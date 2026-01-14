Прощание с Игорем Золотовицким пройдет 17 января в МХТ имени Чехова

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким начнется 17 января с 10:00 на Основной сцене МХТ имени Чехова в Камергерском переулке, похоронят его на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

С 13:00 покойного будут отпевать в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Золотовицкий ушел из жизни 14 января на 65-м году жизни после тяжелой болезни. Говоря о его смерти, в театре отметили, что артист всегда первым приходил на помощь другим, но ему самому помочь не смогли.

Ректором Школы-студии МХАТ Золотовицкий работал с 2013 года, а всего сцене театра отдал больше 40 лет. Кроме того, он играл в спектаклях других театров и активно снимался в кино. Актер «Ленкома Марка Захарова» Виктор Раков, неоднократно игравший с ним, отметил, что Золотовицкий отличался искрометным чувством юмора и был уникальным артистом и педагогом.