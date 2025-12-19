Актриса Зоя Бербер рассказала, что стремление услышать друг друга помогает преодолевать разногласия в браке

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер поделилась секретом крепких отношений в браке с Максимом Белбородовым. В интервью сайту «Страсти» актриса рассказала о том, как им удается преодолевать разногласия.

Знаменитость призналась, что их брак был «молниеносным». Пара быстро поняла, что их отношения не требуют испытания временем, поэтому со свадьбой решили не затягивать. Актриса также призналась, что в их браке бывают и ссоры.

«Все как у всех, мы живые люди. Главное в таких ситуациях — не искать виноватых, постараться услышать другого человека и как можно быстрее прийти к компромиссу», — подчеркнула Бербер.

Артистка добавила, что взаимное движение навстречу друг другу помогает им сохранять гармонию в отношениях. Также Зоя отметила, что они с мужем-актером придерживаются схожих взглядов на съемки в откровенных сценах: такие сцены должны быть оправданы сюжетом.