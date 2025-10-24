Младший из Запашных расчленил жену из ревности. Коллега рассказала о роковом дне
Артистка цирка Рогальская: Игорь Запашный убил жену по совету коллег
Семья отреклась от сооснователя цирковой группы «Братья Запашные» Игоря за то, что он убил жену. Артистка цирка Энгелина Рогальская заявила на шоу «Малахов» на канале «Россия», что он сделал это из ревности по совету коллег.
В конце 1960-х годов брак младшего сына основателя цирковой династии Михаила Запашного трещал по швам. Мужчина подозревал жену, Ольгу Лапиадо, в романе с партнером по номеру. Рогальская советовала ему помириться с супругой.
«Мы с мужем работаем, а Игорь сидит возле двери и говорит: „Дядя Женя, она меня не пускает к себе“. Я посоветовала: „Найди как-то общий язык“. А некоторые артисты говорили: „Да убей ее!“» — рассказала она.
После гастролей уставшая от скандалов Лапиадо решила подать на развод и приехала к Запашному в последний раз, за вещами. Тогда он убил ее и расчленил, чтобы избавиться от тела. Но из страха не смог довести дело до конца.
«В то время у нас была первая гастрольная поездка. Я ждала Женю у лестницы, вдруг вижу — Игорь бежит, толкает меня. Я ему говорю: „С ума, что ли, сошел?“ А он остановился и сказал: „Я убил ее!“» — вспомнила Рогальская.
Запашный хотел избавиться от тела, расчленив его и сложив в чемодан и сумки. Старший брат Мстислав убедил его сдаться правоохранителям. Ему дали 15 лет колонии строгого режима. По словам Рогальской, никто из Запашных ни разу не приехал в лагерь.
После скандала с убийством номера Запашных стали вычеркивать из всех цирковых программ. Избежать смертной казни виновнику помогла дочь генсека Галина Брежнева.