Собчак вступила в перепалку с французом после нападок в Париже

Собчак после нападок француза в Париже заявила, что русских обижать не нужно

Журналистка Ксения Собчак во время съемок интервью в Париже вступила в диалог с французом, выкрикнувшим в ее сторону проукраинский лозунг. Она не разрешила ему обижать русских. Видео опубликовали на YouTube-канале телеведущей.

Собчак шла по парижской улице с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым, известным как Grey Wiese, и разговаривала с ним по-русски. Мимо них прошел пожилой француз. Он услышал русскую речь и выкрикнул «Да здравствует Украина!» на французском языке.

Собчак сразу же обратилась к прохожему по-французски, уточнив, для чего он произнес эту фразу. Старик ответил, что всем русским следует помнить: о конфликте на Украине знают в разных странах.

«Если вы во Франции и вы француз, <…> вы не должны так говорить, потому что это расизм», — ответила журналистка.

После этого она пожелала прохожему хорошего дня и продолжила прогулку с Григорьевым-Апполоновым. Телеведущая отметила, что не нужно обижать русских, ведь «мы себя в обиду не дадим».

