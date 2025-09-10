Осталась без массажиста и прочитала лекцию об Украине: как Собчак испортили отпуск в Париже

Телеведущая Ксения Собчак улетела отдыхать в Париж и заселилась в люксовый отель в центре, который считается самым дорогим в столице. Однако сервисом осталась недовольна. По ее мнению, город, который называют самым романтичным в мире, сильно проигрывает российской столице. Своими впечатлениями звезда поделилась в беседе с блогером и певцом Сергеем Григорьевым-Аполлоновым.

Почему Париж хуже Москвы?

По мнению журналистки, парижане совсем не привыкли работать. Вечером город буквально замирает. Люди отправляются домой, закрывают магазины и заведения. В темное время суток никуда нельзя сходить, а если что-то нужно — приходится ждать до утра. В Москве ситуация кардинально отличается. Город продолжает жить и двигаться, можно получить доступ к любой услуге, несмотря на поздний час.

«У нас тебе любую вещь доставят за две минуты. Массаж, парикмахер, машина — все. Здесь я в 12 ночи попыталась вызвать массажиста, но, кроме стриптизера, за безумные деньги ко мне никого не присылают», — объяснила Собчак.

По ее словам, в ночное время суток жизнь в Париже застывает. Нельзя даже попросить горничную разобрать вещи за дополнительную плату.

«Вот вчера я приехала и целый скандал в гостинице закатила, чтобы в 12 мне вещи разобрали. Ну почему я должна это делать сама в дорогом отеле?» — задалась вопросом Собчак.