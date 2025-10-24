Младший из Запашных расчленил жену из ревности. Коллега рассказала о роковом дне

Семья отреклась от сооснователя цирковой группы «Братья Запашные» Игоря за то, что он убил жену. Артистка цирка Энгелина Рогальская заявила на шоу «Малахов» на канале «Россия» , что он сделал это из ревности по совету коллег.

В конце 1960-х годов брак младшего сына основателя цирковой династии Михаила Запашного трещал по швам. Мужчина подозревал жену, Ольгу Лапиадо, в романе с партнером по номеру. Рогальская советовала ему помириться с супругой.

«Мы с мужем работаем, а Игорь сидит возле двери и говорит: „Дядя Женя, она меня не пускает к себе“. Я посоветовала: „Найди как-то общий язык“. А некоторые артисты говорили: „Да убей ее!“» — рассказала она.

После гастролей уставшая от скандалов Лапиадо решила подать на развод и приехала к Запашному в последний раз, за вещами. Тогда он убил ее и расчленил, чтобы избавиться от тела. Но из страха не смог довести дело до конца.

«В то время у нас была первая гастрольная поездка. Я ждала Женю у лестницы, вдруг вижу — Игорь бежит, толкает меня. Я ему говорю: „С ума, что ли, сошел?“ А он остановился и сказал: „Я убил ее!“» — вспомнила Рогальская.

Запашный хотел избавиться от тела, расчленив его и сложив в чемодан и сумки. Старший брат Мстислав убедил его сдаться правоохранителям. Ему дали 15 лет колонии строгого режима. По словам Рогальской, никто из Запашных ни разу не приехал в лагерь.

После скандала с убийством номера Запашных стали вычеркивать из всех цирковых программ. Избежать смертной казни виновнику помогла дочь генсека Галина Брежнева.