу МХТ имени Чехова и остался в театре под руководством Олега Ефремова даже после разделения в 1987 году. С 1990 года Золотовицкий преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, с 2013 года стал ректором вместо Анатолия Смелянского. Под его руководством выпустились такие знаменитости, как Полина Гагарина, Мирослава Карпович и Антон Шагин.

Одновременно с игрой в театре актер успевал сниматься в кино. Первую роль, гидроакустика Рыбакова в фильме «Егорка», получил в 1984 году. Прославился благодаря картинам «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Одесский пароход» Сергея Урсуляка и «Заяц над бездной» Тиграна Кеосаяна. «Мне интересно попробовать какие-то такие большие страсти. Когда попадается большая роль, у тебя есть возможность разнообразить ее. И это прекрасно, очень редко так, мне редко попадается. К сожалению. Я думаю, что еще все большие роли у меня впереди», — мечтал актер в одном из последних интервью. Аудиогид Музея Москвы Голос Золотовицкого можно услышать на одной из центральных выставочных площадок. Актер озвучил аудиогид к экспозиции «История Москвы» в Музее Москвы.

Фото: РИА «Новости»

«Несмотря на то что я из Ташкента, большую часть своей жизни, 47 лет, я живу в Москве, и, конечно, для меня это уже родной город. Поэтому особенно приятно, что теперь моим голосом говорит „История Москвы“», — заявил Золотовицкий при запуске проекта. Аудиогид по 44 тематическим разделам охватил ключевые этапы истории города, от первых поселений до Великой Отечественной войны. Посетителям выставки он доступен бесплатно. Личная жизнь Золотовицкого Первый брак актер заключил фиктивно. Для работы в МХТ имени Чехова требовалась прописка, а самым простым способом получить ее казалась женитьба на москвичке. На роль избранницы согласилась подруга Золотовицкого Елена Мясникова. Уладив формальности, они развелись. Настоящую любовь, актрису дубляжа Веру Харыбину, он встретил в поезде. Со стороны Золотовицкого это была любовь с первого взгляда, но девушке понравился его друг. Для того, чтобы отделаться от ухажера, она соврала, что работала художницей, и проигнорировала приглашение на рандеву.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Я серьезно решил ее завоевывать, пригласил сначала на свидание, а потом на свой день рождения. На свидание она не явилась, на праздник опоздала, но все равно вышла за меня замуж — видно, судьба», — рассказывал актер. Находясь на девятом месяце беременности, Харыбина согласилась расписаться. Актер оказался однолюбом. Певица Лолита Милявская призналась, что завидовала жене Золотовицкого.

Когда мы снимались в сериале «Актрисы», между дублями получалось так, что ему звонила жена, и он все решал какую-то проблему с газом, рассказывал ей, какую кнопку нажать, куда-то звонил, и это была бесконечная забота о ней. И я в момент между дублями сидела и думала: «Как же повезло его жене!». Лолита Милявская Певица

Оба сына пары, Алексей и Александр, окончили режиссерский факультет ГИТИСа, младший вдобавок — Школу-студию МХАТ. Братья основали музыкальную группу Fire Granny, одновременно строя актерскую и режиссерскую карьеру. Последняя роль Золотовицкого оказалась пророческой В 2025 году вышла криминальная мелодрама «Улица Шекспира», в которой Золотовицкий сыграл деспотичного цыганского барона Червоню. Съемки сериала проходили в конце 2023-го — начале 2024 года. Большую часть материала отсняли на Кавказских Минеральных Водах. Актер радовался работе в таких живописных местах — на кадрах легко угадывались пейзажи Кисловодска, Железноводска и Ессентуков.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«В первом сериале [режиссера] Данила Чащина „Райцентр“ снимались мои сыновья, хорошо выступили. Посмотрим, как теперь у меня получится — хотелось бы не хуже детей», — говорил он. В конце первого сезона герой Золотовицкого умер. Эпизод с пышными похоронами оказался пророческим — менее чем через год после премьеры пришлось проститься с самим актером. Причина смерти Золотовицкого У Золотовицкого нашли рак желудка, болезнь стремительно прогрессировала. Несмотря на боль, он старался не проявлять слабость, многие коллеги до последнего не знали о диагнозе. Заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник рассказал, что спектакли «Винни-Пуховские чтения» и «Дом» с его участием начали отменять только в ноябре, за два месяца до кончины.

Если у кого-то в театре были проблемы со здоровьем, все обращались к Золотовицкому, потому что знали, что он всем поможет. А себя спасти не смог. <…> Он не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы знали об этом. Вадим Верник Заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова

После химиотерапии состояние актера резко ухудшилось, он умер утром 14 января 2026 года в больнице. Гражданская панихида пройдет 17 января на Основной сцене МХТ имени Чехова, отпевание — в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. После прощания Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.