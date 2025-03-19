СБУ объявила в розыск Бориса Корчевникова

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому телеведущему и генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову по трем уголовным статьям. Он объявлен в розыск.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале спецслужбы, Корчевникову предъявлены обвинения в нарушении территориальной целостности, оправдании действий России и восхвалении российских военных, а также в незаконном пересечении границы.

В частности, СБУ зафиксировала, что он не только высказывал поддержку России в своих телеэфирах, но и лично посещал Донбасс.

В сообщении спецслужбы содержится подробный обзор профессиональной деятельности Корчевникова. Упоминается не только его работа на каналах «Спас» и «Россия 1», но и роль в сериале «Кадетство».

Также в базе данных СБУ указано, что Корчевников якобы скрывается от органов досудебного расследования в Украине.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому актеру Ивану Охлобыстину. В отношении артиста возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны, пропаганде войны и прославлении вооруженных сил России.