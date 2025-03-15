У Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после инфаркта

Shot: у Виктора Сухорукова нашли проблемы с сердечно-сосудистой системой

У народного артиста России Виктора Сухорукова обнаружились осложнения после острого инфаркта миокарда. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, сосуды актера сильно изношены, существует риск инсульта. Сейчас 73-летний Сухоруков лечится в стационаре, куда попал 1 марта. Ему сделали коронарное шунтирование.

Сам артист никак не стал комментировать сообщение.

Сухоруков родился в 1951 году в Орехово-Зуеве. Окончил ГИТИС, работал в различных театрах Ленинграда (позднее Санкт-Петербурга) и Москвы. Активно снимается в кино.

Ранее жена Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, рассказала, что у актера обострились астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Однако она категорически опровергла сообщения о его экстренной госпитализации.