От расчлененки в чемодане до выстрела в лоб. Звезды, убившие людей

Артистам не привыкать к перевоплощениям на сцене, а некоторым из них даже нравится играть отрицательных персонажей. Иногда случается так, что знаменитости становятся убийцами и в реальной жизни, пусть и не всегда умышленно. О том, кто из звезд совершил преступление и все ли в итоге избежали заслуженного наказания — в материале 360.ru.

Запашный и Лапиадо: «расчленил и сложил в чемодан» Младший сын основателя династии Михаила Запашного Игорь и акробатка Ольга Лапиадо считались одной из самых красивых пар в цирковом мире. Девушку называли принцессой цирка. Она была правнучкой знаменитой наездницы Ольги Сур, которой посвятил один из своих рассказов Александр Куприн. Запашному дали прозвище Князь из-за его красоты. Любовь с первого взгляда, скоропалительный брак, а потом ревность мужа и скандалы из-за ее поклонников. Запашный буквально сходил с ума, особенно после выхода фильма «Гранатовый браслет», в котором снялась Ольга. Перед очередными гастролями она заявила мужу, что разведется с ним. Когда вернулась, он встретил ее на перроне и уговорил заехать домой за вещами. 17 января 1967 года — день, ставший для Лапиадо последним.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Артистка цирка Энгелина Рогальская рассказала на шоу «Малахов» на канале «Россия», что Игорь убил жену из ревности по совету коллег. В тот день она столкнулась с ним на лестнице и он ей во всем признался.

Он, когда убивал ее, так нервничал. Ему надо было вынести ее. Она не влезала в чемодан. Чтобы ее туда засунуть, он в ванной порезал ей руки и ноги. Потом, не выдержав нервной дрожи, бросил все и признался: «Я убил ее». Энгелина Рогальская Артистка цирка

Рогальская добавила, что Запашного должны были казнить, но она уговорила Галину Брежневу, чтобы ему заменили расстрел на срок. Артиста приговорили к 15 годам лишения свободы. Родственники Запашного в лагере не навещали, но и там он сумел построить личное счастье — отбил жену у надзирателя, которая родила ему дочь. Как Валентина Малявина зарезала мужа по пьянке Первая красавица советского кино прославилась не только многочисленными ролями. Ее жизнь пошла под откос после убийства мужа, актера Станислава Жданько, который был младше ее на 13 лет. До того, как они познакомились, артистка много пила, не пережив смерти новорожденной дочери от сепсиса. Безумные отношения Малявиной и Жданько продлились почти три года, подогреваемые алкоголем. Закончились 13 апреля 1978 года, когда актриса поругалась с мужем и воткнула нож ему в сердце.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Малявину приговорили к девяти годам тюрьмы, но выпустили спустя четыре по амнистии. Сама она отрицала причастность к убийству и даже написала книгу «Услышь меня, чистый сердцем» о своей жизни. Георгий Юматов застрелил дворника из-за собаки Главный герой «Офицеров» и «Петровки 38» Георгий Юматов застрелил дворника из охотничьего ружья 6 марта 1994 года. Мужчина помог актеру похоронить его любимую собаку Фросю, умершую накануне, а потом актер пригласил его домой, чтобы выпить и помянуть свою любимицу. Дворник удивился, зачем так переживать из-за какой-то собаки.

Фото: Sascha Rueff/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Юматов рассказал ему, что в годы войны она спасла ему жизнь, но тот лишь усмехнулся, заявив, что не за тех он, видимо, воевал, раз живет в нищете. Мужчины поссорились, завязалась драка. Дворник кинул в Юматова нож, а тот схватился за ружье. Собутыльник актера скончался в больнице. Юматова отправили в СИЗО, но до суда дело не дошло. Адвокат доказал, что действия артиста не выходили за рамки необходимой обороны. Юматов окончательно вернулся домой, попав под амнистию к 50-летию Победы. Михаил Казаков зарезал обидчика одноклассницы Темные страницы в прошлом имеются и у звезды «Ералаша» и сериала «Папины дочки» Михаила Казакова, сыгравшего доброго толстяка Илью Полежайкина. Он совершил убийство в 2005 году, в 16-летнем возрасте, заступившись за школьную подругу Викторию.

Фото: Instagram*/kazakovfly

На девушку в подъезде набросился бывший бойфренд, 20-летний Кирилл Гуркин. Как признался Казаков, в это время он выставил вперед нож, на который тот и напоролся. Только вот, как выяснилось, у Гуркина оказалось три ножовых ранения — удары пришлись в сердце и сонную артерию. На Казакова завели уголовное дело. Он провел год в тюрьме, а потом его оправдали, переквалифицировав статью в превышение самообороны. Спустя год Казаков снова начал сниматься в кино. «Реальный пацан» Александр Килин изнасиловал и задушил девушку Актер из «Реальных пацанов» Александр Килин разрушил свою карьеру в кино одним ужасным поступком. Парня осудили на 18 лет за жестокое убийство девушки в Перми. В декабре 2014 года актер с друзьями веселился в одном из баров, где познакомился со студенткой. Он вызвался ее проводить. Девушку нашли мертвой на пустыре — со следами ударов куском бетона по голое и удушения, писал 63.ru.

Актер сначала подписал признание в убийстве, но потом стал отрицать свою вину и говорить, что его подставили. Осенью 2023 года Килин отправился из тюрьмы в зону спецоперации.

Преступное прошлое Марка Уолберга До того, как стать известным актером, Уолберг был преступником по кличке Марки Марк. Как он признавался в своих мемуарах, в молодости он более 20 раз попадал в полицейский департамент Бостона за преступления. В 13 лет он подсел на кокаин, угонял машины, грабил богатеньких детей и бросал камни в чернокожих школьников в своем районе.

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В апреле 1988 года 16-летний Уолберг избил битой вьетнамца. Он несколько раз ударил его по голове, а потом бросил потерявшего сознание мужчину посреди улицы. Его тогда обвинили в покушении на убийство, но в итоге он провел за решеткой только 45 дня. В 1992 году Уолберг вместе со своим телохранителем избил мужчину на теннисном корте, но и это сошло ему с рук. В 2014 году известный и богатый актер попытался подчистить свою темное прошлое, но не удалось. Уильям Берроуз: стакан, пистолет и смерть жены Писатель Уильям Берроуз, являющийся одной из ключевых фигур поколения битников, занялся литературой после убийства гражданской жены Джоан Воллмер. Точку в их истории поставила вечеринка в Мексике в сентябре 1951 года.

Фото: Mbr/ZUMAPRESS.com / Mbr/ZUMAPRESS.com

Берроуз решил поиграть в Вильгельма Телля и поставил на голову жене стакан вместо яблока, а затем выстрелил в него. Он промахнулся, и пуля попала женщине в лоб. За убийство от отсидел всего две недели, а потом его обеспеченные родители замяли дело. Хотя позже друзья писателя говорили, что он мог попасть даже в подброшенный апельсин. Ходили слухи, что промах был не случайным, но никаких доказательств так и не нашли. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.