«Очень хочется жить». Опухоль, потеря зрения, кома: как Роман Попов боролся со смертельной болезнью

Vadim Tarakanov/Global Look Press
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Жизнь блестящего актера, искрометного комика и несгибаемого борца Романа Попова оборвалась 28 октября в возрасте 40 лет. Для многих поклонников он навсегда останется следователем Мухичом из «Полицейского с Рублевки», человеком с узнаваемой картавостью и доброй улыбкой.

Путь к Comedy Club

Рома Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе, но его детство и юность прошли в России. Семья будущего актера переехала в Йошкар-Олу, его родители нашли работу в местном заповеднике.

В столице Марий Эл у Попова стали проявляться артистические задатки, но поначалу ему мешала неуверенность в себе. Мечта о сцене привела его в ГИТИС, хотя артист не дошел до последнего экзамена, усомнившись в своих возможностях из-за картавости.

Настоящее призвание нашло Попова в КВН. Его с головой захватила сцена, шутки и энергетика зрителей. Переломным моментом стал переезд в Сочи, где талант артиста расцвел. Он профессионально работал на корпоративах и оттачивал юмор на публике. Там и познакомился со своим будущим другом и напарником Оганесом Григоряном.

Их дуэт «20:14. Город Сочи» победил в третьем сезоне «Камеди Баттл», а уже в конце 2013 года Попов впервые вышел на сцену Comedy Club под псевдонимом Картавый.

Фото: РИА «Новости»

Звездные роли

Успех на сцене открыл Попову дорогу на телевидение. Его дуэт стал частью команды шоу «Не спать!», на Comedy Radio напарники запустили «НЕБДУНИ SHOW».

Настоящая слава пришла к артисту, когда ему предложили роль в сериале «Полицейский с рублевки». Его герой — следователь Игорь Мухич — бесконечно обаятельный и преданный друг Гриши Измайлова (Александр Петров). Этот персонаж полюбился зрителям.

Также Попов сыграл в таких проектах, как «Каникулы президента», «Девушки бывают разные» и еще более чем в 50 фильмах.

Роман Попов
Фото: Роман Попов/Telegram

Болезнь и смерть Романа Попова

В 2018 году Попову диагностировали астроцитому головного мозга третьей степени. Тогда началась тяжелая борьба, операция в Германии обошлась семье в 55 тысяч евро. В 2019-м врачи объявили ремиссию.

Следующие семь лет актер продолжал сниматься, радовал зрителей и воспитывал троих детей от жены Юлии. Но летом 2025 года болезнь вернулась.

Рецидив принес тяжелые последствия — из-за опухоли Попов лишился зрения на правый глаз, левая сторона тела стала менее подвижной.

«Ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым. А очень хочется работать и очень хочется жить», — говорил актер.

Чтобы оплатить лечение, семья продала трехэтажный дом. Артиста увезли в больницу в тяжелом состоянии 11 октября. После нескольких операций он впал в кому, в 28 числа его сердце остановилось в возрасте 40 лет.

Уход Попова стал невосполнимой утратой для российского кинематографа и всех, кто знал и любил его творчество. Он до последнего верил в чудо, но судьба распорядилась иначе.

