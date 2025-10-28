«Очень хочется жить». Опухоль, потеря зрения, кома: как Роман Попов боролся со смертельной болезнью

Жизнь блестящего актера, искрометного комика и несгибаемого борца Романа Попова оборвалась 28 октября в возрасте 40 лет. Для многих поклонников он навсегда останется следователем Мухичом из «Полицейского с Рублевки», человеком с узнаваемой картавостью и доброй улыбкой.

Путь к Comedy Club

Рома Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе, но его детство и юность прошли в России. Семья будущего актера переехала в Йошкар-Олу, его родители нашли работу в местном заповеднике.

В столице Марий Эл у Попова стали проявляться артистические задатки, но поначалу ему мешала неуверенность в себе. Мечта о сцене привела его в ГИТИС, хотя артист не дошел до последнего экзамена, усомнившись в своих возможностях из-за картавости.

Настоящее призвание нашло Попова в КВН. Его с головой захватила сцена, шутки и энергетика зрителей. Переломным моментом стал переезд в Сочи, где талант артиста расцвел. Он профессионально работал на корпоративах и оттачивал юмор на публике. Там и познакомился со своим будущим другом и напарником Оганесом Григоряном.

Их дуэт «20:14. Город Сочи» победил в третьем сезоне «Камеди Баттл», а уже в конце 2013 года Попов впервые вышел на сцену Comedy Club под псевдонимом Картавый.