Открестился от Дубая и отдал деньги больным. Личная жизнь и скандалы актера Николая Наумова

Колян из «Реальных пацанов» оказался не таким уж «брутальным гопником». В жизни Николай Наумов окончил кадетское училище, обзавелся тремя детьми и поддержал участников СВО. Малоизвестные факты о популярном актере — в материале 360.ru.

Биография Николая Наумова Наумов родился 28 февраля 1982 года в Перми в семье военного и домохозяйки. Из-за специфики службы отца успел пожить в Прибалтике и Чите, к первому классу переехать в Иркутск, через шесть лет вернуться на малую родину и поступить в Пермское суворовское училище.

Мать рассчитывала, что сын станет военным переводчиком, поэтому с восьмого класса наняла репетитора по английскому языку. Ее задумка исполнилась отчасти — после училища старший из двух сыновей пошел на иняз, но в Пермский педагогический университет.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Карьера военного закончилась, не успев начаться, зато Наумов увлекся КВН и не связался с плохой компанией. А риск был, ведь семья, как рассказывал сам актер в интервью сайту TimeOut, жила на периферии в соответствующем окружении — с разборками и вскрытыми машинами.

На самом деле Колян не так уж от меня далек. Я сам вырос в таком же неблагополучном районе и общался с подобными людьми. Что касается меня лично, то я, конечно, не такой брутальный примат: все-таки считаю себя интеллигентным человеком. Николай Наумов

Наумов читал книги и писал стихи. Одно из стихотворений под названием «Я не поэт» так понравилось шотландскому писателю Майклу Керинсу, что он увез его с конкурса переводчиков в Перми, показал соотечественникам и перевел на 44 языка. Образ сурового уральского пацана появился, когда Наумов выступал в команде КВН «Парма». Потом он перекочевал в команду «Друзья», а после — на телеэкран. Где снимали «Реальных пацанов»: экскурсия по квартире Коляна До получения роли Коляна в 2010 году он успел сняться в сериале «Мангуст», телешоу «Слава Богу, ты пришел!» и фильме «ЛОпуХИ. Эпизод первый». А еще подрабатывал, чем придется: варил солдатскую кашу на арендованной у военной части полевой кухне во время музыкального фестиваля, трудился методистом в летних лагерях, открыл с друзьями строительный бизнес.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Реальные пацаны» растянулись на 10 сезонов. Наумов утверждал в интервью Geometria, что не устал от роли. «Колян — это инструмент. Это образ, который может быть и грустным, и веселым, и смешным, и даже страшным. Каждый день одного персонажа можно играть через разную палитру состояний. С каждым новым сезоном мы меняемся, читаем другие книжки. И наши персонажи обрастают новыми проблемами, заботами. Играть становится легче», — заявил он. Сериал настолько понравился зрителям, что стал одним из культурных достояний Перми. Растяжки с надписью «Все реально» висят в местном аэропорту, на улицах, в заведениях. В квартиру на улице Монастырской, 171 в «Доме грузчика», где жил Колян, даже водят экскурсии.

Изначально пермские кавээнщики задумали снять комедийный сериал и попытаться продать его ТНТ. Друг одного из авторов проекта как раз купил, но не успел отремонтировать и заехать, квартиру в уникальном «Доме грузчика», построенном в 1939 году для рабочих порта Пермь-I. Там-то и сняли первые кадры. Теперь эта квартира, все такая же неотремонтированная, стала культовым местом для поклонников сериала. Где еще снимался Колян: фильмы Наумова Одновременно с долгоиграющим сериалом актер снялся в нескольких менее успешных проектах. Среди них «Беременный», «Няньки», «Корпоратив», «Волшебный участок» и другие. Участвовал в телешоу, например, в «Comedy Баттл. Без границ» и комедийном «Не спать!» входил в состав жюри. «В последнее время я стал очень избирательным в силу того, что меняюсь сам. Неважно, чего я хочу или не хочу. Важно — интересен я или нет. Если я интересен и мне делают какие-то предложения, я стараюсь их рассмотреть и поучаствовать в том или ином проекте», — объяснил он нечастое появление на экране.

Фото: FC Amkar/Instagram.com / www.globallookpress.com

Наумов играл в антрепризном спектакле «Большой куш» в Московском театре комедии. В 2018 году занял пост креативного директора приложения «Автокласс» для изучения правил дорожного движения. Благотворительность В 2021 году вместе с Вованом из «Реальных пацанов» актером Владимиром Селивановым участвовал в шоу «Форт Боярд» на СТС. Команда Наумова победила, заработав 646 тысяч рублей. С подачи Коляна деньги пожертвовали на благотворительность. Свою часть актер передал двум фондам, попечителем которых является: пермскому «Дедморозим» и свердловскому «Живи, малыш».

Наумов помогал больным детям с первых лет успеха. В 2014 году он прилетел на Новый год к воспитаннице Краснокамского детдома, через два года — к пациенту паллиативного отделения детской больницы № 13 в Перми. В ноябре 2017 года на школьной ярмарке в Москве с его участием удалось собрать более 800 тысяч рублей.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Актер стал одним из учредителей премии Пермского педагогического университета для молодых переводчиков. Он также взял под опеку родственника, который получил тяжелые травмы, заступившись за девушку. Колян из «Реальных пацанов» на концерте в Дубае Последняя серия «Реальных пацанов» вышла в ноябре 2023 года. Сериал закончился переездом Коляна в деревню Наумовка. В финальной серии он навестил в больнице раненых участников СВО и произнес душещипательную речь о «реальных настоящих пацанах». В съемках участвовали бойцы, которые действительно прошли через спецоперацию на Украине. Эмоции Коляна тоже не поддельные — выяснилось, что он действительно поддерживал военнослужащих, но не афишировал своей позиции до фейка с Дубаем.

В начале года в соцсетях появилось видео с новогоднего корпоратива в ОАЭ с участием российских звезд. Двое парней приставали к Олегу Газманову, требуя поддержать Украину. Один из провокаторов внешне напоминал Наумова. Актер не стал оправдываться, а вместо этого записал видео в куртке с российским гербом на фоне сугробов.

«Россияне, родненькие, всем привет из солнечного Дубая! Это я — Колян. <…> Всем нашим пацанам, кто сейчас на Украине, желаю как можно скорее вернуться домой с победой. Работайте, братья!» — заявил он. Жена Наумова из «Реальных пацанов» Актер старается не афишировать личную жизнь. Тем более, она, судя по всему, давно налажена. «Достаточно рано [начал самостоятельную жизнь]. Будучи студентом, познакомился со своей будущей женой. И как только моя Альбина закончила вуз, мы начали снимать собственное жилье», — рассказал Наумов. Они познакомились в 2007 году, когда Наумов с друзьями торопился на чей-то день рождения. Парням не хватало денег, и они попросили в долг у девушки-промоутера, раздававшей листовки. Она выдвинула условие — взять с собой на вечеринку. Так и закрутился роман Наумова с Альбиной Сафиной.

«Она чисто­кровная татарка с кипучей кровью. Ревнует меня. Ну, например, когда я целуюсь в кадре. Я ее понимаю. Наверное, я бы на ее месте так же себя вел», — признался актер. У Наумовых трое детей — старшая дочь и два сына. Актер не раз публично заявлял, что быть матерью — большой труд, поэтому его жена не станет выходить на работу.