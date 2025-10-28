«Очень хочется жить». Опухоль, потеря зрения, кома: как Роман Попов боролся со смертельной болезнью
Жизнь блестящего актера, искрометного комика и несгибаемого борца Романа Попова оборвалась 28 октября в возрасте 40 лет. Для многих поклонников он навсегда останется следователем Мухичом из «Полицейского с Рублевки», человеком с узнаваемой картавостью и доброй улыбкой.
Путь к Comedy Club
Рома Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе, но его детство и юность прошли в России. Семья будущего актера переехала в Йошкар-Олу, его родители нашли работу в местном заповеднике.
В столице Марий Эл у Попова стали проявляться артистические задатки, но поначалу ему мешала неуверенность в себе. Мечта о сцене привела его в ГИТИС, хотя артист не дошел до последнего экзамена, усомнившись в своих возможностях из-за картавости.
Настоящее призвание нашло Попова в КВН. Его с головой захватила сцена, шутки и энергетика зрителей. Переломным моментом стал переезд в Сочи, где талант артиста расцвел. Он профессионально работал на корпоративах и оттачивал юмор на публике. Там и познакомился со своим будущим другом и напарником Оганесом Григоряном.
Их дуэт «20:14. Город Сочи» победил в третьем сезоне «Камеди Баттл», а уже в конце 2013 года Попов впервые вышел на сцену Comedy Club под псевдонимом Картавый.
Звездные роли
Успех на сцене открыл Попову дорогу на телевидение. Его дуэт стал частью команды шоу «Не спать!», на Comedy Radio напарники запустили «НЕБДУНИ SHOW».
Настоящая слава пришла к артисту, когда ему предложили роль в сериале «Полицейский с рублевки». Его герой — следователь Игорь Мухич — бесконечно обаятельный и преданный друг Гриши Измайлова (Александр Петров). Этот персонаж полюбился зрителям.
Также Попов сыграл в таких проектах, как «Каникулы президента», «Девушки бывают разные» и еще более чем в 50 фильмах.
Болезнь и смерть Романа Попова
В 2018 году Попову диагностировали астроцитому головного мозга третьей степени. Тогда началась тяжелая борьба, операция в Германии обошлась семье в 55 тысяч евро. В 2019-м врачи объявили ремиссию.
Следующие семь лет актер продолжал сниматься, радовал зрителей и воспитывал троих детей от жены Юлии. Но летом 2025 года болезнь вернулась.
Рецидив принес тяжелые последствия — из-за опухоли Попов лишился зрения на правый глаз, левая сторона тела стала менее подвижной.
«Ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым. А очень хочется работать и очень хочется жить», — говорил актер.
Чтобы оплатить лечение, семья продала трехэтажный дом. Артиста увезли в больницу в тяжелом состоянии 11 октября. После нескольких операций он впал в кому, в 28 числа его сердце остановилось в возрасте 40 лет.
Уход Попова стал невосполнимой утратой для российского кинематографа и всех, кто знал и любил его творчество. Он до последнего верил в чудо, но судьба распорядилась иначе.